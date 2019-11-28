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النواب يوافق على التجديد لمحافظ البنك المركزي

٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م
طارق عامر محافظ البنك المركزي - صورة أرشيفية
طارق عامر محافظ البنك المركزي - صورة أرشيفية
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بأغلبية أعضائه، على ترشيح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الخاص بالتجديد لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، اعتبارا من تاريخ انتهاء ولايته في 27 نوفمبر الجاري، وجاء ذلك خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الخميس، والمخصصة لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، حيث انتهت فترة ولاية طارق عامر الأولى يوم الأربعاء 27 نوفمبر الجاري، والتي كانت قد بدأت في 27 نوفمبر عام 2015.
ويأتي انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس النواب قبل موعد الجلسات المعلن سلفا (8 يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري)، عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس، وذلك للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بالترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزي، على ضوء المادتين 215، 216 الخاصتين بأن "يعين رئيس الجمهورية
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

اعتماد جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، اليوم الخميس، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2020 - 2019، وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي من 11 إلى 23 يناير 2020، في الفترة المسائية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية)، حسب ظروف كل مديرية وفقا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020 - 2019.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

بدء المباحثات الرسمية بين السيسي ونظيره المجري

بدأت، صباح اليوم الخميس، بقصر الاتحادية المباحثات الرسمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية المجر يانوش أدير، ومن المتوقع أن تركز المباحثات على سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسوف يعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء مباحثاتهما الرسمية. وكان السيسي قد التقى رئيس جمهورية المجر، في شهر سبتمبر الماضي، بمدينة نيويورك وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: طقس اليوم دافئ على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر.
احمد -موسى

أحمد موسى عن حركة المحافظين: «السيسي أوفى بوعده»

علق الإعلامي أحمد موسى، على حركة المحافظين الذين أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، قائلًا، إنه لأول مرة في تاريخ مصر يتم تعيين 23 نائب محافظ من الشباب، موضحا أنه هذا الأمر لم يحدث في عهد مصر القديمة أو الحديثة. وأضاف موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشباب تم اختيارهم من المعارضة والأحزاب ومن البرنامج الرئاسي وتنسيقية شباب الأحزاب ليتولو قمة الهرم التنفيذي، متابعًا أن الرئيس أعلن قبل 3 سنوات عن تأهيل الشباب لتولي المناصب القيادية والبعض لم يصدق ولكنه يحقق اليوم ما وعد به.
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«صحة النواب» توافق على تعديل اتفاقية لتنظيم الأسرة

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد العمارى، على قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 2019، بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس الماضي، والتي تهدف إلى دعم برنامج مصر الحالي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعله أكثر فاعلية واستدامة، وذلك من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المدعمة.
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عبد العال يحيل عددا من الاتفاقيات للجان المختصة

أحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم 579 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019، إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمى ومكتبي لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.
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البرلمان يوافق مبدئيا على قانون حماية البيانات الشخصية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد ، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة وآخر من النواب بشأن إصدار قانون "حماية البيانات الشخصية". وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي برئاسة النائب أحمد بدوي، أهمية مشروع القانون المعروض فيما يخص حماية المواطنين وتشجيع المناخ الاستثماري في مصر بما يستكمل الضلع الثاني من مثلث تشريعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي كانت بدايتها قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، ويستكمل بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
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البرلمان يوافق على قانون الكيانات الإرهابية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فى مجموعة وإحالته لمجلس الدولة. وأكد التقرير، أن القانون رقم 8 لسنة 2015 صدر في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وأوجب على النيابة العامة إنشاء قائمتين أولهما تسمي "قائمة الكيانات الإرهابية" لإدراج الكيانات الإرهابية عليها، مثل الجمعيات والمنظمات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي متي ما رست أعمالاً كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الافراد او إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو غيرها من المرافق العامة من القيام بأعمالها أو أية محاولة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين.
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