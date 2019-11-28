رياضة

حسم التأهل يشعل لهيب الدوري الأوروبي

يبحث أوناي إيمري يبحث عن طوق نجاة من الإقالة عندما يستقبل أينتراخت فرانكفورت الألماني من أجل التأهل إلى الدور القادم من مسابقة الدوري الأوروبي
٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
أرسنال
أرسنال
يأمل الإسباني أوناي إيمري مدرب أرسنال النجاة من الإقالة عن طريق ضمان التأهل إلى الدور التالي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، وذلك عندما يستقبل إينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة للمجموعة السادسة. وحامت الشكوك حول مستقبل إيمري بعد التعادل في اللحظات القاتلة أمام ساوثهامبتون في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز، بفضل المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت الذي سجل هدف الخلاص في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.
ويتخبط النادي اللندني في المركز الثامن في الدوري المحلي برصيد 18 نقطة، متأخرا بفارق 19 نقطة عن ليفربول المتصدر، لذا من الممكن أن يزيل بعض الشكوك التي تساور إدارة النادي بشأن مستقبل مدربه عن طريق حجز بطاقته إلى الدور 32 من المسابقة القارية. وسيلتحق أرسنال وصيف "يوروبا ليج" في الموسم الماضي بعد خسارته
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مصر- وكينيا‎ (1)

مصر تتراجع في تصنيف فيفا.. الفراعنة 51 دوليا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهري عن المنتخبات لشهر نوفمبر، والذي شهد تراجع المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني الجديد حسام البدري، الذي كان يحتل الشهر الماضي الترتيب رقم 49 عالميًا، لكن بعد التعادل أمام منتخبي كينيا (1-1) على استاد برج العرب وجزر القمر (0-0) ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 الشهر الجاري، أصبح ترتيب "الفراعنة" 51 دوليا، برصيد 1420 نقطة بأقل من 13 نقطة عن الشهر الماضي، لتحتل المرتبة السابعة إفريقيا والرابعة عربيا (خلف كل من تونس والجزائر والمغرب).
مختار مختار

ماذا قدم مختار مختار أمام طلائع الجيش؟

يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكرى، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل طلائع الجيش بقيادة مديره الفني طارق يحيى، المركز السابع عشر (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، جمعها من 4 مواجهات، تعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء. بينما يحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره المخضرم مختار مختار، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين و3 هزائم.
الانتاج-الحربى (1)

أرقام من تاريخ مواجهات طلائع الجيش والإنتاج الحربي

يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكرى، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل طلائع الجيش بقيادة مديره الفني طارق يحيى، المركز السابع عشر (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، جمعها من 4 مواجهات، تعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء. بينما يحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره المخضرم مختار مختار، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين و3 هزائم.
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إيمري (1)

إيمري: نبحث عن استعادة ثقة الجماهير مرة أخرى

تحدث أوناي إميري المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، عن لقاء الجانرز القادم في الدوري الأوروبي، مطالبًا الجماهير بمساندة الفريق في المواجهة القادمة. وقال إيمري خلال المؤتمر الصحفي التحضيري للمباراة: "نقدم مستوى متميزًا في الدوري الأوروبي، لكن يجب حسم المركز الأول من المجموعة، لاستعادة حب الجماهير مرة أخرى". وأكمل المدير الفني للجانرز: "أركز حاليًّا على إظهار قدراتنا واستعادة الجماهير غدًا، جماهير الجانرز تشعر بخيبة أمل، ونبحث عن استعادة ثقتهم مرة أخرى".
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انقسام في مجلس آرسنال حول رحيل إيمري

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، في تقرير لها عن وجود انقسام داخل مجلس إدارة آرسنال بخصوص مستقبل إيمري مع الجانرز. وأشارت في تقريرها إلى أن راؤول سانهيلي المدير الرياضي لـ آرسنال والبرازيلي إيدو المدير الفني في النادي متفقان على منح إيمري فرصة جديدة من أجل تحسين النتائج، بينما توجد مجموعة أخرى داخل المجلس يرغبون في إقالة المدرب الإسباني فورا، وعلى الرغم من الاختلافات، إلا إن الإدارة بدأت تتحرك بالفعل لتحديد من سيخلف المدرب، سواء رحل الآن أو رحل بعد شهر أو أكثر.
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ألكسندر لاكازيت يدافع عن أوناي إيمري

دافع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي، عن مدربه الإسباني أوناي إيمري، آملا فى تغيير وضع فريقه بعد عطلة المباريات الدولية. وازداد الضغط على إيمري بخسارة أرسنال أمام ليستر سيتي (0-2) في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، مكتفيا بفوز وحيد في المراحل الست الأخيرة، ما جعله يتراجع للمركز السادس بفارق ثماني نقاط عن المركز الرابع والأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، الموسم المقبل، والذي يحتله حاليا مانشستر سيتي حامل اللقب.
أرسنال (3)

فيتوريا غيماريش يتعادل مع آرسنال في الدوري الأوروبي

تعادل فريقا آرسنال وفيتوريا غيماريش البرتغالي إيجابيًّا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي. افتتح فريق آرسنال التسجيل في الدقيقة 80 عن طريق لاعب الفريق شكودرن موستافي عقبها بـ10 دقائق إدراك اللاعب برونو دوارتي هدف التعادل لفريق فيتوريا غيماريش. بهذه النتيجة يتقاسم الفريقان نقطتي التعادل لكي يصبح رصيد فريق آرسنال 10 نقاط في صدارة المجموعة السادسة والتي تضم كلا من آينتراخت فرانكفورت، ستاندر دو لياج بالإضافة إلى فريق فيتوريا غيماريش البرتغالي.
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