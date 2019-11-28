رياضة

ديسابر يحشد أسلحته لإسقاط إينوجو رينجرز

٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م
سباستيان ديسابر
سباستيان ديسابر
أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن قائمة الفريق للسفر إلى نيجيريا اليوم الخميس، استعدادًا للقاء إينوجو رينجرز النيجيري، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى بمجموعات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2019-2020. وشهدت القائمة التي تضم 22 لاعبًا، غياب محمود حماد وأحمد علي لأسباب فنية، والنجم عبد الله السعيد بسبب الإصابة، بينما محمد عطوة وإبراهيم عادل وأحمد حمودي غير مقيدين في قائمة بيراميدز الإفريقية.
وضمن القائمة 22 لاعبا وهم: - حراسة المرمى: أحمد الشناوي - المهدي سليمان - أحمد دعدور. - خط الدفاع: رجب بكار - محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - ويلفريد كانون - عبد الله بكري. - خط الوسط: عماد نبيل دونجا - محمد فتحي - عمر جابر - أحمد توفيق - إسلام عيسى - إبراهيم حسن - محمد فاروق -
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لماذا صلاح والشناوى وحجازى الأصلح للفراعنة فى طوكيو؟

منذ تأهل المنتخب الوطنى تحت 23 عامًا لأوليمبياد طوكيو 2020، فى الأيام الماضية بالصعود لنهائى كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت فى مصر ثم الفوز باللقب تحت قيادة المدير الفنى شوقى غريب، بدأ الترويج لفكرة الاستعانة بخدمات نجوم الفراعنة الكبار، للمشاركة فى الأوليمبياد، حيث تسمح اللوائح بضم 3 لاعبين فوق السن خلال منافسات كرة القدم التى تقام فى الفترة بين 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين. وحصد منتخب مصر الأوليمبى لقب كأس الأمم للمرة الأولى فى تاريخه بعد التغلب على كوت ديفوار بنتيجة (2-1)، على استاد القاهرة فى اللقاء النهائى للبطولة القارية.
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حكاية صدفة جعلت حمادة إمام «ثعلب الزمالك»

تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الراحل حمادة يحيى الحرية إمام والمعروف بحمادة إمام والشهير بـ«الثعلب»، حيث إنه من مواليد حي المنيرة المجاور لشارع قصر العينى في الثامن والعشرين من نوفمبر لعام 1943، والتحق بالكلية الحربية وتخرج فيها ضابطًا عام 1963، وخدم في القوات المسلحة حتى وصل إلى رتبة العميد، وكان من رجال المخابرات، وتوفى «الثعلب» في التاسع من يناير عام 2016، بعد رحلة قصيرة مع المرض، بأحد مستشفيات القوات المُسلحة، ليترك الحياة في عمر الـ72 عامًا مُكتفيًا بتاريخ كتبه بحروف من نور، وأخلاق كتبت له المجد بين العظماء.
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مصر تتراجع في تصنيف فيفا.. الفراعنة 51 دوليا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهري عن المنتخبات لشهر نوفمبر، والذي شهد تراجع المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني الجديد حسام البدري، الذي كان يحتل الشهر الماضي الترتيب رقم 49 عالميًا، لكن بعد التعادل أمام منتخبي كينيا (1-1) على استاد برج العرب وجزر القمر (0-0) ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 الشهر الجاري، أصبح ترتيب "الفراعنة" 51 دوليا، برصيد 1420 نقطة بأقل من 13 نقطة عن الشهر الماضي، لتحتل المرتبة السابعة إفريقيا والرابعة عربيا (خلف كل من تونس والجزائر والمغرب).
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بيراميدز (1)

بيراميدز يسعى لدك حصون أسوان في الدوري

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام أسوان، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم إبراهيم محجوب، ويعاونه الثنائي ممدوح مصطفى ورضا جبر، بينما سيكون عمرو عايد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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الكاف يعدل مواعيد مباريات نصف نهائي الأمم الإفريقية

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، إقامة مباراتي الدور قبل النهائي من المسابقة على استاد القاهرة الدولي، وحسب ما أوضحته اللجنة المنظمة، فإن مباراة مصر وجنوب أفريقيا كان مقررًا لها أن تقام في استاد القاهرة، على أن تلعب مواجهة غانا وكوت ديفوار في استاد السلام. إلا أنه تقرر نقل مباراة غانا وكوت ديفوار لتقام في استاد القاهرة الدولي، على أن تنطلق في الرابعة من مساء الثلاثاء القادم، بدلًا من الخامسة.
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بيراميدز يعلن إصابة عبد الله السعيد

كشف نادي بيراميدز، عن إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عبد الله السعيد، بكدمة في الركبة خلال معسكر الفريق المقام حاليا في مدينة مراكش المغربية. وقال أيمن فريد طبيب الفريق إن عبد الله السعيد تعرض لإصابة بكدمة في الركبة اليمنى أثناء التدريبات في المعسكر المغلق، مضيفًا أن اللاعب خضع لأشعة مقطعية لتحديد مدة الراحة التي يحتاجها اللاعب. وكان السعيد ضمن الخيارات المتاحة للجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري، قبل استبعاد الأخير للاعبي بيراميدز بسبب خلافات مع إدارة النادي.
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بيراميدز: نستهدف كل البطولات.. وهذه أكبر ميزة لنا

يرى عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، أن فريقه يمتلك القدرات للمنافسة محليا وقاريا، كما تغنى بسيوني بالفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للنادي، وذلك حسبما أفاد لقناة أون سبورت. وصرح مدير التعاقدات بنادي بيراميدز: "قرعة دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية (2019-2020) متوازنة، وبيراميدز هدفه واضح، المنافسة على كل البطولات المحلية والقارية، ويقودنا سباستيان ديسابر، وهو مدرب له سمعة في الكرة الإفريقية، ولدينا أقوى تشكيلة لاعبين في مصر هذا الموسم".
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