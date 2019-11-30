«يحمي من قرحة المعدة».. ركز على تناول حليب جوز الهند

وجود العناصر الأساسية كالبوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم إلى جانب الحديد في حليب جوز الهند يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم عن طريق تحسين الدورة الدموية.
جوز الهند من الأطعمة التي لديها مذاق رائع حيث يمكن إضافته إلى الحلويات على وجه الخصوص وهناك بعض الدول التي تضيفه إلى الأطعمة المالحة، كما ينمو في المناطق الاستوائية منذ أكثر من 4500 سنة ويتم استخدامه نظرا لمذاقه والفوائد الصحية التي يتمتع بها.
يحتوي جوز الهند الذي يُعتبر من الفواكه على الماء والدهون الصحية، كما يمكن استخدامه في صنع حليب جوز الهند وزيت جوز الهند، وعند الحديث عن حليب جوز الهند فيجب المعرفة أنه بديل جيد للحليب البقري، لذا تعرف على فوائده وفقا لما ذكره موقع Boldsky.com.
ما هو حليب جوز الهند؟
يصنع حليب جوز الهند من لحم جوز الهند الناضج، حيث يوضع اللحم في قماش قطني مضاف إليه الحليب ويتم عصره جيدا للحصول عليه ثم يصبح قوامه سميكا.
يعتبر حليب جوز الهند غني بالفيتامينات والمعادن، كما يوصي الأطباء بتناوله خاصة للاشخاص الذين لديهم عدم تحمل اللاكتوز.
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ما هو حليب جوز الهند؟
يصنع حليب جوز الهند من لحم جوز الهند الناضج، حيث يوضع اللحم في قماش قطني مضاف إليه الحليب ويتم عصره جيدا للحصول عليه ثم يصبح قوامه سميكا.
يعتبر حليب جوز الهند غني بالفيتامينات والمعادن، كما يوصي الأطباء بتناوله خاصة للاشخاص الذين لديهم عدم تحمل اللاكتوز.
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يحتوي كل 100 جرام من حليب جوز الهند على 2.08جرام من الدهون الصحية، و 94.75 جرام من الماء، بالإضافة إلى 2.92 من الكربوهيدرات و 2.5 من السكر.
الفوائد الصحية لحليب جوز الهند
1- يساهم في إنقاص الوزن
اقترح الباحثون أن زيت جوز الهند يساهم في خسارة الوزن حيث يحتوي على الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة التي لها دور في خسارة الوزن وتقليل محيط الخصر مقارنة بالدهون الأخرى.
كما كشفت نفس الدراسة أن الرجال زائدي الوزن الذين يستهلكون أطعمة تحتوي على الدهون متوسطة السلسلة يفقدون شهيتهم في نهاية اليوم، وبالتالي لا يتناولون المزيد من الطعام.
2- يقوي الجهاز المناعي
يحتوي حليب جوز الهند على حمض اللوريك المعروف بأنه مقوي للجهاز المناعي، كما أن الحليب يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات والالتهابات ويمنع تكوين السموم، كما يكافح إصابة الجسم بالعدوى البكتيرية.
3- يحمي من قرحة المعدة
طبقا لدراسة جديدة، يقول الباحثون أن ماء جوز الهند لديه خصائص مضادة للالتهابات التي لديها القدرة على تقليل نمو قرح المعدة وزيادة حجمها.
4- يعزز صحة القلب
من الفوائد الأخرى التي يحملها حليب جوز الهند المساعدة في تحسين صحة القلب، وفي دراسة نشرت في مجلة التغذية والتمثيل الغذائي وجدت أن استهلاك عصيدة حليب جوز الهند يخفض من مستويات الكوليسترول الضار وزيادة نسبة الكوليسترول الجيد بنسبة 18%.
5- يخفض ضغط الدم
وجود العناصر الأساسية كالبوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم إلى جانب الحديد في حليب جوز الهند يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم عن طريق تحسين الدورة الدموية وارتخاء الأوعية الدموية وبالتالي الحفاظ عليها من الانسداد.
6- يتحكم في السكري
يحتوي حليب جوز الهند على الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة والتي تساعد في خفض مستويات السكر في الدم وبالتالي تجنب ارتفاعه والحماية من مرض السكري إذا لم تكن مصابا به.
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7- يساعد في عملية الهضم
بعض الأشخاص مصابون بعدم تحمل اللاكتوز، وبالتالي يمكن استبدال الحليب البقري أو الجاموسي بحليب جوز الهند لتحسين عملية الهضم عن طريق الاهتمام بميكروبيوم المعدة والحفاظ على صحة الأمعاء.
8- يمنع الالتهابات
الخصائص المضادة للالتهابات في حمض اللوريك الموجود في حليب جوز الهند يساعد في خفض الالتهابات المرتبطة بآلام المفاصل والعضلات.
بعض الآثار الجانبية لحليب جوز الهند
إذا كان لديك تحسس من جوز الهند، فعندما تستهلك منه الحليب قد يضرك، كما أن الإفراط في استهلاك الحليب يسبب في زيادة الوزن نتيجة الحصول على المزيد من السعرات الحرارية والدهون.