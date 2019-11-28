رياضة

مصر تتراجع في تصنيف فيفا.. الفراعنة 51 دوليا

٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م
المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهري عن المنتخبات لشهر نوفمبر، والذي شهد تراجع المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني الجديد حسام البدري، الذي كان يحتل الشهر الماضي الترتيب رقم 49 عالميًا، لكن بعد التعادل أمام منتخبي كينيا (1-1) على استاد برج العرب وجزر القمر (0-0) ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 الشهر الجاري، أصبح ترتيب "الفراعنة" 51 دوليا، برصيد 1420 نقطة بأقل من 13 نقطة عن الشهر الماضي، لتحتل المرتبة السابعة إفريقيا والرابعة عربيا (خلف كل من تونس والجزائر والمغرب).
وأصبح ترتيب الفراعنة في القارة الإفريقية السابع خلف كل من المنتخب السنغالي صاحب المركز الـ20 يليله المنتخب التونسي والذي يتواجد في المركز الـ27 ثم المنتخب النيجيري الـ31، ووجد المنتخب الجزائري في الترتيب الرابع أفريقيا والـ35 عالميا يليله المنتخب المغربي صاحب المركز الـ43 ثم المنتخب الغاني 47. من جانبه،
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مختار مختار

ماذا قدم مختار مختار أمام طلائع الجيش؟

يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكرى، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل طلائع الجيش بقيادة مديره الفني طارق يحيى، المركز السابع عشر (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، جمعها من 4 مواجهات، تعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء. بينما يحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره المخضرم مختار مختار، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين و3 هزائم.
الانتاج-الحربى (1)

أرقام من تاريخ مواجهات طلائع الجيش والإنتاج الحربي

يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكرى، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل طلائع الجيش بقيادة مديره الفني طارق يحيى، المركز السابع عشر (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، جمعها من 4 مواجهات، تعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء. بينما يحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره المخضرم مختار مختار، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين و3 هزائم.
أرسنال

حسم التأهل يشعل لهيب الدوري الأوروبي

يأمل الإسباني أوناي إيمري مدرب أرسنال النجاة من الإقالة عن طريق ضمان التأهل إلى الدور التالي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، وذلك عندما يستقبل إينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة للمجموعة السادسة. وحامت الشكوك حول مستقبل إيمري بعد التعادل في اللحظات القاتلة أمام ساوثهامبتون في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز، بفضل المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت الذي سجل هدف الخلاص في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.
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محمد-صلاح (1)

ميدو يستبعد فوز محمد صلاح بجائزة الأفضل في إفريقيا

جدد أحمد حسام (ميدو)، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، رفضه فكرة إقالة حسام البدري مدرب المنتخب الوطني، بعد إخفاقه في أول لقاءين رسميين ضد كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تلفزيونية. وقال ميدو إن منتخب مصر يملك فرصة التأهل للكان والأداء سيتحسن بعودة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ولاعبي بيراميدز، والعناصر التي ستنضم من المنتخب الأولمبي، مضيفًا: "لا بد من الصبر على حسام البدري فهو مدرب كبير وصاحب اسم وتاريخ ولا يصح أن نتحدث عن رحيله بعد لقاءين فقط وهو أمر متسرع ويفتقد العدالة".
تريزيجية (1)

رضا عبد العال يهاجم تريزيجيه ويطالب بعودة الجماهير

انتقد رضا عبد العال، مدرب بلدية المحلة، محمود حسن (تريزيجيه) نجم أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني، مؤكدًا أنه لا يستحق اللعب باسم الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال عبد العال، إن المنتخب الوطني الأول كان بحاجة للاعب قادر على صناعة الفارق أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا في غياب محمد صلاح نجم ليفربول، وتريزيجيه لم يستطع أداء هذا الدور. وأضاف: "تريزيجيه أضاع فرصة ذهبية لتعويض غياب محمد صلاح، ولا يستحق الانضمام كأحد اللاعبين الثلاثة فوق السن في قائمة المنتخب التي تخوض أولمبياد طوكيو".
المنتخب الوطني - جزر القمر (2)

فراعنة البدري يسقطون في فخ التعادل أمام جزر القمر

تعادل المنتخب الوطني أمام جزر القمر، بنتيجة (0- 0)، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة، ليرتفع رصيد الفراعنة للنقطة الثانية عقب السقوط في فخ التعادل (1- 1) أمام كينيا في الجولة الأولى، فيما عززت جزر القمر تصدرها للمجموعة برصيد 4 نقاط. وأجرى حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، 3 تعديلات بمشاركة أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر، ومحمد هاني في مركز الظهير الأيمن، وأحمد سيد زيزو في مركز الجناح الأيمن على حساب أحمد فتحي وعبد الله جمعة وحسين الشحات، الذين شاركوا أمام كينيا.
مصر- وكينيا -الشوط -الأول (1)

«مصر VS جزر القمر».. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول

تعادل المنتخب الوطني أمام جزر القمر، سلبيًا في الشوط الأول، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، في العاصمة موروني، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة. بداية المباراة شهدت لعب تعاوني بين المنتخبين، إلى أن حصل المنتخب على ضربة حرة مباشرة في الدقيقة السادسة لم يستغلها الفراعنة بعد أن حصل عليها محمود كهربا، ونفذها محمد مجدي أفشة، لكن دفاع جزر القمر نجح في التعامل معها، وفي الدقيقة التاسعة اخترق محمود تريزيجيه ومرر تمريرة لمحمود كهربا، الذي سددها صاروخية في العارضة.
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