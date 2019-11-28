ديسابر يحشد أسلحته لإسقاط إينوجو رينجرز

٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

سباستيان ديسابر

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن قائمة الفريق للسفر إلى نيجيريا اليوم الخميس، استعدادًا للقاء إينوجو رينجرز النيجيري، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى بمجموعات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2019-2020. وشهدت القائمة التي تضم 22 لاعبًا، غياب محمود حماد وأحمد علي لأسباب فنية، والنجم عبد الله السعيد بسبب الإصابة، بينما محمد عطوة وإبراهيم عادل وأحمد حمودي غير مقيدين في قائمة بيراميدز الإفريقية.

وضمن القائمة 22 لاعبا وهم: - حراسة المرمى: أحمد الشناوي - المهدي سليمان - أحمد دعدور. - خط الدفاع: رجب بكار - محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - ويلفريد كانون - عبد الله بكري. - خط الوسط: عماد نبيل دونجا - محمد فتحي - عمر جابر - أحمد توفيق - إسلام عيسى - إبراهيم حسن - محمد فاروق -