إصابة 26 شخصًا في حادثين ببني سويف

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

أرشيفية

أصيب 12 شخصًا بينهم 4 طالبات في حادث تصادم 3 سيارات أمام قرية "شريف باشا" بالطريق الزراعي "بني سويف - ناصر". وانتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث وتبين تنوع الإصابات بين كسور وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر فقرات ونزيف بالمخ، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة. في سياق آخر، أصيب 13 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبلي بوابة الكريمات بـ 15 كيلو مترًا بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف.

وانتقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث، وتبين أن الإصابات شملت كسور وسحجات وجروح واشتباه بخلع بالكتف، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي؛ لتلقى العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.