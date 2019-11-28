أم تنهي حياة طفلتها بـ«الحبة القاتلة» في النزهة

٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

أقراص مخدرة

صدمة ممزوجة بحسرة وألم سيطرت على كثيرين لدى تداول خبر بشأن القبض على صيدلانية؛ لاتهامها بالتسبب في وفاة طفلتها، وأنها منحتها أقراصا مخدرا فارقت على أثرها الحياة في الوقت الذي تباشر فيه النيابة العامة التحقيقات في الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة. البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة النزهة بمديرية امن القاهرة، بلاغ ن ربة منزل أفادت بوفاة طفلتها التي تبلغ من العمر 6 سنوات، وأرجعت السبب إلى تناولها أقراص مخدرة بطريق الخطأ مما تسبب في وفاة ابنتها.

فور تلقي البلاغ، نسق مسؤولو القسم مع مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الطفلة، وإعداد تقرير واف بالمعاينة المبدئية قبيل انتقال فريق من النيابة العامة لمنظارة الجثة.ثمة شكوك راودت رجال المباحث نقلوها بالتبعية إلى جهات التحقيق بالنيابة العامة، وجرى تطوير مناقشة الأم بشأن روايتها حتى كشفت المستور وووجد

فور تلقي البلاغ، نسق مسؤولو القسم مع مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الطفلة، وإعداد تقرير واف بالمعاينة المبدئية قبيل انتقال فريق من النيابة العامة لمنظارة الجثة.



ثمة شكوك راودت رجال المباحث نقلوها بالتبعية إلى جهات التحقيق بالنيابة العامة، وجرى تطوير مناقشة الأم بشأن روايتها حتى كشفت المستور وووجد شبهة جنائية في الوفاة، وأن الأم وراء وفاة طفلتها ذات الست سنوات بخلاف روايتها الأولى.



عقب تقنين الإجراءات، تحفظت قوة من قسم شرطة النزهة على المتهمة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحجز المتهمة لحين ورود نتيجة الطب الشرعي وطلبت سرعة تحريات ضباط وحدة المباحث.



