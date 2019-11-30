«يحمي من قرحة المعدة».. ركز على تناول حليب جوز الهند

وجود العناصر الأساسية كالبوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم إلى جانب الحديد في حليب جوز الهند يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم عن طريق تحسين الدورة الدموية.

تحرير:فيروز ياسر ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

حليب جوز الهند

جوز الهند من الأطعمة التي لديها مذاق رائع حيث يمكن إضافته إلى الحلويات على وجه الخصوص وهناك بعض الدول التي تضيفه إلى الأطعمة المالحة، كما ينمو في المناطق الاستوائية منذ أكثر من 4500 سنة ويتم استخدامه نظرا لمذاقه والفوائد الصحية التي يتمتع بها. يحتوي جوز الهند الذي يُعتبر من الفواكه على الماء والدهون الصحية، كما يمكن استخدامه في صنع حليب جوز الهند وزيت جوز الهند، وعند الحديث عن حليب جوز الهند فيجب المعرفة أنه بديل جيد للحليب البقري، لذا تعرف على فوائده وفقا لما ذكره موقع Boldsky.com.

ما هو حليب جوز الهند؟ يصنع حليب جوز الهند من لحم جوز الهند الناضج، حيث يوضع اللحم في قماش قطني مضاف إليه الحليب ويتم عصره جيدا للحصول عليه ثم يصبح قوامه سميكا. يعتبر حليب جوز الهند غني بالفيتامينات والمعادن، كما يوصي الأطباء بتناوله خاصة للاشخاص الذين لديهم عدم تحمل اللاكتوز. اقرأ أيضا: تناول الثوم