الإنتاج الحربي ضيفًا ثقيلًا على طلائع الجيش بالدوري

٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

طلائع الجيش

يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكرى، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم إبراهيم نور الدين، ويعاونه الثنائي محمد فاروق وماجد المليجي، بينما سيكون طاهر أيمن حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل طلائع الجيش بقيادة مديره الفني طارق يحيى، المركز السابع عشر (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، جمعها من 4 مواجهات، تعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء. وتبلغ القيمة السوقية لفريق طلائع الجيش 5.9 مليون يورو، مقابل 5.63 مليون يورو للمقاولون العرب، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي

ويحتل طلائع الجيش بقيادة مديره الفني طارق يحيى، المركز السابع عشر (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، جمعها من 4 مواجهات، تعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق طلائع الجيش 5.9 مليون يورو، مقابل 5.63 مليون يورو للمقاولون العرب، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الطلائع 27.2 عام، بينما يبلغ معدل أعمار لاعبي ذئاب الجبل 27.6 عام.



ويحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره المخضرم مختار مختار، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين و3 هزائم.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإنتاج الحربي 4.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا بالمنتخب الأول.

