جريمة

أم تنهي حياة طفلتها بـ«الحبة القاتلة» في النزهة

٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
أقراص مخدرة
أقراص مخدرة
صدمة ممزوجة بحسرة وألم سيطرت على كثيرين لدى تداول خبر بشأن القبض على صيدلانية؛ لاتهامها بالتسبب في وفاة طفلتها، وأنها منحتها أقراصا مخدرا فارقت على أثرها الحياة في الوقت الذي تباشر فيه النيابة العامة التحقيقات في الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة. البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة النزهة بمديرية امن القاهرة، بلاغ ن ربة منزل أفادت بوفاة طفلتها التي تبلغ من العمر 6 سنوات، وأرجعت السبب إلى تناولها أقراص مخدرة بطريق الخطأ مما تسبب في وفاة ابنتها.
فور تلقي البلاغ، نسق مسؤولو القسم مع مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الطفلة، وإعداد تقرير واف بالمعاينة المبدئية قبيل انتقال فريق من النيابة العامة لمنظارة الجثة.ثمة شكوك راودت رجال المباحث نقلوها بالتبعية إلى جهات التحقيق بالنيابة العامة، وجرى تطوير مناقشة الأم بشأن روايتها حتى كشفت المستور وووجد
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14 ثانية أشعلت «فيسبوك».. شاب يتحرش بفتاة ويصفعها

14 ثانية مصورة التقطتها كاميرا مراقبة أحد المحلات التجارية أثارت موجة غصب عارمة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" تظهر فتاة في مقتبل العمر ترتدي حقيبة ظهر تسير بشكل معتدل قاصدة وجهتها، يعترض طريقها أحد الشباب ليبدأ في عرض هزلي لمضايقتها، أفعال لم تلق قبولا لدى الفتاة التي حاولت استكمال طريقها لكن الأخير منعها محاولا التحرش الجسدي بها على مرأى ومسمع من المارة مما دفعها لمنعه فكان الجزاء تعرضها للتعنيف والضرب على وجهها لينصرف بعيدا عنها عقب تجمع الأهالي.
جثة- شخص -أسفل -عجلات -قطار

مصرع شخص أسفل عجلات قطار أبو قير بالإسكندرية

لقى شخص مصرعه، بعد أن فقد توازنه ليسقط أسفل عجلات قطار أبو قير بمنطقة الظاهرية شرق مدينة الإسكندرية. تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الرمل يفيد بورود بلاغ بوفاة شخص لقى مصرعه دهسا أسفل عجلات قطار أبو قير بمحطة الظاهرية دائرة القسم.
إصابة -7 أشخاص-فى-حادث-تصادم- 3 سيارات (1)

إصابة 26 شخصًا في حادثين ببني سويف

أصيب 12 شخصًا بينهم 4 طالبات في حادث تصادم 3 سيارات أمام قرية "شريف باشا" بالطريق الزراعي "بني سويف - ناصر". وانتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث وتبين تنوع الإصابات بين كسور وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر فقرات ونزيف بالمخ، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة. في سياق آخر، أصيب 13 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبلي بوابة الكريمات بـ 15 كيلو مترًا بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف.
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سقوط 53 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة

داهمت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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محاكمة لجين

تأجيل محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة في أحداث الموسكي

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة ضد ضابط شرطة واستغلالها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الموسكي" إلى جلسة 23 ديسمبر المقبل للمرافعات.
هيروين

ضبط كيلوجرام هيروين بحوزة مسجل خطر في شبرا

توجيهات مستمرة من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق إلى مساعديه بالعمل على مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وترويجها، نظرا لأنها تمثل خطرا كبيرا على المجتمع المصري، خاصة فئة الشباب، وذلك من خلال حملات ومداهمات مستمرة لبؤر المواد المخدرة وأوكار ترويج تلك المواد، لا سيما التخليقية منها (بودر - شادو - إستروكس)؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ببذل قصارى الجهد لمنع انتشار تلك السموم التي تفسد عقول وصحة متعاطيها على حد سواء.
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انقلاب سيارة عمال بالبحيرة.. وسقوط قتلى ومصابين

شهد طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي بدائرة وادي النطرون بالبحيرة، اليوم الإثنين، حادثا مروعا إثر انقلاب سيارة عمالة زراعية، في أثناء توجههم للعمل بإحدى المزارع بغرب الصحراوي. وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل مخصصة للعمالة الزراعية بالكيلو 76 اتجاه الإسكندرية أمام مزارع دينا، ووجود متوفين ومصابين انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وجار نقل المصابين والجثامين للمستشفيات.
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بنعل الأحذية.. إحباط تهريب 2280 قرصا مخدرا بميناء رفح

تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها لضبط جالبي ومروجي المواد المخدرة، إذ أحبطت الجهود الأمنية محاولة مسافر يحمل جنسية إحدى الدول العربية تهريب كمية من الأقراص المخدرة إلى داخل البلاد من خلال معبر رفح البري، فيما استهدفت مأمورية أمنية وكرًا استخدمه جناة كمصنع لإنتاج الأقراص المخدرة، إذ يقومون بخلط مواد كميائية من شأنها التأثير على الصحة العامة لمتعاطيها، وذلك فى نطاق محافظتي الغربية والمنوفية، وحرزت قوات الأمن كمية من الأقراص المخدرة بلغ عددها27460 مركب كميائي من أنواع مختلفة.
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