حماية المستهلك يحذر من التلاعب بأسعار البلاك فرايدي

بدأ عدد كبير من المحلات التجارية في تقديم عروض وتخفيضات استعدادا للبلاك فرايدي غدا، الجمعة، بينما حذر جهاز حماية المستهلك التجار وأصحاب المحلات من التلاعب بالأسعار

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

الجمعة السوداء

حذر جهاز حماية المستهلك جميع الشركات والمحلات التجارية المشاركة في موسم البلاك فرايدي هذا العام، من عدم الالتزام بالضوابط القانونية وسياسة الاستبدال والاسترجاع للمواطن. وأكد الجهاز ضرورة أن تكون العروض حقيقية وبعيدا عن خداع المستهلكين، مشددا على أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية. وقالت الدكتورة سعاد الديب رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن المواطنين يتسارعون على الشراء خلال موسم البلاك فريداي دون النظر إلى جودة المنتجات أو قياس مدى احتياجهم لها.

وأضافت "الديب" أن المستهلك له دور كبير في محاربة جشع التجار خلال هذا الموسم، مطالبة بضرورة القيام بشراء السلع الضرورية فقط، فضلا عن ضرورة التأكد أيضا من جودة المنتجات حتى لا يقع المستهلك تحت عمليات النصب من قبل بعض التجار. وأشارت رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك إلى ضرورة تأكد المستهلك من