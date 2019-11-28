النواب يوافق على التجديد لمحافظ البنك المركزي

٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

طارق عامر محافظ البنك المركزي - صورة أرشيفية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بأغلبية أعضائه، على ترشيح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الخاص بالتجديد لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، اعتبارا من تاريخ انتهاء ولايته في 27 نوفمبر الجاري، وجاء ذلك خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الخميس، والمخصصة لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، حيث انتهت فترة ولاية طارق عامر الأولى يوم الأربعاء 27 نوفمبر الجاري، والتي كانت قد بدأت في 27 نوفمبر عام 2015.

ويأتي انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس النواب قبل موعد الجلسات المعلن سلفا (8 يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري)، عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس، وذلك للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بالترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزي، على ضوء المادتين 215، 216 الخاصتين بأن "يعين رئيس الجمهورية