النواب يوافق على التجديد لمحافظ البنك المركزي
٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م
طارق عامر محافظ البنك المركزي - صورة أرشيفية
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بأغلبية أعضائه، على ترشيح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الخاص بالتجديد لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، اعتبارا من تاريخ انتهاء ولايته في 27 نوفمبر الجاري، وجاء ذلك خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الخميس، والمخصصة لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، حيث انتهت فترة ولاية طارق عامر الأولى يوم الأربعاء 27 نوفمبر الجاري، والتي كانت قد بدأت في 27 نوفمبر عام 2015.
ويأتي انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس النواب قبل موعد الجلسات المعلن سلفا (8 يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري)، عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس، وذلك للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بالترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزي، على ضوء المادتين 215، 216 الخاصتين بأن "يعين رئيس الجمهورية
ويأتي انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس النواب قبل موعد الجلسات المعلن سلفا (8 يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري)، عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس، وذلك للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بالترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزي، على ضوء المادتين 215، 216 الخاصتين بأن "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزي، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة".
وقال عبد العال، إن ترشيح السيسي للدكتور طارق عامر لولاية ثانية في منصبه كمحافظ للبنك المركزي، جاء في ضوء النتائج الطيبة التي تحققت فى سبيل مراقبة أداء الجهاز المصرفي.
وأضاف: "تعلمون حضراتكم حجم الجهود المبذولة من القيادة السياسية والبنك المركزي في وضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية المناسبة للظروف التى مرت بها الدولة، وفي ضوء النتائج الطيبة التي تحققت في سبيل مراقبة أداء الجهاز المصرفي والحرص على سلامته في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، جاء ترشيح رئيس الجمهورية لطارق عامر للتجديد له لمدة أخرى.
وتابع: "طارق عامر مصرفي معروف ومشهود له بالخبرة، وقد شغل منصب محافظ البنك المركزي طوال مدة الأربع سنوات الماضية بجدارة، وسيرته الذاتية ليست بخافية عليكم".