رياضة

ماذا قدم مختار مختار أمام طلائع الجيش؟

٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
مختار مختار
مختار مختار
يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكرى، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل طلائع الجيش بقيادة مديره الفني طارق يحيى، المركز السابع عشر (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، جمعها من 4 مواجهات، تعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء. بينما يحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره المخضرم مختار مختار، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين و3 هزائم.
وواجه مختار مختار فريق طلائع الجيش من قبل في 17 لقاء، شهدت تفوقا لمختار، حيث فاز في 8 مواجهات، وتعادل في 5، وخسر 4 مواجهات، وسجل مختار مختار في شباك الطلائع 29 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 22 هدفًا. وتبلغ القيمة السوقية لفريق طلائع الجيش 5.9 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الطلائع 27.2 عام، كما تبلغ
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مصر تتراجع في تصنيف فيفا.. الفراعنة 51 دوليا

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أرقام من تاريخ مواجهات طلائع الجيش والإنتاج الحربي

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أرقام من تاريخ مواجهات طلائع الجيش والإنتاج الحربي

يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكرى، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل طلائع الجيش بقيادة مديره الفني طارق يحيى، المركز السابع عشر (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، جمعها من 4 مواجهات، تعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء. بينما يحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره المخضرم مختار مختار، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين و3 هزائم.
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الإنتاج الحربي ضيفًا ثقيلًا على طلائع الجيش بالدوري

يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكرى، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم إبراهيم نور الدين، ويعاونه الثنائي محمد فاروق وماجد المليجي، بينما سيكون طاهر أيمن حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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