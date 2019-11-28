سقوط 53 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة

٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

حملة أمنية

داهمت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.

أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة -خلال الـ24 ساعة الماضية- عن ضبط 59 متهما بينهم 53 متهما فى قضية اتجار في المواد المخدرة و6 حالات تعاطٍ بمضبوطات (3155 جرام حشيش–

أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة -خلال الـ24 ساعة الماضية- عن ضبط 59 متهما بينهم 53 متهما فى قضية اتجار في المواد المخدرة و6 حالات تعاطٍ بمضبوطات (3155 جرام حشيش– 98 قرصا مخدرا– 820 جرام أستروكس– 1210 جرامات هيروين– 55 جرام شادو- 75 جرام بانجو- 25 جرام بودر).



في مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة، بقيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء سامح الحميلي، من ضبط 12 متهما في قضايا دفاع عن النفس، بحوزتهم 5 فرود خرطوش محلية الصنع عيار "12 مم"، و6 طبنجات، وبندقيتا خرطوش "بامب أكشن" عيار 12مم و41 طلقة مختلفة الأعيرة.



