إرهاب

مقتل وإصابة 6 شرطيين عراقيين في مواجهات مع داعش

٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص
داعش - صورة أرشيفية
داعش - صورة أرشيفية
أفاد مصدر أمني في الشرطة العراقية، لقناة (السومرية نيوز)، اليوم الخميس، بمقتل جنديين وإصابة 4 آخرين، إثر مواجهات مع عناصر من تنظيم داعش في قضاء الطارمية شمال بغداد، مضيفا: "إن جنديين اثنين قتلا وأصيب 4 آخرون خلال مواجهات مع عناصر من تنظيم داعش فجر اليوم ضمن منطقة الهورة بقضاء الطارمية". يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الأمنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.
وأمس الأربعاء، قال مصدر أمني عراقي، إن عددًا من السجناء قاموا بالهروب من سجن ضم أغلبية من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، مشيرًا إلى أن السجناء هربوا من سجن التسفيرات التابع لجهاز مكافحة الإرهاب، في منطقة الفيصلية بالموصل، مركز محافظة نينوى، شمال العراق، مضيفًا أن هناك اشتباكات اندلعت داخل إحدى قاعات السجن،
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أطفال-داعش

80 % من فتاوى الإرهابيين للطفل عن «جهاد الصغار»

نشر المؤشر العالمي للفتوى "GFI" التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الخميس، أبرز 10 إحصائيات حول قضايا الطفل الإفتائية عالميا، وكيف ترى التنظيمات الإرهابية هؤلاء الصغار في خطابهم الإفتائي؟ وكيف توظف الفتوى في تجنيد الأطفال لتنفيذ عملياتهم الإرهابية؟ وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل الموافق 20 نوفمبر من كل عام. ووفقا لما ورد في الإحصائيات فإنه: تشكل فتاوى الطفل 4% من إجمالي الفتاوى المرصودة عالميا، و10% من جملة فتاوى التنظيمات الإرهابية.
افراد-جماعة-الاخوان-الارهابية (2)

الإفتاء توضح كيف أنشأ الإخوان مجتمعات موازية بالخارج

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، تقريرا حديثا له حول "المجتمع الموازي لجماعة الإخوان الإرهابية في الغرب"، يقول فيه إن التنظيم تمكن من الانتشار والتوسع في المجتمعات الغربية بشكل كبير، عبر تشكيل ما يسمى بالكيانات الموازية التي تسعى لتكون بديلا للدولة والمجتمع بالنسبة لأفرادها، بهدف الاستحواذ على القوة والضغط على صانع القرار لتلبية طلبات الجماعة، موضحا أن جماعة الإخوان عملت على تقديم نفسها على أنها جماعة دعوية تسعى لنشر "الفكر الإسلامي الإصلاحي".
انفجار في بوركينا فاسو - أرشيفية

مقتل 18 إرهابيا هاجموا قاعدة شرطة في بوركينا فاسو

أعلنت سلطات بوركينا فاسو مقتل 18 إرهابيا لدى محاولتهم الهجوم على قاعدة للشرطة في شمال البلاد الذي يشهد هجمات تزداد وتيرتها. وذكرت الشرطة، في بيان أوردته قناة (فرانس 24) الإخبارية، اليوم الخميس، أنه تم التصدي للمهاجمين بفضل الرد السريع، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع في اربيندا بإقليم سوم، مشيرا إلى أن شرطيا لقى مصرعه في الهجوم وأصيب سبعة أخرون بجروح. ولفت البيان إلى أنه تم ضبط أسلحة ودراجات نارية وأنظمة تحديد مواقع كانت بحوزة الإرهابيين في مكان الهجوم.
داعش

