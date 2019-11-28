مقتل وإصابة 6 شرطيين عراقيين في مواجهات مع داعش

٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص

داعش - صورة أرشيفية

أفاد مصدر أمني في الشرطة العراقية، لقناة (السومرية نيوز)، اليوم الخميس، بمقتل جنديين وإصابة 4 آخرين، إثر مواجهات مع عناصر من تنظيم داعش في قضاء الطارمية شمال بغداد، مضيفا: "إن جنديين اثنين قتلا وأصيب 4 آخرون خلال مواجهات مع عناصر من تنظيم داعش فجر اليوم ضمن منطقة الهورة بقضاء الطارمية". يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الأمنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وأمس الأربعاء، قال مصدر أمني عراقي، إن عددًا من السجناء قاموا بالهروب من سجن ضم أغلبية من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، مشيرًا إلى أن السجناء هربوا من سجن التسفيرات التابع لجهاز مكافحة الإرهاب، في منطقة الفيصلية بالموصل، مركز محافظة نينوى، شمال العراق، مضيفًا أن هناك اشتباكات اندلعت داخل إحدى قاعات السجن،