مصر تتراجع في تصنيف فيفا.. الفراعنة 51 دوليا

٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

المنتخب الوطني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهري عن المنتخبات لشهر نوفمبر، والذي شهد تراجع المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني الجديد حسام البدري، الذي كان يحتل الشهر الماضي الترتيب رقم 49 عالميًا، لكن بعد التعادل أمام منتخبي كينيا (1-1) على استاد برج العرب وجزر القمر (0-0) ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 الشهر الجاري، أصبح ترتيب "الفراعنة" 51 دوليا، برصيد 1420 نقطة بأقل من 13 نقطة عن الشهر الماضي، لتحتل المرتبة السابعة إفريقيا والرابعة عربيا (خلف كل من تونس والجزائر والمغرب).

وأصبح ترتيب الفراعنة في القارة الإفريقية السابع خلف كل من المنتخب السنغالي صاحب المركز الـ20 يليله المنتخب التونسي والذي يتواجد في المركز الـ27 ثم المنتخب النيجيري الـ31، ووجد المنتخب الجزائري في الترتيب الرابع أفريقيا والـ35 عالميا يليله المنتخب المغربي صاحب المركز الـ43 ثم المنتخب الغاني 47. من جانبه،