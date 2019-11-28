مصرع شخص أسفل عجلات قطار أبو قير بالإسكندرية

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

لقى شخص مصرعه، بعد أن فقد توازنه ليسقط أسفل عجلات قطار أبو قير بمنطقة الظاهرية شرق مدينة الإسكندرية. تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الرمل يفيد بورود بلاغ بوفاة شخص لقى مصرعه دهسا أسفل عجلات قطار أبو قير بمحطة الظاهرية دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل مأمور القسم وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين بعد المعاينة سقوط شخص 38 سنة، إثر تعرضه للدهس أسفل عجلات القطار.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وأخطرت النيابة التحقيقات.