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لغز ملحمي وقصة ضعيفة.. «Frozen 2» في دائرة الانتقاد

"Frozen 2" يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية بـ"130" مليون دولار بعد الأسبوع الأول من عرضه ومن المتوقع أنه سيكون ثاني أعلى افتتاح محلى بعد فيلم "The Lion King"
تحرير:إسراء زكريا ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منذ أيام قليلة، طرحت شركة "والت ديزني" الجزء الثاني من فيلمها الشهير "Frozen"، في جميع دور العرض العالمية، وذلك بعد مرور 6 أعوام على عرض الجزء الأول من هذه السلسلة، واستطاع فيلم الرسوم المتحركة الجديد أن يتصدر إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مطلع الأسبوع محققا 130 مليون دولار، والذي فاق توقعات "ديزني" لفيلمها الجديد، والتي جاءت في حدود الـ100 مليون دولار. ووفقا للتقديرات الأولية، فإن الافتتاحية المتوقعة للفيلم إذا تحققت سيكون ثاني أعلى افتتاح محلي لفيلم منذ عرض فيلم "The Lion King" الذي حقق 191.8 مليون دولار.
ومن المتوقع أن يلقى الجزء الثاني نجاحا ملموسا في جميع أنحاء العالم مثل الجزء الأول، الذي حقق نجاحا كبيرا على مدار السنوات الماضية، حتى إنه لا يزال يحتفظ بأعلى إيرادات في تاريخ أفلام الرسوم المتحركة التي أنتجتها شركة "ديزني"، والتي بلغت مليارا و267 مليونا فور طرحه في شباك التذاكر العالمية. "التحرير"
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مؤتمر- مهرجان -القاهرة- السينمائي‎ (12)

«الأيرلندي».. الفيلم الأضخم في تاريخ نتفليكس بـ«القاهرة السينمائي»

انطلق أمس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، الذي شهد افتتاحه عرض فيلم "الأيرلندي"، للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، للمرة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط، هذا الفيلم الذي تعثر لسنوات طويلة قبل أن يخرج للنور، وتزيد مدته عن 3 ساعات، ليصبح أطول أفلام سكورسيزي على الإطلاق، وأكبر إنتاج لشركة "نتفليكس" بتكلفة تصل إلى 200 مليون دولار. وكان الفيلم قد عرض للمرة الأولى في مهرجان نيويورك السينمائي الـ57 في سبتمبر الماضي، تمهيدا لبث الفيلم ضمن عروض شبكة الشركة المنتجة له في نهاية الشهر الجاري.
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ديزني VS نتفليكس.. مواجهة صعبة وخطة جديدة للعرض

نجاح كبير حققته شركة "والت ديزنى" عبر منصتها الرقمية الجديدة "ديزنى بلس"، التى استطاعت أن تجذب 10 ملايين مشترك فى أول 24 ساعة على إطلاقها فى الولايات المتحدة وكندا، على الرغم من أن الشركة كانت تتوقع أن يصل عدد مستخدميها إلى 8 ملايين خلال الأسبوع الأول من طرحها، وأن تتراوح نسبتهم ما بين 60 إلى 90 مليون بحلول عام 2024، إلا أن الإقبال الشديد على المنصة الجديدة وقدرتها على كسب ثقة المشاهدين سريعا، جعل الخبراء يتوقعون وصولها إلى هذا الرقم في فترة زمنية أقل لن تتجاوز عامين.
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لمتابعة المشاهدة.. «ديزني» تُطلق خاصية جديدة

تخطط شركة "والت ديزني"، حاليا، لإضافة خاصية جديدة وهي "متابعة المشاهدة" إلى خدمتها الجديدة "ديزني بلس"، والتي تعتبر أداة للرجوع إلى العرض مرة أخرى بسهولة في أي وقت، كما أنها تُمكن المستخدم من تتبع ما كان يشاهده قبل التوقف، ومن المقرر إضافة هذه الخاصية قبل نهاية العام الجاري أو في أوائل العام المقبل على الأكثر. افتقار خدمة ديزني الجديدة القدرة على اختيار المشهد أو العرض المحدد والرجوع إليه، جعلها عرضة لكثير من الانتقادات، حيث توجه العديد من المشتركين إلى "تويتر" للتذمر من ذلك.
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ديزني-بلاس (2)

ديزني VS نتفليكس.. مواجهة صعبة وخطة جديدة للعرض

نجاح كبير حققته شركة "والت ديزنى" عبر منصتها الرقمية الجديدة "ديزنى بلس"، التى استطاعت أن تجذب 10 ملايين مشترك فى أول 24 ساعة على إطلاقها فى الولايات المتحدة وكندا، على الرغم من أن الشركة كانت تتوقع أن يصل عدد مستخدميها إلى 8 ملايين خلال الأسبوع الأول من طرحها، وأن تتراوح نسبتهم ما بين 60 إلى 90 مليون بحلول عام 2024، إلا أن الإقبال الشديد على المنصة الجديدة وقدرتها على كسب ثقة المشاهدين سريعا، جعل الخبراء يتوقعون وصولها إلى هذا الرقم في فترة زمنية أقل لن تتجاوز عامين.
ديزني-بلاس (2)

لمتابعة المشاهدة.. «ديزني» تُطلق خاصية جديدة

تخطط شركة "والت ديزني"، حاليا، لإضافة خاصية جديدة وهي "متابعة المشاهدة" إلى خدمتها الجديدة "ديزني بلس"، والتي تعتبر أداة للرجوع إلى العرض مرة أخرى بسهولة في أي وقت، كما أنها تُمكن المستخدم من تتبع ما كان يشاهده قبل التوقف، ومن المقرر إضافة هذه الخاصية قبل نهاية العام الجاري أو في أوائل العام المقبل على الأكثر. افتقار خدمة ديزني الجديدة القدرة على اختيار المشهد أو العرض المحدد والرجوع إليه، جعلها عرضة لكثير من الانتقادات، حيث توجه العديد من المشتركين إلى "تويتر" للتذمر من ذلك.
مؤتمر- مهرجان -القاهرة- السينمائي‎ (13)

دليلك لأفلام «المسابقة الدولية» بمهرجان القاهرة

أيام قليلة وينطلق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فى دورته الـ41، ويشارك فى تلك الدورة التى تنطلق فى الفترة من 20 إلى 29 من الشهر الجاري، 150 فيلما من بينها 18 فى عرضها العالمى الأول، 17 عرضا دوليا أول، بالإضافة إلى 84 فيلما عرض أول فى الشرق والأوسط، لذلك المهرجان فرصة جيدة لمحبي السينما، وتتنافس تلك الأفلام في مسابقات المهرجان المختلفة، التى تنقسم بين "المسابقة الدولية، ومسابقة آفاق السينما العربية وغيرها"، ومن خلال هذا التقرير نستعرض تفاصيل الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية والتى وصل عددها إلى 15 فيلما.
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