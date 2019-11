لغز ملحمي وقصة ضعيفة.. «Frozen 2» في دائرة الانتقاد

"Frozen 2" يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية بـ"130" مليون دولار بعد الأسبوع الأول من عرضه ومن المتوقع أنه سيكون ثاني أعلى افتتاح محلى بعد فيلم "The Lion King"

تحرير:إسراء زكريا ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

منذ أيام قليلة، طرحت شركة "والت ديزني" الجزء الثاني من فيلمها الشهير "Frozen"، في جميع دور العرض العالمية، وذلك بعد مرور 6 أعوام على عرض الجزء الأول من هذه السلسلة، واستطاع فيلم الرسوم المتحركة الجديد أن يتصدر إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مطلع الأسبوع محققا 130 مليون دولار، والذي فاق توقعات "ديزني" لفيلمها الجديد، والتي جاءت في حدود الـ100 مليون دولار. ووفقا للتقديرات الأولية، فإن الافتتاحية المتوقعة للفيلم إذا تحققت سيكون ثاني أعلى افتتاح محلي لفيلم منذ عرض فيلم "The Lion King" الذي حقق 191.8 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يلقى الجزء الثاني نجاحا ملموسا في جميع أنحاء العالم مثل الجزء الأول، الذي حقق نجاحا كبيرا على مدار السنوات الماضية، حتى إنه لا يزال يحتفظ بأعلى إيرادات في تاريخ أفلام الرسوم المتحركة التي أنتجتها شركة "ديزني"، والتي بلغت مليارا و267 مليونا فور طرحه في شباك التذاكر العالمية. "التحرير"

"التحرير" يرصد أبرز ملامح الجزء الثاني من فيلم "Frozen" وآراء بعض النقاد فيه، فضلا عن سر النجاح العظيم للجزء الأول من هذه السلسلة.

في فبراير الماضي، طرحت شركة "والت ديزني"، التريلر الرسمي للجزء الثاني من سلسلة أفلام "Frozen"، عبر موقع "يوتيوب"، الذي بلغت مدته دقيقتين وحصد 40 ألف مشاهدة خلال دقائق من طرحه.

الرقم الكبير الذى حققه "التريلر" يدل على أن الجمهور متشوق جدا للعمل الجديد وينتظر الجزء الثاني بلهفة، كما أن الإعلان صنف الأعلى مشاهدة في تاريخ أفلام الرسوم المتحركة، لتخطيه الـ116.5 مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط، وبالتالي حطم الرقم الذي حققه أقرب منافسيه وهو الجزء الثاني من فيلم "The Incredible"، الذي بلغ 113.6 مليون مشاهدة.

وكشف "التريلر" الذي طرحته الشركة عن أبرز ملامح الجزء الثاني من الفيلم، فيظهر تحول كبير في حياة أميرة الثلج "إلسا"، فنرى أن سحرها يزداد قوة، وكأنها ستواجه ماضيها بكل مخاطره، كما يظهر أن هناك بعض الأحداث تدور داخل غابة مسحورة، مما يدل على أن الجزء الجديد يحتوي على مغامرات وتحديات جديدة.

ووصف المخرج كريس باك فيلمه الجديد، أنه سيكون "لغزا ملحميا"، يحمل تطورات كبيرة في حياة جميع الشخصيات، خاصة شخصية الأميرة "إلسا"، والتي ظهرت بشخصية درامية عانت كثيرا، وفي نهاية الجزء الأول، بدا أنها تحررت ومستعدة للاستمتاع بالحياة وستظهر هذه الشخصية في الجزء الجديد، كما أن الأحداث ستكشف سر قوتها الخارقة".

الفيلم بطولة كل من كريستين بيل في دور "آنا"، وأدينا مينزل في دور الملكة "إلسا"، وجوهانسون جروف في دور"كريستوف" وجوش جاد في دور"أولاف"، كما ينضم لفريق العمل بطلان جديدان هما إيفان رايتشل وود وسترلينج كي، أما الإخراج فتولى مهمته مخرجا الجزء الأول، وهما كريس باك وجينيفر لي، كما قامت الأخيرة بكتابة السيناريو.

