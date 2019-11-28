رئيس المجر: لا يمكن مكافحة الإرهاب بدون جهود مصر
٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
أكد رئيس المجر يانوش أدير، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب انتهاء مباحثاتهما بقصر الاتحادية، اليوم الخميس، أن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية لا يمكن أن تنجح بدون جهود مصر، وأنه لا يمكن وقف الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية بدون مساعدة مصر، قائلا إن المباحثات ركزت على قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية واستخدامات المياه، مشددًا على أن نجاح مصر في مكافحة الإرهاب يصب في صالح القارة الأوروبية.
ووجه أدير الشكر إلى السيسي لدعوته إلى زيارة مصر وإتاحة الفرصة له للتعرف على الثقافة المصرية، ونجاح مصر في مكافحة الإرهاب، منوهًا إلى أن عددا من أعضاء الوفد المجري المرافق له يزورن مصر لأول مرة، مشيرا إلى أن لقاءه الحالي مع الرئيس يعد الثالث من نوعه حيث إنه التقاه عام 2017، وفي نيويورك على هامش اجتماعات
ووجه أدير الشكر إلى السيسي لدعوته إلى زيارة مصر وإتاحة الفرصة له للتعرف على الثقافة المصرية، ونجاح مصر في مكافحة الإرهاب، منوهًا إلى أن عددا من أعضاء الوفد المجري المرافق له يزورن مصر لأول مرة، مشيرا إلى أن لقاءه الحالي مع الرئيس يعد الثالث من نوعه حيث إنه التقاه عام 2017، وفي نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.
وقال إنه والسيسي اتفقا على مواصلة تدعيم التعاون الاقتصادي والاستفادة من مجالات التعاون المتاحة ومن بينها معالجة المياه، وأن بودابست استضافت مؤخرا منتدى للمياه بمشاركة مصر، مضيفا أن القرن الـ21 هو "قرن المياه" على عكس القرن العشرين الذي أطلق عليه بأنه "قرن النفط"، وأن مباحثاته مع الرئيس تناولت سبل تعزيز فاعلية استخدام المياه ومعالجة الصرف الصحي في ضوء الزيادة السكانية.
وأشار رئيس المجر إلى وجود نية صادقة لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي، وأن المصريين يعرفون المجر جيدًا التي صدرت قطارات إلى مصر في الماضي أُطلق عليها "القطارات المجرية"، مؤكدا أن السيسي أبدى انفتاحا تجاه تعزيز التعاون مع المجر في كافة المجالات، وأن الإرادة السياسية متوفرة لدى قيادتي البلدين لدفع التعاون في كافة المجالات والذي يحقق مصلحة مشتركة، وأن الظروف السياسية مواتية بشكل كامل لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، مبديًا إعجابه بالحضارة والتاريخ المصريين.