دراسة: الصابون المضاد للبكتيريا يُعطل عمل الهرمونات

تحرير:فيروز ياسر ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص

الصابون المضاد للبكتيريا

يحاول أغلبنا شراء أفضل صابون لليد يمكنه حمايتنا وحماية أسرتنا من الجراثيم التي تزداد بشكل كبير خاصة في فصل الشتاء، ولهذا نصبح أكثر حذرا وربما نختار الصابون المضاد للبكتيريا للحماية من الانفلونزا والأمراض الأخرى. في الحقيقة أن الصابون المضاد للبكتيريا ليس أفضل من الصابون العادي وربما يحتوي على مواد كيميائية مؤذية، ولهذا السبب أوصت جمعية الغذاء والأدوية بإعطاء بيانات توضح سلامة وفعالية اهذا النوع من الصابون وذلك وفقا لما ذكره موقع The Times of India.

ماذا يعني "المضاد للبكتيريا"؟ إذا كان مكتوبا على ملصق الصابون أنه مضاد للبكتيريا، فهذا يعني أنه يحتوي على ما يقتلها حيث يحتوي على مادة تسمى التريكلوسان أو التريكلوكربان. ويكشف الخبراء أن جميع أنواع الصابون تقتل الجراثيم وليس فقط الأنواع المضادة للبكتيريا، كما أن المادة الإضافية الموجودة في النوع الذي