جريمة

14 ثانية أشعلت «فيسبوك».. شاب يتحرش بفتاة ويصفعها

٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م
تحرش - أرشيفية
تحرش - أرشيفية
14 ثانية مصورة التقطتها كاميرا مراقبة أحد المحلات التجارية أثارت موجة غصب عارمة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" تظهر فتاة في مقتبل العمر ترتدي حقيبة ظهر تسير بشكل معتدل قاصدة وجهتها، يعترض طريقها أحد الشباب ليبدأ في عرض هزلي لمضايقتها، أفعال لم تلق قبولا لدى الفتاة التي حاولت استكمال طريقها لكن الأخير منعها محاولا التحرش الجسدي بها على مرأى ومسمع من المارة مما دفعها لمنعه فكان الجزاء تعرضها للتعنيف والضرب على وجهها لينصرف بعيدا عنها عقب تجمع الأهالي.
دقائق معدودة انتشر معها مقطع الفيديو الذي وثق الواقعة كالنار في الهشيم، مطالبات عدة أطلقها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك - تويتر" بسرعة ضبط الشاب ومعاقبته وفقا للقانون. شهود عيان أفادوا أن الواقعة دارت أحداثها في أحد شوارع حي الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة. بدورها، حصلت إدارة البحث الجنائي
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مصرع شخص أسفل عجلات قطار أبو قير بالإسكندرية

لقى شخص مصرعه، بعد أن فقد توازنه ليسقط أسفل عجلات قطار أبو قير بمنطقة الظاهرية شرق مدينة الإسكندرية. تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الرمل يفيد بورود بلاغ بوفاة شخص لقى مصرعه دهسا أسفل عجلات قطار أبو قير بمحطة الظاهرية دائرة القسم.
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أم تنهي حياة طفلتها بـ«الحبة القاتلة» في النزهة

صدمة ممزوجة بحسرة وألم سيطرت على كثيرين لدى تداول خبر بشأن القبض على صيدلانية؛ لاتهامها بالتسبب في وفاة طفلتها، وأنها منحتها أقراصا مخدرا فارقت على أثرها الحياة في الوقت الذي تباشر فيه النيابة العامة التحقيقات في الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة. البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة النزهة بمديرية امن القاهرة، بلاغ ن ربة منزل أفادت بوفاة طفلتها التي تبلغ من العمر 6 سنوات، وأرجعت السبب إلى تناولها أقراص مخدرة بطريق الخطأ مما تسبب في وفاة ابنتها.
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إصابة 26 شخصًا في حادثين ببني سويف

أصيب 12 شخصًا بينهم 4 طالبات في حادث تصادم 3 سيارات أمام قرية "شريف باشا" بالطريق الزراعي "بني سويف - ناصر". وانتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث وتبين تنوع الإصابات بين كسور وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر فقرات ونزيف بالمخ، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة. في سياق آخر، أصيب 13 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبلي بوابة الكريمات بـ 15 كيلو مترًا بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف.
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سقوط 53 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة

داهمت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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الأب خنقها والأخ ذبحها.. أسرار جريمة شرف في القطامية

مفاجأة من العيار الثقيل كشفها ضباط قطاع الأمن العام في واقعة العثور على جثة فتاة مدفونة خلف مساكن الجامع بمنطقة القطامية بالقاهرة، وتبين أن الفتاة من الأقصر وقتلها والدها وشقيقها بعد رحلة تعقب طويلة لارتباطها عاطفيًا بشاب من محافظة القليوبية. البداية بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة القطامية، بالعثور على جثة في حالة تعفن لسيدة مجهولة، وبها طعنات متفرقة ومكممة الفم بقطعة قماش بطريق العين السخنة القديم، أسفل مواسير خط مياه خلف مساكن الجامع، وبجوارها حقيبة يد فارغة وملابس حريمي.
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حق الشهيد.. مقتل المتورطين في استشهاد رئيس مباحث قوص

الثأر قادم وحق الشهيد لن يضيع سُدى مهما طال الزمن، عقيدة راسخة داخل وجدان رجال الشرطة، الأمر تحقق على أرض الواقع وتحديدا في مركز دراو بمحافظة أسوان جنوب مصر، طاردت قوات الأمن متهمين اثنين ثبت تورطهما في حادث استشهاد المقدم باسم فكري، رئيس مباحث مركز شرطة قوص بقنا، ووقع تبادل لإطلاق النار بين العنصرين الإجراميين وقوات الشرطة، أسفرت عن إصابتهما بطلقات نارية بالجسم، وجرى نقلهما إلى أقرب مستشفى لكنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة متأثرين بإصابتهما دون وقوع خسائر بصفوف الشرطة.
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حكاية جملة دفعت موظفا لقتل طليقته وذبح شقيقها بالمرج

دقات قلبه سريعة، توتر يسيطر عليه، الحدث ليس بالهين، لقاء سيجمعه بطليقته حال حضورها للاطمئنان على ابنها الذي يمكث مع والده عقب انفصالهما، أفكار عدة تدور في عقل موظف بشركة وادي النيل للمقاولات، كيف ستكون الجلسة؟ ماذا سيخبرها حال وقوع عينيه عليها؟ لكن لم يدُر فى خلده أن الأمر سينتهي بجريمة قتل ستزج به خلف القضبان لينتظر مصيره الذي سيكتبه القدر على لسان القاضي بتهمة القتل، في جريمة بشعة أضحت حديث الساعة، يتناقل تفاصيلها أهالي منطقة المرج في محافظة القاهرة.
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كواليس فيديو «عزبة الريس» الذي أشعل «السوشيال ميديا»

مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك" تحت عنوان "بلطجية عزبة الريس والقسم لا يتحرك" يظهر خلاله شخصان يحملان أسلحة بيضاء يلوحان بها مهددين المارة بالشارع بمنطقة المطرية في محافظة القاهرة. الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية رصدت الفيديو ليوجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن العاصمة تنسيقا مع القطاع تحت إشراف اللواء محمد منصور مساعد الوزير لأمن القاهرة.
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