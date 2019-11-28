الغرف التجارية: تخفيضات «البلاك فرايدي» وهمية

تبدأ المحلات التجارية غدا الجمعة، في تقديم عروض البلاك فرايدي أو ما يعرف بتخفيضات الجمعة السوداء أو البيضاء، على جميع أنواع السلع وبخاصة الملابس والأحذية والأجهزة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

يشهد شهر نوفمبر من كل عام مهرجانا خاصا بالتخفيضات على أسعار السلع والمنتجات، سواء فى مصر أو فى جميع بلدان العالم، وهو ما يعرف باسم "البلاك فرايدى"، أو الجمعة السوداء. وتصل نسبة التخفيضات والخصومات فى المحلات والمتاجر الإلكترونية إلى 90% على منتجات الماركات العالمية والمحلية، ومن أهم المنتجات التي يوجد عليها عروض في البلاك فرايدي المنتجات الغذائية، والأجهزة الإلكترونية، الملابس، الأحذية. بينما تتنافس كبرى الشركات في مصر على تقديم أفضل العروض لعملائها، كما تقوم بعض الشركات الأخرى باستغلال هذه المناسبة والترويج لمنتجاتها بخصومات وهمية.

الجمعة البيضاء يعرف هذا الحدث عند العرب باسم "الجمعة البيضاء"، نظرا لقدسية يوم الجمعة، وباعتباره عيدا للمسلمين عموما والعرب خصوصا، فوجدوا أن مصطلح "السوداء" كلمة غير مستحبة لوصف يوم الجمعة، وتم اختيار اللون الأبيض بدلا منه، ومن هنا أطلق عليه اسم "الجمعة البيضاء" تفاؤلا بيوم الجمعة وتشريفا له. بدأ هذا

الجمعة البيضاء

يعرف هذا الحدث عند العرب باسم "الجمعة البيضاء"، نظرا لقدسية يوم الجمعة، وباعتباره عيدا للمسلمين عموما والعرب خصوصا، فوجدوا أن مصطلح "السوداء" كلمة غير مستحبة لوصف يوم الجمعة، وتم اختيار اللون الأبيض بدلا منه، ومن هنا أطلق عليه اسم "الجمعة البيضاء" تفاؤلا بيوم الجمعة وتشريفا له.



بدأ هذا الحدث فى مصر منذ عام 2014، حيث تم تنظيم البلاك فرايداى لمدة يوم واحد فقط خلال عامى 2014 و2015، بينما استمرت تخفيضات الجمعة السوداء فى مصر لمدة وصلت إلى 12 يوما خلال عام 2016، وحقق نجاحًا كبيرًا فى العديد من المحلات التجارية.



وخلال العامين الماضيين، فقد قام التجار بتقديم تخفيضات على السلع والمنتجات على مدار كل جمعة من شهر نوفمبر، وليس آخر جمعة فقط، بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من المكسب، على هامش عروض التخفيضات الوهمية.





شعبة الملابس: أغلب عروض البلاك فرايدي تكون على البضائع الراكدة

قال يحيى الزنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الغرفة التجارية ليس لها علاقة بتخفيضات البلاك فرايدي أو الجمعة السوداء، موضحا أن هذه التخفيضات غير الزامية على جميع المحلات التجارية، لافتا إلى أن كل محال له مطلق الحرية في تقديم عروض وتخفيضات أم لا.



وأضاف زنانيري، أن تخفيضات البلاك فريداي تعد حالة فردية، خاصة وأنها لا تكون تحت إشراف وزارة التموين أو اتحاد الغرف التجارية، مثل الأوكازيون الشتوي والصيفي.



وأوضح رئيس الشعبة، أن غالبية التخفيضات في البلاك فرايدي تكون حقيقية ولكنها شاملة بضائع راكدة، فعلى سبيل المثال التاجر الذي يمتلك بضاعة قديمة أو ليس عليها طلب كثير يقوم بعرضها خلال موسم البلاك فرايدي بسعر مناسب بهدف التخلص منها وليس تقديم تخفيضات للمواطن.



