بلومبرج: الشركات المصرية بدأت جني ثمار التعويم

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

وكالة بلومبرج

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن الشركات المصرية نجحت في العودة لتحقيق الأرباح مرة أخرى، بعد مرور ثلاث سنوات من قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية. وأشار تقرير بلومبرج إلى أن الشركات بدأت جني أرباح قرار التعويم بعد أن شهدت انخفاضا حادا في البداية، خاصة مع ارتفاع معدل التضخم إلى 33%، وعادت الأرباح إلى مستوياتها الطبيعية قبل اتخاذ القرار. وتابعت: "مع التباطؤ المتزايد لمعدلات التضخم وارتفاع الاحتياطات الأجنبية لأعلى مستوياتها، ونمو الاقتصاد بأكثر من 5.6% هذا العام، فإن تقديرات الأرباح تستمر في الارتفاع".

وقال أندرو شولتز رئيس الاستراتيجية والمبيعات ببنك إنفيستك، إن ذلك يعكس التغيير الذي مر به الاقتصاد، فضلا عن تحسن نظرة المستثمرين لمصر. وأوضحت بلومبرج، أن الأسهم المصرية أصبحت تستحق اهتمام المستثمرين الدوليين، قائلة: "ارتفاع الأرباح المتوقعة تجعل امتلاك الأسهم المصرية أقل تكلفة، ويتداول مؤشر EGX30 حاليا