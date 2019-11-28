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حماية المستهلك يحذر من التلاعب بأسعار البلاك فرايدي

بدأ عدد كبير من المحلات التجارية في تقديم عروض وتخفيضات استعدادا للبلاك فرايدي غدا، الجمعة، بينما حذر جهاز حماية المستهلك التجار وأصحاب المحلات من التلاعب بالأسعار
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
الجمعة السوداء
الجمعة السوداء
حذر جهاز حماية المستهلك جميع الشركات والمحلات التجارية المشاركة في موسم البلاك فرايدي هذا العام، من عدم الالتزام بالضوابط القانونية وسياسة الاستبدال والاسترجاع للمواطن. وأكد الجهاز ضرورة أن تكون العروض حقيقية وبعيدا عن خداع المستهلكين، مشددا على أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية. وقالت الدكتورة سعاد الديب رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن المواطنين يتسارعون على الشراء خلال موسم البلاك فريداي دون النظر إلى جودة المنتجات أو قياس مدى احتياجهم لها.
وأضافت "الديب" أن المستهلك له دور كبير في محاربة جشع التجار خلال هذا الموسم، مطالبة بضرورة القيام بشراء السلع الضرورية فقط، فضلا عن ضرورة التأكد أيضا من جودة المنتجات حتى لا يقع المستهلك تحت عمليات النصب من قبل بعض التجار. وأشارت رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك إلى ضرورة تأكد المستهلك من
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اسعار-الذهب-دهب (6)

انخفاض جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 654 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1455 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وزارة-المالية

المالية توضح قواعد تحصيل ورد ضريبة أدوات الدين

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قراره رقم 651 لسنة 2019 بشأن قواعد وإجراءات تحصيل ورد الضريبة المستحقة على غير المقيمين عن عوائد أذون وسندات الخزانة المنصوص عليها بالمادة (58) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ووفقا لما تقضي به المادة 56 من ذات القانون، بما يساعد في تسهيل وتنظيم عملية رد الضريبة المستقطعة من المنبع، أو استرداد الفرق الناتج عن سعر الاتفاقية المبرمة بين مصر والدول الأخرى، وذلك لغير المقيمين ممن ليس له منشأة دائمة داخل مصر.
وكالة-بلومبرج

بلومبرج: الشركات المصرية بدأت جني ثمار التعويم

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن الشركات المصرية نجحت في العودة لتحقيق الأرباح مرة أخرى، بعد مرور ثلاث سنوات من قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية. وأشار تقرير بلومبرج إلى أن الشركات بدأت جني أرباح قرار التعويم بعد أن شهدت انخفاضا حادا في البداية، خاصة مع ارتفاع معدل التضخم إلى 33%، وعادت الأرباح إلى مستوياتها الطبيعية قبل اتخاذ القرار. وتابعت: "مع التباطؤ المتزايد لمعدلات التضخم وارتفاع الاحتياطات الأجنبية لأعلى مستوياتها، ونمو الاقتصاد بأكثر من 5.6% هذا العام، فإن تقديرات الأرباح تستمر في الارتفاع".
الجمعة-السوداء (1)

الغرف التجارية: تخفيضات «البلاك فرايدي» وهمية

يشهد شهر نوفمبر من كل عام مهرجانا خاصا بالتخفيضات على أسعار السلع والمنتجات، سواء فى مصر أو فى جميع بلدان العالم، وهو ما يعرف باسم "البلاك فرايدى"، أو الجمعة السوداء. وتصل نسبة التخفيضات والخصومات فى المحلات والمتاجر الإلكترونية إلى 90% على منتجات الماركات العالمية والمحلية، ومن أهم المنتجات التي يوجد عليها عروض في البلاك فرايدي المنتجات الغذائية، والأجهزة الإلكترونية، الملابس، الأحذية. بينما تتنافس كبرى الشركات في مصر على تقديم أفضل العروض لعملائها، كما تقوم بعض الشركات الأخرى باستغلال هذه المناسبة والترويج لمنتجاتها بخصومات وهمية.
اقرأ المزيد من الأخبار
الجمعة-السوداء (1)

الغرف التجارية: تخفيضات «البلاك فرايدي» وهمية

يشهد شهر نوفمبر من كل عام مهرجانا خاصا بالتخفيضات على أسعار السلع والمنتجات، سواء فى مصر أو فى جميع بلدان العالم، وهو ما يعرف باسم "البلاك فرايدى"، أو الجمعة السوداء. وتصل نسبة التخفيضات والخصومات فى المحلات والمتاجر الإلكترونية إلى 90% على منتجات الماركات العالمية والمحلية، ومن أهم المنتجات التي يوجد عليها عروض في البلاك فرايدي المنتجات الغذائية، والأجهزة الإلكترونية، الملابس، الأحذية. بينما تتنافس كبرى الشركات في مصر على تقديم أفضل العروض لعملائها، كما تقوم بعض الشركات الأخرى باستغلال هذه المناسبة والترويج لمنتجاتها بخصومات وهمية.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

تخفيض أسعار سلع تموينية بدءا من أول ديسمبر

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصليحي، على هامش احتفالية تسليم السيارات والمنافذ التسويقية المتنقلة، اليوم السبت، أنه سيتم بدءا من أول ديسمبر المقبل تخفيض أسعار سلع على المقررات التموينية هي السكر والزيت والأرز والدقيق، قائلا إنه تم تحديد سعر زيت الخليط بنحو 8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه وكيلو السكر بـ8.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات، وسعر كيلو الأرز عند 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات والدقيق المعبأ عند 6.50 جنيه بدلا من 6.75 جنيه، وتم تحديد الاستعاضة للبدالين التموينيين تبدأ من يوم 26 و27 نوفمبر الجاري.
منفذ-بيع-سلع-التموين (2)

التموين تعلن انخفاض أسعار الزيت والسكر على البطاقات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، الثلاثاء، الأسعار الجديدة للسلع التموينية والتي تم تخفيضها بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية، وحذرت من تلاعب التجار وعدم التهاون مع المتلاعبين بالأسعار. وقررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر، تخفيض أسعار 4 سلع غذائية على مقررات التموين الخاصة بمستحقي الدعم. وبموجب منشور صادر عن الشركة، فقد تم تخفيض سعر زجاجة زيت الخليط إلى 17 جنيه بدلا من 19 جنيها.
عمرو-نصار-وزير التجارة (2)

نصار: 700 مليون دولار تراجعا في عجز الميزان التجاري

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، على أن الصادرات السلعية المصرية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2019 بنسبة بلغت 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، فضلا عن تراجع قيمة الواردات الأمر الذى أسهم في تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجارى خلال نفس الفترة بقيمة بلغت 669 مليون دولار، وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في ترشيد الواردات وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، جاء ذلك اليوم خلال مشاركة الوزير في جلسة "التصدير..الرؤية والمعوقات" وذلك ضمن فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي.
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