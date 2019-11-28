حسم التأهل يشعل لهيب الدوري الأوروبي

يبحث أوناي إيمري يبحث عن طوق نجاة من الإقالة عندما يستقبل أينتراخت فرانكفورت الألماني من أجل التأهل إلى الدور القادم من مسابقة الدوري الأوروبي

٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

أرسنال

يأمل الإسباني أوناي إيمري مدرب أرسنال النجاة من الإقالة عن طريق ضمان التأهل إلى الدور التالي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، وذلك عندما يستقبل إينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة للمجموعة السادسة. وحامت الشكوك حول مستقبل إيمري بعد التعادل في اللحظات القاتلة أمام ساوثهامبتون في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز، بفضل المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت الذي سجل هدف الخلاص في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

ويتخبط النادي اللندني في المركز الثامن في الدوري المحلي برصيد 18 نقطة، متأخرا بفارق 19 نقطة عن ليفربول المتصدر، لذا من الممكن أن يزيل بعض الشكوك التي تساور إدارة النادي بشأن مستقبل مدربه عن طريق حجز بطاقته إلى الدور 32 من المسابقة القارية. وسيلتحق أرسنال وصيف "يوروبا ليج" في الموسم الماضي بعد خسارته