14 ثانية أشعلت «فيسبوك».. شاب يتحرش بفتاة ويصفعها

٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

تحرش - أرشيفية

14 ثانية مصورة التقطتها كاميرا مراقبة أحد المحلات التجارية أثارت موجة غصب عارمة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" تظهر فتاة في مقتبل العمر ترتدي حقيبة ظهر تسير بشكل معتدل قاصدة وجهتها، يعترض طريقها أحد الشباب ليبدأ في عرض هزلي لمضايقتها، أفعال لم تلق قبولا لدى الفتاة التي حاولت استكمال طريقها لكن الأخير منعها محاولا التحرش الجسدي بها على مرأى ومسمع من المارة مما دفعها لمنعه فكان الجزاء تعرضها للتعنيف والضرب على وجهها لينصرف بعيدا عنها عقب تجمع الأهالي.

دقائق معدودة انتشر معها مقطع الفيديو الذي وثق الواقعة كالنار في الهشيم، مطالبات عدة أطلقها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك - تويتر" بسرعة ضبط الشاب ومعاقبته وفقا للقانون. شهود عيان أفادوا أن الواقعة دارت أحداثها في أحد شوارع حي الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة. بدورها، حصلت إدارة البحث الجنائي