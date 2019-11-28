حسم التأهل يشعل لهيب الدوري الأوروبي
يبحث أوناي إيمري يبحث عن طوق نجاة من الإقالة عندما يستقبل أينتراخت فرانكفورت الألماني من أجل التأهل إلى الدور القادم من مسابقة الدوري الأوروبي
٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
أرسنال
يأمل الإسباني أوناي إيمري مدرب أرسنال النجاة من الإقالة عن طريق ضمان التأهل إلى الدور التالي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، وذلك عندما يستقبل إينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة للمجموعة السادسة.
وحامت الشكوك حول مستقبل إيمري بعد التعادل في اللحظات القاتلة أمام ساوثهامبتون في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز، بفضل المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت الذي سجل هدف الخلاص في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.
ويتخبط النادي اللندني في المركز الثامن في الدوري المحلي برصيد 18 نقطة، متأخرا بفارق 19 نقطة عن ليفربول المتصدر، لذا من الممكن أن يزيل بعض الشكوك التي تساور إدارة النادي بشأن مستقبل مدربه عن طريق حجز بطاقته إلى الدور 32 من المسابقة القارية.
وسيلتحق أرسنال وصيف "يوروبا ليج" في الموسم الماضي بعد خسارته
ويتخبط النادي اللندني في المركز الثامن في الدوري المحلي برصيد 18 نقطة، متأخرا بفارق 19 نقطة عن ليفربول المتصدر، لذا من الممكن أن يزيل بعض الشكوك التي تساور إدارة النادي بشأن مستقبل مدربه عن طريق حجز بطاقته إلى الدور 32 من المسابقة القارية.
وسيلتحق أرسنال وصيف "يوروبا ليج" في الموسم الماضي بعد خسارته النهائي أمام مواطنه تشيلسي ومتصدر مجموعته السادسة برصيد 10 نقاط بركب الأندية المتأهلة إلى الدور التالي في حال فوزه على وصيفه فرانكفورت (6 نقاط)، أو عدم فوز ستاندار دو لياج البلجيكي الثالث مع 6 نقاط أيضا على متذيل القاع فيتوريا جيمارايش البرتغالي (نقطة).
وعلى الرغم من الدعم الذي حصل عليه إيمري من المعنيين على النادي أثناء توقف الدوري الإنجليزي بسبب الاستحقاقات الدولية للمنتخبات، فإن الضغوطات تتزايد على كاهل المدرب الإسباني على خلفية النتائج السيئة إذ لم يحقق سوى انتصارين في مبارياته الـ 11 الأخيرة، بينما ترجح المصادر أن ينضم إيمري إلى لائحة المدربين الذين خسروا وظيفتهم في الدوري المحلي.
وقال إيمري بعد التعادل المخيب لفريقه أمام ساوثهامبتون والذي حرم الأخير من فوزه الأول في عقر دار النادي اللندني منذ عام 1997 إنه شعر "بخيبة أمل وإحباط"، وتابع: "أفهم الجماهير، ولم نكن نستحق أكثر، وخسرنا فرصة كبيرة للتواصل مع مشجعينا.. وكانت لدينا الفرصة للحصول على الثقة من مباراة ساوثهامبتون، ولكننا لم نفعل ذلك".
ولا تشذ حالة إينتراخت فرانكفورت كثيراً عن غريمه الإنجليزي، فهو خسر مبارياته الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات، آخرها سقوطه في عقر داره في المرحلة الثانية عشرة من الدوري المحلي أمام فولفسبورج بهدفين نظيفين، على الرغم من أن الأخير خاض الشوط الثاني بعشرة لاعبين.
ويستعيد فرانكفورت جهود قائده المدافع الأرجنتيني دافيد أبراهام (33 عاما) الموقوف محليا لمدة سبعة أسابيع بعد تعديه على مدرب فرايبورج كريستيان شترايف خلال مباراة في "البوندسليجا"، في مباراة قارية مصيرية لتأهله إلى الدور التالي وتكرار على الأقل إنجاز الموسم الماضي عندما وصل إلى الدور نصف النهائي.
