بدء المباحثات الرسمية بين السيسي ونظيره المجري

٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

بدأت، صباح اليوم الخميس، بقصر الاتحادية المباحثات الرسمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية المجر يانوش أدير، ومن المتوقع أن تركز المباحثات على سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسوف يعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء مباحثاتهما الرسمية. وكان السيسي قد التقى رئيس جمهورية المجر، في شهر سبتمبر الماضي، بمدينة نيويورك وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما قام السيسي بزيارتين للمجر الأولي في يونيو عام 2015، والثانية عام 2017 حيث حضر اجتماع قمة تجمع "الفيشجراد" الذي يضم التشيك وبولندا وسلوفاكيا والمجر.يذكر أنه في سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، أن حجم التبادل التجارى بين مصر والمجر بلغ العام الماضى 260 مليون دولار، منها 140 مليون دولار