وأشار زنانيري إلى أن هناك بعض الفئات تستفيد من عروض البلاك فرايدي في حالة إذا كان بحاجة إلى هذه البضاعة، أما في حالة قيام التاجر بشراء بضائع جديدة، فإنه من الصعب تقديمها للمستهلكين بأسعار مخفضة.

شعبة الأحذية: تخفيضات البلاك فرايدي تصل إلى 50%

قال يحيى أبو حلقة نائب رئيس شعبة الأحذية بغرفة تجارة القاهرة، إن الشعبة قامت بتقديم مبادرة مع مجموعة من المحلات تحت غطاء الغرفة التجارية وشعارها، للاشتراك في البلاك فرايدي هذا العام، لافتا إلى أن التخفيضات الخاصة بمبادرة شعبة الأحذية ستكون غدا الجمعة فقط.



وأضاف أبو حلقة، أن شعبة الأحذية تشارك بمجموعة من المحلات خلال الموسم الحالي للبلاك فرايدي، موضحا أنها اتفقت مع بعض التجار على تقديم خصومات وتخفيضات حقيقية للمواطنين، مؤكدا أنها لم تقدم عروضا وهمية.



وأكد نائب رئيس الشعبة أن تخفيضات البلاك فرايدي هذا العام ستتراوح ما بين نحو 30 إلى 50% على المنتجات الجديدة و«النيو كولكشن»، لافتا إلى أن الشعبة ستتابع بدقة سير هذه التخفيضات في المحلات خلال البلاك فرايدي، مع منع التجار من تقديم التخفيضات على المنتجات القديمة.

شعبة الأدوات المنزلية: عروض «وهمية»

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن غالبية العروض المقدمة في موسم البلاك فرايدي أو الجمعة السوادء أو البيضاء، تعد عروضا وهمية وغير حقيقية.



وأضاف هلال أن غالبية التجار يلجؤون إلى تقديم عروض الخصومات والتخفيضات خلال هذا الموسم على السلع غير عالية الجودة، وبالتالي فقد يتعرض بعض المواطنين إلى عمليات النصب من خلال القيام بشراء بعض الأجهزة بسعر مخفض، ثم يتفاجأ بتعرضها للتلف بشكل سريع.



بينما أكد فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن معظم التجار يلجؤون إلى بيع السلع والمنتجات القديمة خلال موسم البلاك فريداي، لافتا إلى أن هذه البضائع تكون مخزنة لديهم ولا يستفيدون منها، وبالتالي يقومون ببيعها في الجمعة البيضاء أو السوداء بأسعار أرخص من ثمنها الحقيقي، وبالتالي فالتخفيض هنا يصبح وهميا وغير حقيقي.



وأوضح الطحاوي أن المواطن لا بد أن يتأكد أولا من مدى صلاحية أى منتج أو جهاز قبل شرائه حتى لا يقع ضحية لنصب بعض التجار، من خلال شرائه لسلع ذات جودة غير عالية.

نصائح قبل الشراء فى يوم الجمعة السوداء

-تحديد قائمة السلع والمنتجات التى يستهدفها العميل وذلك لكى يتمكن من عملية الشراء بشكل سريع بدلا من الانتظار حتى يوم الجمعة السوداء للبحث عنها فى المتاجر، إلى جانب ضرورة التأكد من أسعار السلع والمنتجات قبل عروض التخفيضات لمقارنتها بأسعار البلاك فرايدى.



-قبل التعامل مع أى من الشركات الكبرى عبر الإنترنت، عليك أولا أن تضع فى اعتبارك مصاريف الشحن والضرائب، بالإضافة إلى ضرورة متابعة الجديد فى العروض الكبرى عبر مواقع التسوق الإلكترونى وخاصة بالنسبة للأجهزة الإلكترونية.



-وفي حالة الشراء من المتاجر الإلكترونية، لا بد أن يكون لديك ماستركارد أو بطاقة فيزا وعنوان شحن دولي، إلى جانب ضرورة معرفة يوم التخفيضات والقيام بعملية الدفع والشراء على الفور، خاصة أن الأسعار تعاود ثانية بعد هذا اليوم.