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الغرف التجارية: تخفيضات «البلاك فرايدي» وهمية

تبدأ المحلات التجارية غدا الجمعة، في تقديم عروض البلاك فرايدي أو ما يعرف بتخفيضات الجمعة السوداء أو البيضاء، على جميع أنواع السلع وبخاصة الملابس والأحذية والأجهزة
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
البلاك فريداي
البلاك فريداي
يشهد شهر نوفمبر من كل عام مهرجانا خاصا بالتخفيضات على أسعار السلع والمنتجات، سواء فى مصر أو فى جميع بلدان العالم، وهو ما يعرف باسم "البلاك فرايدى"، أو الجمعة السوداء. وتصل نسبة التخفيضات والخصومات فى المحلات والمتاجر الإلكترونية إلى 90% على منتجات الماركات العالمية والمحلية، ومن أهم المنتجات التي يوجد عليها عروض في البلاك فرايدي المنتجات الغذائية، والأجهزة الإلكترونية، الملابس، الأحذية. بينما تتنافس كبرى الشركات في مصر على تقديم أفضل العروض لعملائها، كما تقوم بعض الشركات الأخرى باستغلال هذه المناسبة والترويج لمنتجاتها بخصومات وهمية.
الجمعة البيضاء يعرف هذا الحدث عند العرب باسم "الجمعة البيضاء"، نظرا لقدسية يوم الجمعة، وباعتباره عيدا للمسلمين عموما والعرب خصوصا، فوجدوا أن مصطلح "السوداء" كلمة غير مستحبة لوصف يوم الجمعة، وتم اختيار اللون الأبيض بدلا منه، ومن هنا أطلق عليه اسم "الجمعة البيضاء" تفاؤلا بيوم الجمعة وتشريفا له. بدأ هذا
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اسعار-الذهب-دهب (6)

انخفاض جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 654 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1455 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وزارة-المالية

المالية توضح قواعد تحصيل ورد ضريبة أدوات الدين

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قراره رقم 651 لسنة 2019 بشأن قواعد وإجراءات تحصيل ورد الضريبة المستحقة على غير المقيمين عن عوائد أذون وسندات الخزانة المنصوص عليها بالمادة (58) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ووفقا لما تقضي به المادة 56 من ذات القانون، بما يساعد في تسهيل وتنظيم عملية رد الضريبة المستقطعة من المنبع، أو استرداد الفرق الناتج عن سعر الاتفاقية المبرمة بين مصر والدول الأخرى، وذلك لغير المقيمين ممن ليس له منشأة دائمة داخل مصر.
الجمعة-السوداء

حماية المستهلك يحذر من التلاعب بأسعار البلاك فرايدي

حذر جهاز حماية المستهلك جميع الشركات والمحلات التجارية المشاركة في موسم البلاك فرايدي هذا العام، من عدم الالتزام بالضوابط القانونية وسياسة الاستبدال والاسترجاع للمواطن. وأكد الجهاز ضرورة أن تكون العروض حقيقية وبعيدا عن خداع المستهلكين، مشددا على أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية. وقالت الدكتورة سعاد الديب رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن المواطنين يتسارعون على الشراء خلال موسم البلاك فريداي دون النظر إلى جودة المنتجات أو قياس مدى احتياجهم لها.
وكالة-بلومبرج

بلومبرج: الشركات المصرية بدأت جني ثمار التعويم

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن الشركات المصرية نجحت في العودة لتحقيق الأرباح مرة أخرى، بعد مرور ثلاث سنوات من قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية. وأشار تقرير بلومبرج إلى أن الشركات بدأت جني أرباح قرار التعويم بعد أن شهدت انخفاضا حادا في البداية، خاصة مع ارتفاع معدل التضخم إلى 33%، وعادت الأرباح إلى مستوياتها الطبيعية قبل اتخاذ القرار. وتابعت: "مع التباطؤ المتزايد لمعدلات التضخم وارتفاع الاحتياطات الأجنبية لأعلى مستوياتها، ونمو الاقتصاد بأكثر من 5.6% هذا العام، فإن تقديرات الأرباح تستمر في الارتفاع".
اقرأ المزيد من الأخبار
الجمعة-السوداء

حماية المستهلك يحذر من التلاعب بأسعار البلاك فرايدي

حذر جهاز حماية المستهلك جميع الشركات والمحلات التجارية المشاركة في موسم البلاك فرايدي هذا العام، من عدم الالتزام بالضوابط القانونية وسياسة الاستبدال والاسترجاع للمواطن. وأكد الجهاز ضرورة أن تكون العروض حقيقية وبعيدا عن خداع المستهلكين، مشددا على أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية. وقالت الدكتورة سعاد الديب رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن المواطنين يتسارعون على الشراء خلال موسم البلاك فريداي دون النظر إلى جودة المنتجات أو قياس مدى احتياجهم لها.
السيسى

ترسيخ استقرار الأمن وضبط الأسعار.. 4 أوامر من السيسي للحكومة

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، ووجه الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والأمن الجنائي، بغرض صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن الاستمرار في توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.
السيسي (5)

السيسي يوجه بمواصلة إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، إذ صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة مشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية والقطاعات والجهات التابعة لها، بما تتضمنه من برامج وأنشطة تهدف إلى توفير السلع الأساسية وتطوير قطاع التجارة الداخلية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وضبط الأسواق.
محافظ إسكندرية يسلم متضرري الأمطار3

محافظ الإسكندرية يُسلم متضرري الأمطار أجهزة كهربائية

سلم الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، 11 أسرة من الأهالي المتضررة من موجة الطقس السيء بمنطقة نجع العرب بنطاق حي غرب المحافظة، أجهزة كهربائية واحتياجات أساسية وذلك بالتعاون مع المجتمع المدنى ومؤسسة مصر الخير، مشيرًا إلى أنه جرى حصر ورصد جميع الاحتياجات الأساسية لأهالي منطقة نجع العرب خلال الجولة المكبرة التي قام بها المحافظ لتفقد الأماكن المتضررة لتكون ترجمة سريعة لما تم اتخاذه من إجراءات على أرض الواقع لحصر جميع احتياجات الأهالي بالمناطق المتضررة.
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