شكوك حول روما ولاتسيو
كما يعاني ناديا روما ولاتسيو بدورهما لحجز بطاقة التأهل للدور التالي، حيث يواجه روما صاحب المركز الثالث في المجموعة العاشرة برصيد خمس نقاط خطر الخروج من دور المجموعات في حال خسارته أمام باشاك شهير التركي المتصدر مع سبع نقاط من فوزين وتعادلين، وفوز بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني الثاني (خمس نقاط) على متذيل الترتيب فولفسبيرج النمساوي (4 نقاط)، علما بأن فوز متصدر "البوندسليجا" سيمنحه بطاقة العبور للدور الـ 32.
وبدوره سيكون لاتسيو أمام واجب الفوز على كلوج الروماني ثاني المجموعة الخامسة من أجل الحفاظ على آماله بالتأهل، حيث يحتل نادي العاصمة الإيطالية المركز الثالث مع ثلاث نقاط متأخراً بفارق ست نقاط عن منافسه، بعدما خسر مرتين توالياً أمام سلتيك الأسكتلندي متصدر المجموعة (10 نقاط)، الذي ضمن تأهله للدور التالي في الجولة الماضية. علماً أن رين الفرنسي يقبع في القاع مع نقطة وحيدة.
وبإمكان الغريم التقليدي ومواطن سلتيك، جلاسكو رينجرز صاحب المركز الثاني في المجموعة السابعة مع سبع نقاط أن يلحق بركب الأندية المتأهلة في حال فوزه على فينورد الهولندي الثالث (4 نقاط)، وعدم فوز بورتو البرتغالي صاحب المركز الرابع (4 نقاط) على مضيفه يونج بويز السويسري المتصدر برصيد سبع نقاط.
ويقف نادي ولفرهامبتون الإنجليزي ثاني المجموعة الحادية عشرة بتسع نقاط، على عتبة التأهل إلى الأدوار الإقصائية في مشاركته الأوروبية الأولى بعد نحو أربعة عقود، إذ لا يحتاج رجال المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سوى للتعادل أمام براجا البرتغالي متصدر المجموعة (10 نقاط)، كما من الممكن أن يحجز النادي الانجليزي بطاقته إلى الدور التالي في حال عدم فوز سلوفان براتيسلافا السلوفاكي الثالث (4 نقاط) على بشيكتاش التركي الذي يحتل قاع الترتيب بدون أي نقطة من أربع هزائم توالياً.
وفيما يلي جميع مواجهات اليوم في الدوري الأوروبي:
- كراسنودار × بازل الساعة 5.50
- طرابزون سبور × خيتافي الساعة 5.50
- إف سي أستانا × مانشستر يونايتد الساعة 5.50
- إسطنبول باشاك شهير × روما الساعة 7.55
- وولفسبيرجر × بوروسيا مونشنجلادباخ الساعة 7.55
- إي زد آلكمار × بارتيزان بلجراد الساعة 7.55
- بشكتاش × سلوفان براتيسلافا الساعة 7.55
- سبورتينج براجا × وولفرهامبتون الساعة 7.55
- سانت إيتيان × جينت الساعة 7.55
- أوليكساندريا × فولفسبورج الساعة 7.55
- سسكا موسكو × لودوجوريتس رازجراد الساعة 7.55
- فرينكفاروزي × إسبانيول الساعة 7.55
- يونج بويز × بورتو الساعة 7.55
- فينورد روتردام × جلاسكو رينجرز الساعة 7.55
- إشبيلية × كارباج اجدام الساعة 10
- إف 91 ديديلانجي × أبويل نيقوسيا الساعة 10
- لاتسيو × كلوج الساعة 10
- سيلتك × رين الساعة 10
- آرسنال × آينتراخت فرانكفورت الساعة 10
- مالمو × دينامو كييف الساعة 10
- لوجانو × كوبنهاجن الساعة 10
- سبورتنج لشبونة × بي إس في آيندهوفن الساعة 10
- روزنبورج × لاسك لينز الساعة 10
- فيتوريا جيماريش × ستاندر دو لياج الساعة 10
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