ماذا قدم مختار مختار أمام طلائع الجيش؟

٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

مختار مختار

يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكرى، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل طلائع الجيش بقيادة مديره الفني طارق يحيى، المركز السابع عشر (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، جمعها من 4 مواجهات، تعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء. بينما يحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره المخضرم مختار مختار، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين و3 هزائم.

وواجه مختار مختار فريق طلائع الجيش من قبل في 17 لقاء، شهدت تفوقا لمختار، حيث فاز في 8 مواجهات، وتعادل في 5، وخسر 4 مواجهات، وسجل مختار مختار في شباك الطلائع 29 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 22 هدفًا. وتبلغ القيمة السوقية لفريق طلائع الجيش 5.9 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الطلائع 27.2 عام، كما تبلغ