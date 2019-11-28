سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

رئيس المجر: لا يمكن مكافحة الإرهاب بدون جهود مصر

٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
أكد رئيس المجر يانوش أدير، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب انتهاء مباحثاتهما بقصر الاتحادية، اليوم الخميس، أن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية لا يمكن أن تنجح بدون جهود مصر، وأنه لا يمكن وقف الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية بدون مساعدة مصر، قائلا إن المباحثات ركزت على قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية واستخدامات المياه، مشددًا على أن نجاح مصر في مكافحة الإرهاب يصب في صالح القارة الأوروبية.
ووجه أدير الشكر إلى السيسي لدعوته إلى زيارة مصر وإتاحة الفرصة له للتعرف على الثقافة المصرية، ونجاح مصر في مكافحة الإرهاب، منوهًا إلى أن عددا من أعضاء الوفد المجري المرافق له يزورن مصر لأول مرة، مشيرا إلى أن لقاءه الحالي مع الرئيس يعد الثالث من نوعه حيث إنه التقاه عام 2017، وفي نيويورك على هامش اجتماعات
اقرأ المزيد
معلمين-التربية-والتعليم-داخل-الفصول (3)

التعليم: جائزة مسابقة بن زايد 6 ملايين درهم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التعاون مع دولة الإمارات كبير في مجالات كثيرة والوزارة تعمل منذ فترة مع مؤسسة بن راشد فى مسابقة تحدى القراءة، وهناك مشروع كبير سيتم الإعلان عنه في مؤتمر الشباب المقبل، مضيفا أن الوزارة سعيدة بالتعاون مع دولة الإمارات، إذ أن المعلم صاحب رسالة وأنه لا بد من أن يكون مؤمنا بدوره ورسالته، وهو الأساس في نجاح ما تقوم به الوزارة من تطوير، موضحا أن المسابقة تضم معلمى دول التعاون الخليجى، وشاركت فيها مصر بعد الاستجابة لدعوة وزير التعليم الإماراتي.
طارق-شوقى-وزير-التعليم (1)

لماذا وافق وزير التعليم على عقد امتحان أولى ثانوي ورقيا؟

قالت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن موافقة الوزير طارق شوقي على إجراء امتحانات الصف الأول الثانوي العام ورقيا وليست إلكترونيا في يناير المقبل، جاءت بعد مناقشة المذكرة التي عرضها رئيس قطاع التعليم العام الدكتور رضا حجازي، موضحة أن الوزيرر كان يرغب في إلغاء امتحانات الصف الاول الثانوي في يناير المقبل وتأجيلها لشهر مارس التالي عليه، لتعقد إلكترونيا للطلاب بعد أن يتسلموا أجهزة التابلت الخاصة بهم، والتي يتم الانتهاء من توزيعها في ديسمبر المقبل.
مجلس-النواب (1)

«النواب» يوصي بمراجعة معايير تحديد المباني المميزة

أوصت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، بمراجعة معايير تحديد المبانى ذات الطراز المعمارى المميز، وأساليب تطويرها بالتشريعات واللوائح المختصة، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الخميس، برئاسة النائب عمرو صدقى رئيس اللجنة، لاستعراض المذكرة التى أعدتها اللجنة عن طلب الإحاطة المقدم من الدكتور إبراهيم حمودة، وكيل اللجنة بشأن عدم استغلال فندق شبرد حتى الآن. وأوضح حمودة أن فندق شبرد مغلق منذ عام 2013 وحتى اليوم دون أى استخدام أو استغلال أو تطوير.
السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (1)

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره المجري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه ورئيس المجر اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية ومواصلة التشاور وتنسيق مواقف البلدين تجاه كافة القضايا في المحافل الدولية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده ونظيره المجرى يانوش أدير، عقب مباحثاتهما اليوم بقصر الاتحادية, ورحب السيسي بزيارة الرئيس المجري والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن تلك الزيارة تمثل خطوة هامة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين مصر والمجر، وأن زيارة رئيس المجر تعد امتدادا للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.
اقرأ المزيد من الأخبار
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

بدء المباحثات الرسمية بين السيسي ونظيره المجري

بدأت، صباح اليوم الخميس، بقصر الاتحادية المباحثات الرسمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية المجر يانوش أدير، ومن المتوقع أن تركز المباحثات على سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسوف يعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء مباحثاتهما الرسمية. وكان السيسي قد التقى رئيس جمهورية المجر، في شهر سبتمبر الماضي، بمدينة نيويورك وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: أنفقنا 4 تريليونات جنيه على البنية التحتية في مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن إجمالي ما أنفقته الدولة على البنية الأساسية خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 4 تريليونات جنيه (أي ما يعادل 250 مليون دولار)، مطالبا المستثمرين بالمشاركة فى البنية التحتية الأفريقية دون خوف، واقترح السيسي خلال مداخلة بالمائدة المستديرة المنعقدة في إطار فعاليات منتدى أفريقيا 2019، تعميم الخطة المصرية في مجال البنية التحتية على أن تشمل دول القارة الأفريقية في كل المجالات سواء السكك الحديدية أو الطرق أو البنية المعلوماتية وغيرها، داعيا الشركات العملاقة التي تعمل في هذه المجالات للمشاركة في هذه المشروعات لتوفير الوقت والجهد.
السيسى-وميركل

السيسي يشيد بالطفرة النوعية في العلاقات المصرية الألمانية

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في دار المستشارية في العاصمة الألمانية برلين، بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، مؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، معربا عن تقديره للقاء ميركل، وتطلعه لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات.
محطات-الكهرباء-توليد-الطاقة-الكهربية-كهرباء-61

رئيس «سيمنز» يشيد بتجربة مصر في زيادة الكهرباء

أشاد رئيس شركة "سيمنز" الألمانية العاملة في قطاع الطاقة جو كايزر، بتجربة الشركة الرائدة في مصر لإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية بطاقة كبيرة وفي وقت قياسي، قائلا: "أنشأنا في عامين ونصف أكثر من 14 ألف ميجاوات قدرة كهربائية في مصر"، جاء ذلك في كلمته، اليوم الثلاثاء، أمام القمة غير الرسمية للاستثمار في إفريقيا، التي انطلقت فعالياتها في العاصمة الألمانية برلين، والتي انطلقت على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين وإفريقيا، بمشاركه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورؤساء دول وحكومات إفريقيا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]