مقتل 6 إرهابيين من عناصر تنظيم داعش في مدينة الموصل

أعلنت قوات الأمن العراقية، مقتل ستة إرهابيين تابعين لـ«تنظيم داعش» في جبال «بادوش»، كانوا ينوون شن عمليات إرهابية داخل مدينة الموصل، مشيرة إلى ضبط صواريخ وأحزمة ناسفة خلال هذه العملية، موضحة في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز»، اليوم الأربعاء، أنه بعد متابعة مستمرة لفلول «داعش» التابعة لولاية نينوى في منطقة سلسلة جبال بادوش وعطشانة وبإسناد من قوات التحالف الدولي، تمكنت خلية الصقور وفريقها التكتيكي من قتل 6 إرهابيين كانوا ينوون شن عمليات إرهابية داخل مدينة الموصل.
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داعش

مقتل 6 إرهابيين من عناصر تنظيم داعش في مدينة الموصل

أعلنت قوات الأمن العراقية، مقتل ستة إرهابيين تابعين لـ«تنظيم داعش» في جبال «بادوش»، كانوا ينوون شن عمليات إرهابية داخل مدينة الموصل، مشيرة إلى ضبط صواريخ وأحزمة ناسفة خلال هذه العملية، موضحة في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز»، اليوم الأربعاء، أنه بعد متابعة مستمرة لفلول «داعش» التابعة لولاية نينوى في منطقة سلسلة جبال بادوش وعطشانة وبإسناد من قوات التحالف الدولي، تمكنت خلية الصقور وفريقها التكتيكي من قتل 6 إرهابيين كانوا ينوون شن عمليات إرهابية داخل مدينة الموصل.
صورة-لتنظيم-داعش

مقتل 6 من عناصر تنظيم «داعش» داخل نفق في العراق

أعلن قائد عمليات محافظة نينوى شمال العراق اللواء الركن نومان عبد نجم الزوبعي، عن مقتل ستة عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي داخل نفق في جبال بادوش بالمحافظة، إذ قال الزوبعي، مساء اليوم الثلاثاء، إن القيادة تلقت معلومات استخباراتية بوجود مجموعة من عناصر داعش الإرهابي وعددهم (6) في أحد الأنفاق في جبال بادوش، موضحًا أنه تم التنسيق وتوجيه ضربة جوية على مكان تواجد الإرهابيين وتم تدمير النفق وقتلهم جميعًا. وأعلن الحشد الشعبي العراقي، في وقت سابق، تدمير ثلاثة أوكار لتنظيم "داعش"، فيما استولت على دراجات نارية وأسلحة في محافظة نينوى.
نساء داعش

مرصد الإفتاء: 14% من عناصر داعش نساء

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن تنظيم "داعش" الإرهابي بعد مقتل زعيمه "أبو بكر البغدادي"، قد يتجه للاعتماد على النساء مجددا في عملياته الإرهابية، وذلك لما للنساء من أهمية كبرى في استراتيجية التنظيم، إذ لا يزال يرى أهمية العنصر النسائي في إقامة دولته المزعومة، وأن "أبو بكر البغدادي" قبل مقتله وجه رسالة إلى نساء التنظيم، في سبتمبر الماضي، مطالبا إياهن بالصبر والحفاظ على دورهن في الجهاد، وهو ما يفسر قيام نساء من تنظيم "داعش "بإقامة محاكم شرعية لمعاقبة المخالفات لأفكار التنظيم، بل وتجنيد أعضاء جدد.
داعش

مقتل 10 واعتقال 8 من «طالبان وداعش» في أفغانستان

نفذت القوات الخاصة الأفغانية في العاصمة كابول وإقليمي بغلان وننجارهار، عمليات أمنية، أسفرت عن مصرع 10 من مسلحي حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابيين، واعتقال 8 آخرين. فيما قال مسؤولون عسكريون، اليوم الثلاثاء، إن القوات الخاصة ألقت القبض على 8 من مقاتلي حركة طالبان، ودمرت مخبأ للأسلحة خلال غارة في العاصمة كابول، مضيفين أن القوات الخاصة قتلت 6 من عناصر طالبان ودمرت مخبأً صغيرا للأسلحة خلال غارة في إقليم بغلان شمال أفغانستان، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية.
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