المالية توضح قواعد تحصيل ورد ضريبة أدوات الدين

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

وزارة المالية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قراره رقم 651 لسنة 2019 بشأن قواعد وإجراءات تحصيل ورد الضريبة المستحقة على غير المقيمين عن عوائد أذون وسندات الخزانة المنصوص عليها بالمادة (58) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ووفقا لما تقضي به المادة 56 من ذات القانون، بما يساعد في تسهيل وتنظيم عملية رد الضريبة المستقطعة من المنبع، أو استرداد الفرق الناتج عن سعر الاتفاقية المبرمة بين مصر والدول الأخرى، وذلك لغير المقيمين ممن ليس له منشأة دائمة داخل مصر.

يأتي ذلك القرار في ضوء الأهداف الاقتصادية للبلاد والتي يأتي على رأسها تحسين البيئه الاستثمارية وتنقية المناخ الاستثماري، وخلق منظومة ضريبية متطورة ومتكاملة لخدمة المستثمر، وسيتم البدء في تنفيذ القرار اعتبارا من أول ديسمبر 2019. وأوضحت المالية، أنه حتى يستطيع غير المقيم الاستفادة من سعر الضريبة الواردة