رئيس المجر: لا يمكن مكافحة الإرهاب بدون جهود مصر

٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أكد رئيس المجر يانوش أدير، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب انتهاء مباحثاتهما بقصر الاتحادية، اليوم الخميس، أن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية لا يمكن أن تنجح بدون جهود مصر، وأنه لا يمكن وقف الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية بدون مساعدة مصر، قائلا إن المباحثات ركزت على قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية واستخدامات المياه، مشددًا على أن نجاح مصر في مكافحة الإرهاب يصب في صالح القارة الأوروبية.

ووجه أدير الشكر إلى السيسي لدعوته إلى زيارة مصر وإتاحة الفرصة له للتعرف على الثقافة المصرية، ونجاح مصر في مكافحة الإرهاب، منوهًا إلى أن عددا من أعضاء الوفد المجري المرافق له يزورن مصر لأول مرة، مشيرا إلى أن لقاءه الحالي مع الرئيس يعد الثالث من نوعه حيث إنه التقاه عام 2017، وفي نيويورك على هامش اجتماعات