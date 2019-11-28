حماية المستهلك يحذر من التلاعب بأسعار البلاك فرايدي
بدأ عدد كبير من المحلات التجارية في تقديم عروض وتخفيضات استعدادا للبلاك فرايدي غدا، الجمعة، بينما حذر جهاز حماية المستهلك التجار وأصحاب المحلات من التلاعب بالأسعار
تحرير:رنا عبد الصادق
٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
الجمعة السوداء
حذر جهاز حماية المستهلك جميع الشركات والمحلات التجارية المشاركة في موسم البلاك فرايدي هذا العام، من عدم الالتزام بالضوابط القانونية وسياسة الاستبدال والاسترجاع للمواطن.
وأكد الجهاز ضرورة أن تكون العروض حقيقية وبعيدا عن خداع المستهلكين، مشددا على أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وقالت الدكتورة سعاد الديب رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن المواطنين يتسارعون على الشراء خلال موسم البلاك فريداي دون النظر إلى جودة المنتجات أو قياس مدى احتياجهم لها.
وأضافت "الديب" أن المستهلك له دور كبير في محاربة جشع التجار خلال هذا الموسم، مطالبة بضرورة القيام بشراء السلع الضرورية فقط، فضلا عن ضرورة التأكد أيضا من جودة المنتجات حتى لا يقع المستهلك تحت عمليات النصب من قبل بعض التجار.
وأشارت رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك إلى ضرورة تأكد المستهلك من
وأضافت "الديب" أن المستهلك له دور كبير في محاربة جشع التجار خلال هذا الموسم، مطالبة بضرورة القيام بشراء السلع الضرورية فقط، فضلا عن ضرورة التأكد أيضا من جودة المنتجات حتى لا يقع المستهلك تحت عمليات النصب من قبل بعض التجار.
وأشارت رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك إلى ضرورة تأكد المستهلك من أسعار السلع قبل شرائها، وضمان الحصول على السعر المناسب سواء كان وهميا أو غير حقيقي أو حقيقيا، لافتة إلى أن البلاك فرايدي عبارة عن وسيلة لجذب المواطن وتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب.
تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حركة السوق
قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز قام بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأسواق خلال البلاك فرايدي، والتحقق من العروض المعلن عنها من السلاسل التجارية والمحال والمواقع الإلكترونية من أجل التصدي لتقديم العروض الوهمية خلال الموسم الحالي، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية من أجل حصول المستهلك على عروض حقيقية وبخصومات حقيقية.
وأوضح قيام بعض التجار برفع أسعار المنتجات عن السعر الحقيقي ثم إعلان خصم عن المعلن عنه، بهدف إدخال خلط وخداع للمستهلك، وهو ما يمثل ارتكاب جريمة الإعلانات المضللة بمخالفة قانون حماية المستهلك.
وأكد عبد المعطي، أن هناك إجراءات استباقية ينفذها الجهاز لضمان عدم تعرض المواطنين للخداع والغش، حيث تم رصد الشركات التى أعلنت مشاركتها فى موسم التخفيضات، وتم الاجتماع بها ضمن خطط الجهاز الاستباقية لضبط الأسواق.
الالتزام بحقوق المستهلك
أكد عبد المعطي، أن الجهاز سيقوم بشن حملات مكثفة على الأسواق وبشكل مستمر للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن تخفيضات حقيقية فى الأسعار والتصدى للإعلانات عن أى تخفيضات وهمية تؤدى إلى خداع المواطنين.
وأضاف أنه على الشركات ضرورة الالتزام بحقوق المستهلكين بشأن عمليات الشراء خلال فترة العروض وإعلام المستهلكين بكل البيانات الخاصة بالمنتجات وإصدار الفواتير والابتعاد عن الإعلانات المضللة.
وشدد رئيس الجهاز على ضرورة الابتعاد عن أى تخفيضات وهمية والتأكيد على إعلان التجار المشاركين بالتخفيضات عن السعر قبل العرض والسعر الحالى بشكل واضح، لا يحدث لبسا لدى المستهلك.
وأوضح عبد المعطي أن البلاك فرايدي والجمعة البيضاء عبارة عن وسيلة تسويقية تلجأ إليها الشركات لترويج منتجاتها من خلال تخفيضات كبرى لبعض المنتجات، وقد انتقلت هذه الظاهرة إلى مصر عن طريق بعض مواقع التسويق الإلكتروني.
الحصول على فواتير البيع
أكد رئيس جهاز حماية المستهلك ضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018، وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية ومنحهم فاتورة واضحة مدونا بها كل بيانات السلعة باللغة العربية والامتناع عن أى ممارسات سلبيه تضر المستهلك.
وقال عبد المعطي، إنه فى حالة عدم الالتزام بالقانون يحال المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها طبقا لنص مواد قانون حماية المستهلك.
ضوابط الشركات في البلاك فرايدي
طالب جهاز حماية المستهلك الشركات المشاركة في عروض البلاك فرايدي بضرورة الالتزام بحقوق المستهلكين بشأن عمليات الشراء خلال فترة العروض، فضلا عن إعلام المستهلكين بكل البيانات الخاصة بالمنتجات وإصدار الفواتير والابتعاد عن الإعلانات المضللة.
وشدد الجهاز على ضرورة ابتعاد المواطنين عن أي تخفيضات وهمية، والتأكيد على إعلان التجار المشاركين بالتخفيضات عن السعر قبل العرض والسعر الحالي بشكل واضح، حتى لا يقع المستهلك في لبس بشأن الأسعار.