أسعار الدولار تستقر في البنوك بختام التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في البنوك العاملة بمصر. واستقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء، كما ثبت سعر الدولار في بنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء.

واستقر سعر الدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك المصري الخليجي، وبنك التعمير والإسكان، والمصرف المتحد، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء. كما استقر سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 16.17