أرقام من تاريخ مواجهات طلائع الجيش والإنتاج الحربي

٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص

الإنتاج الحربي

يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكرى، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل طلائع الجيش بقيادة مديره الفني طارق يحيى، المركز السابع عشر (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، جمعها من 4 مواجهات، تعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء. بينما يحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره المخضرم مختار مختار، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين و3 هزائم.

وتبلغ القيمة السوقية لفريق طلائع الجيش 5.9 مليون يورو، مقابل 5.63 مليون يورو للمقاولون العرب، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الطلائع 27.2 عام، بينما يبلغ معدل أعمار لاعبي ذئاب الجبل 27.6 عام. بينما تبلغ القيمة السوقية لفريق الإنتاج الحربي 4.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الفريق

وتبلغ القيمة السوقية لفريق طلائع الجيش 5.9 مليون يورو، مقابل 5.63 مليون يورو للمقاولون العرب، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الطلائع 27.2 عام، بينما يبلغ معدل أعمار لاعبي ذئاب الجبل 27.6 عام.



بينما تبلغ القيمة السوقية لفريق الإنتاج الحربي 4.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا بالمنتخب الأول.



وتشير الأرقام إلى أن طلائع الجيش والإنتاج الحربي تواجها من قبل في بطولة الدوري، 15 مرة، شهدت تكافؤا واضحا بين الناديين، حيث فاز الطلائع في 4 مواجهات، وفاز العجلات الحربية في 4 مواجهات، بينما حسم التعادل نفسه 7 مواجهات، وسجل الطلائع في شباك الإنتاج 15 هدفًا، كما سجل الإنتاج في شباك الطلائع 16 هدفًا.

