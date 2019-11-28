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انخفاض جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 654 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1455 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 654 جنيهًا. عيار 24: 747 جنيهًا. عيار 18: 561 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5232 جنيها. وكان الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر قد تراجع خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 7%، بحسب تقرير المجلس العالمي للذهب. وارتفع
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وزارة-المالية

المالية توضح قواعد تحصيل ورد ضريبة أدوات الدين

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قراره رقم 651 لسنة 2019 بشأن قواعد وإجراءات تحصيل ورد الضريبة المستحقة على غير المقيمين عن عوائد أذون وسندات الخزانة المنصوص عليها بالمادة (58) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ووفقا لما تقضي به المادة 56 من ذات القانون، بما يساعد في تسهيل وتنظيم عملية رد الضريبة المستقطعة من المنبع، أو استرداد الفرق الناتج عن سعر الاتفاقية المبرمة بين مصر والدول الأخرى، وذلك لغير المقيمين ممن ليس له منشأة دائمة داخل مصر.
الجمعة-السوداء

حماية المستهلك يحذر من التلاعب بأسعار البلاك فرايدي

حذر جهاز حماية المستهلك جميع الشركات والمحلات التجارية المشاركة في موسم البلاك فرايدي هذا العام، من عدم الالتزام بالضوابط القانونية وسياسة الاستبدال والاسترجاع للمواطن. وأكد الجهاز ضرورة أن تكون العروض حقيقية وبعيدا عن خداع المستهلكين، مشددا على أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية. وقالت الدكتورة سعاد الديب رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن المواطنين يتسارعون على الشراء خلال موسم البلاك فريداي دون النظر إلى جودة المنتجات أو قياس مدى احتياجهم لها.
وكالة-بلومبرج

بلومبرج: الشركات المصرية بدأت جني ثمار التعويم

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن الشركات المصرية نجحت في العودة لتحقيق الأرباح مرة أخرى، بعد مرور ثلاث سنوات من قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية. وأشار تقرير بلومبرج إلى أن الشركات بدأت جني أرباح قرار التعويم بعد أن شهدت انخفاضا حادا في البداية، خاصة مع ارتفاع معدل التضخم إلى 33%، وعادت الأرباح إلى مستوياتها الطبيعية قبل اتخاذ القرار. وتابعت: "مع التباطؤ المتزايد لمعدلات التضخم وارتفاع الاحتياطات الأجنبية لأعلى مستوياتها، ونمو الاقتصاد بأكثر من 5.6% هذا العام، فإن تقديرات الأرباح تستمر في الارتفاع".
الجمعة-السوداء (1)

الغرف التجارية: تخفيضات «البلاك فرايدي» وهمية

يشهد شهر نوفمبر من كل عام مهرجانا خاصا بالتخفيضات على أسعار السلع والمنتجات، سواء فى مصر أو فى جميع بلدان العالم، وهو ما يعرف باسم "البلاك فرايدى"، أو الجمعة السوداء. وتصل نسبة التخفيضات والخصومات فى المحلات والمتاجر الإلكترونية إلى 90% على منتجات الماركات العالمية والمحلية، ومن أهم المنتجات التي يوجد عليها عروض في البلاك فرايدي المنتجات الغذائية، والأجهزة الإلكترونية، الملابس، الأحذية. بينما تتنافس كبرى الشركات في مصر على تقديم أفضل العروض لعملائها، كما تقوم بعض الشركات الأخرى باستغلال هذه المناسبة والترويج لمنتجاتها بخصومات وهمية.
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الذهب (2)

الذهب ينخفض في تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 655 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1458 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تواصل الهبوط وعيار 21 يسجل 656 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1460 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

انخفاض طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 657 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1462 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اسعار-الذهب-دهب (5)

انخفاض جديد في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه وحد، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1465 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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