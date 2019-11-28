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دراسة: الصابون المضاد للبكتيريا يُعطل عمل الهرمونات

تحرير:فيروز ياسر ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص
الصابون المضاد للبكتيريا
الصابون المضاد للبكتيريا
يحاول أغلبنا شراء أفضل صابون لليد يمكنه حمايتنا وحماية أسرتنا من الجراثيم التي تزداد بشكل كبير خاصة في فصل الشتاء، ولهذا نصبح أكثر حذرا وربما نختار الصابون المضاد للبكتيريا للحماية من الانفلونزا والأمراض الأخرى. في الحقيقة أن الصابون المضاد للبكتيريا ليس أفضل من الصابون العادي وربما يحتوي على مواد كيميائية مؤذية، ولهذا السبب أوصت جمعية الغذاء والأدوية بإعطاء بيانات توضح سلامة وفعالية اهذا النوع من الصابون وذلك وفقا لما ذكره موقع The Times of India.
ماذا يعني "المضاد للبكتيريا"؟ إذا كان مكتوبا على ملصق الصابون أنه مضاد للبكتيريا، فهذا يعني أنه يحتوي على ما يقتلها حيث يحتوي على مادة تسمى التريكلوسان أو التريكلوكربان. ويكشف الخبراء أن جميع أنواع الصابون تقتل الجراثيم وليس فقط الأنواع المضادة للبكتيريا، كما أن المادة الإضافية الموجودة في النوع الذي
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حمام الشوفان والبابونج.. 6 علاجات منزلية لجدري الماء

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تشنجات البطن قد تخفي أمراضا خطيرة.. لا تهمليها

تتعرض المرأة لتشنجات نتيجة الدورة الشهرية، ففي كل شهر تبدأ الآلام في المعدة، من بسيطة إلى حادة، مما يؤدي إلى حدوث تشنجات بالغة، تستمر لعدة أيام، في هذه الحالة، يوصي الطبيب بتناول مشروبات ساخنة، على سبيل المثال مشروب القرفة الساخن، يحتوي على مضادات أكسدة، تحسن من الدورة الشهرية، وبالتالي تقلل الآلام. كما أن الشاي الأخضر فعال بشكل كبير، على الجانب الآخر توجد بعض التشنجات التي تحدث، بدون أن تكون الدورة الشهرية أحد أسبابها، وذلك نقلًا عن موقع "timesofindia".
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قرع العسل.. خالي من الدهون ويدعم مرضى السكري

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البرتقال.. يحميك من أمراض القلب ويجنبك الإمساك

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حارب نقص فيتامين D قبل الشتاء.. ركز على الأسماك

الشتاء على وشك الاقتراب، والشمس أصبحت تغيب باكرا، ولا تظهر كثيرا خلال النهار، ولأنها مصدر الطاقة وسبب في إنتاج الجسم لفيتامين D، فقد يواجه بعض الأشخاص نقصا في هذا الفيتامين المهم لصحة العظام والأسنان والجسم عموما. ومن أعراض نقص فيتامين D، الإصابة بالإعياء، ألم العظام والظهر، الاكتئاب، بطء التئام الجروح، تساقط الشعر، وألم العضلات، وإذا استمر نقصانه بالجسم لفترات طويلة من الوقت، فقد ينتج عنه الإصابة بالبدانة، مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، الاكتئاب، متلازمة التعب المزمن، هشاشة العظام، والأمراض العصبية التنكسية، وتطور أنواع مختلفة من السرطان.
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