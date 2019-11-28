جريمة

إصابة 26 شخصًا في حادثين ببني سويف

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م
أرشيفية
أرشيفية
أصيب 12 شخصًا بينهم 4 طالبات في حادث تصادم 3 سيارات أمام قرية "شريف باشا" بالطريق الزراعي "بني سويف - ناصر". وانتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث وتبين تنوع الإصابات بين كسور وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر فقرات ونزيف بالمخ، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة. في سياق آخر، أصيب 13 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبلي بوابة الكريمات بـ 15 كيلو مترًا بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف.
وانتقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث، وتبين أن الإصابات شملت كسور وسحجات وجروح واشتباه بخلع بالكتف، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي؛ لتلقى العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة. 
تحرش (4)

14 ثانية أشعلت «فيسبوك».. شاب يتحرش بفتاة ويصفعها

14 ثانية مصورة التقطتها كاميرا مراقبة أحد المحلات التجارية أثارت موجة غصب عارمة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" تظهر فتاة في مقتبل العمر ترتدي حقيبة ظهر تسير بشكل معتدل قاصدة وجهتها، يعترض طريقها أحد الشباب ليبدأ في عرض هزلي لمضايقتها، أفعال لم تلق قبولا لدى الفتاة التي حاولت استكمال طريقها لكن الأخير منعها محاولا التحرش الجسدي بها على مرأى ومسمع من المارة مما دفعها لمنعه فكان الجزاء تعرضها للتعنيف والضرب على وجهها لينصرف بعيدا عنها عقب تجمع الأهالي.
جثة- شخص -أسفل -عجلات -قطار

مصرع شخص أسفل عجلات قطار أبو قير بالإسكندرية

لقى شخص مصرعه، بعد أن فقد توازنه ليسقط أسفل عجلات قطار أبو قير بمنطقة الظاهرية شرق مدينة الإسكندرية. تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الرمل يفيد بورود بلاغ بوفاة شخص لقى مصرعه دهسا أسفل عجلات قطار أبو قير بمحطة الظاهرية دائرة القسم.
اقراص-مخدرة

أم تنهي حياة طفلتها بـ«الحبة القاتلة» في النزهة

صدمة ممزوجة بحسرة وألم سيطرت على كثيرين لدى تداول خبر بشأن القبض على صيدلانية؛ لاتهامها بالتسبب في وفاة طفلتها، وأنها منحتها أقراصا مخدرا فارقت على أثرها الحياة في الوقت الذي تباشر فيه النيابة العامة التحقيقات في الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة. البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة النزهة بمديرية امن القاهرة، بلاغ ن ربة منزل أفادت بوفاة طفلتها التي تبلغ من العمر 6 سنوات، وأرجعت السبب إلى تناولها أقراص مخدرة بطريق الخطأ مما تسبب في وفاة ابنتها.
حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

سقوط 53 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة

داهمت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (2)

انقلاب سيارة عمال بالبحيرة.. وسقوط قتلى ومصابين

شهد طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي بدائرة وادي النطرون بالبحيرة، اليوم الإثنين، حادثا مروعا إثر انقلاب سيارة عمالة زراعية، في أثناء توجههم للعمل بإحدى المزارع بغرب الصحراوي. وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل مخصصة للعمالة الزراعية بالكيلو 76 اتجاه الإسكندرية أمام مزارع دينا، ووجود متوفين ومصابين انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وجار نقل المصابين والجثامين للمستشفيات.
جثه -علي-الطريق (1)

وفاة شاب صعقًا بالكهرباء في البحيرة

شهدت قرية فرنوي التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، واقعة صعق بالكهرباء جراء أعمدة الإنارة، راح ضحيتها شاب فى منتصف العقد الثاني من العمر، حيث لامس الشاب أحد أعمدة الإنارة بالقرية، وعلى الفور خر صريعًا صعقًا بالكهرباء، وهو ما أكده شهود العيان، وكذلك تقرير الكشف الطبي فى المستشفى الذى استقبل الجثمان، إذ جلب الأهالي ألواح خشبية لجذب المجني عليه بعيدًا عن مجال التيار الكهربائي، ونقلته سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى، إلا أن المستشفى أعلن وفاة الشاب "م.ع.ع" 25 سنة قبل وصوله إلى المستشفى.
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إصابة 50 تلميذًا بـ«اشتباه تسمم» في مدرسة ببني سويف

أمر المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، فتح تحقيقًا عاجلًا في واقعة الاشتباه بتسمم 50 تلميذًا بمدرسة الجفادون بمركز الواسطي التابع للمحافظة، بعد تناولهم الوجبة المدرسية «فطيرة»، والوقوف على صلاحية «الفطائر» من عدمها، إذ قال المحافظ، إنه تم نقل الطلاب للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن هناك لجنة طبية برئاسة وكيل وزارة الصحة لمتابعة الحالات والوقوف على صحة التلاميذ، موضحًا أن الوجبة المدرسية تأتي من خلال مصنع أغذية تابع لمحافظة المنيا متعاقد معه من قبل وزارة التربية والتعليم لتوزيعها على مدارس الفشن.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

6 وفيات و10 مصابين في انقلاب ميكروباص ببني سويف

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف، حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، مما تسبب فى مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين إصابات بالغة، اليوم الثلاثاء، بالقرب من مصنع شهير بمنطقة الحادث، وبادر الأهالي بطلب سيارات الإسعاف وشرطة النجدة، لنقل الضحايا والمصابين إلى أقرب مستشفى، وعلى الفور وصلت 8 سيارات إسعاف إلى المكان، بادرت بنقل المصابين، فيما تمت مناظرة الجثامين ونقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر رجال الشرطة محضرًا بالحادث.
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