اعتماد جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي
٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي
اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، اليوم الخميس، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2020 - 2019، وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي من 11 إلى 23 يناير 2020، في الفترة المسائية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية)، حسب ظروف كل مديرية وفقا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020 - 2019.
كما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي من 11 إلى 22 يناير 2020، في الفترة الصباحية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية)، حسب ظروف كل مديرية وفقا لما
كما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي من 11 إلى 22 يناير 2020، في الفترة الصباحية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية)، حسب ظروف كل مديرية وفقا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020 - 2019.
وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء الماضي، أن امتحانات الصفين الأولى ولثاني الثانوي، في يناير المقبل لجميع الطلاب بنظام "الأوبن بوك"، موضحا أن الفصول الذكية متعددة الاستخدامات وفقا لاحتياجات المناطق ويمكن استخدامها سينما ومراكز طبية وتعليمية، لأنه مجهز كفنادق 5 نجوم، ومصر لها ملكية فكرية يمكن الاستفادة منها حال تسويقها تجاريا، لأن الوزارة هي من صممته هندسيا. (التفاصيل)