وفي منتصف الشهر الجاري، استطاع فيلم الأنيميشن الجديد أن يحصد على تقييمات مرتفعة عبر موقع "Rotten Tomatoes"، وصلت إلى 90%، بعد مشاركة أكثر من 40 ناقدا عبر الموقع، ذلك بعد مشاهدتهم العرض الأول للفيلم، على مسرح دولبي في 7 من نوفمبر الجاري.

وأشاد عدد من النقاد بالفيلم الجديد، مؤكدين أنه استكمال لرحلة نجاح فيلم الرسوم المتحركة "Frozen"، التي أنتجتها شركة "ديزني"، حتى إن بعض النقاد وصفه بأنه الأفضل والأكثر نضجًا مقارنة بالجزء الأول، مشيرين إلى أن الفيلم الجديد امتلأ باللقطات الجميلة، خاصة المشهد الذي تقطع فيه "إلسا" منحوتات جليدية شاهقة ترمز إلى وحدتها، للوصول إلى مرتفعات أسلافها، وكذلك المشهد التي تتزلج فيه عبر المحيط الهائج، وتواجه الأرواح المائية في شكل خيول، وتستكشف كهوف الذكريات البلورية، لافتين إلى أن تلك اللحظات البارزة، اعتمدت على الموسيقى والصور المرئية لتخرج بهذا الشكل الرائع.

وأشاروا إلى أن الجزء الثاني تضمن العديد من الأغاني الساحرة، خاصة أغنية "Into the unknown"، مؤكدين أنها ستكون على مستوى أغنية الجزء الأول "Let it Go"، التي لاقت نجاحا كبيرا وقتها، ولا يزال يرددها الجميع صغارا وكبارا حتى لو لم تكن الإنجليزية لغتهم الأم.



وفي أكتوبر الماضي، طرحت شركة "ديزني" أغنية "Into The Unknown"، عبر قناتها الخاصة، والتي نجحت في تحقيق نسبة مشاهدة عالية، تخطت المليون ونصف مشاهدة بعد مرور أقل من 24 ساعة على طرحها.

وكشف نقاد آخرون أن الفيلم جيد ولكن ليس بجودة الجزء الأول، مشيرين إلى أن الجزء الأول لم يشرح أبدًا كيف ولماذا أتت "إلسا" بهذه المواهب، بينما تفتقر شقيقتها "آنا" إليها تمامًا، وجاء الجزء الثاني ليمنح "إلسا" فرصة لكشف سر قوتها الغامضة الخارقة، وعلى الرغم من ذلك فإن الحوار معقد والقصة ضعيفة وكذلك الأغاني.

ورجع بعض النقاد سبب النجاح الكبير للجزء الأول من الفيلم، وحصده العديد من الجوائز الفنية، أبرزها جائزتا "الأوسكار" الأولى، و"جولدن جلوب" عن أفضل فيلم "أنيميشن"، إلى أن الفيلم لا يمتلك أميرة واحدة بل اثنتين، كما اعتادت "ديزني" في أفلامها الأنيميشن على تقديم أميرة واحدة، إلى جانب موسيقى الفيلم، حيث قدمت "ديزني" موسيقى استعراضية تناسب مسارح برودواي لأول مرة، فأصبحت أغنية "Let it Go" تعرض جنبا إلى جنب مع أغاني مسرحية البؤساء.



وأكد بعض النقاد أن "ديزني" قادرة على تقديم كوميديا ذكية مميزة، كشخصية "أولاف" رجل الجليد الذي صنعته "إلسا"، والتي كانت مصدر تسلية لجميع المشاهدين، بالإضافة إلى استحداث بعض القيم كتعزيز قدرة المرأة وقوتها ورفض ربط الأدوار بالجنس.