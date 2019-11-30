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«يحمي من قرحة المعدة».. ركز على تناول حليب جوز الهند

وجود العناصر الأساسية كالبوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم إلى جانب الحديد في حليب جوز الهند يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم عن طريق تحسين الدورة الدموية.
تحرير:فيروز ياسر ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
حليب جوز الهند
حليب جوز الهند
جوز الهند من الأطعمة التي لديها مذاق رائع حيث يمكن إضافته إلى الحلويات على وجه الخصوص وهناك بعض الدول التي تضيفه إلى الأطعمة المالحة، كما ينمو في المناطق الاستوائية منذ أكثر من 4500 سنة ويتم استخدامه نظرا لمذاقه والفوائد الصحية التي يتمتع بها. يحتوي جوز الهند الذي يُعتبر من الفواكه على الماء والدهون الصحية، كما يمكن استخدامه في صنع حليب جوز الهند وزيت جوز الهند، وعند الحديث عن حليب جوز الهند فيجب المعرفة أنه بديل جيد للحليب البقري، لذا تعرف على فوائده وفقا لما ذكره موقع Boldsky.com.
ما هو حليب جوز الهند؟ يصنع حليب جوز الهند من لحم جوز الهند الناضج، حيث يوضع اللحم في قماش قطني مضاف إليه الحليب ويتم عصره جيدا للحصول عليه ثم يصبح قوامه سميكا. يعتبر حليب جوز الهند غني بالفيتامينات والمعادن، كما يوصي الأطباء بتناوله خاصة للاشخاص الذين لديهم عدم تحمل اللاكتوز. اقرأ أيضا: تناول الثوم
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المرأة-الحامل-والمواد-الكيميائية

هل التمر مهم خلال فترة الحمل؟.. يقلل من آلام الولادة

تحتاج المرأة الحامل إلى عناصر غذائية مهمة فى أثناء الحمل، بما في ذلك المعادن والفيتامينات، من أجل بناء صحي للجنين، والحفاظ على صحتها في مرحلة ما بعد الولادة؛ لذا ينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف غذائية، إضافة إلى البروتينات الصحية الغنية بمعدن الحديد والكالسيوم، وبالنسبة لحمض الفوليك، فهو يعد أحد العناصر الأساسية التي تحمي الجنين من التشوهات. وبجانب ذلك، هل يعد التمر طعاما صحيا فى أثناء الحمل؟ يقول خبراء التغذية إن الفواكه المجففة تتميز بقيمة غذائية عالية، نقلًا عن "health line".
حافظ-على-صحة-القناة-الهضمية-بتناول-الثوم-والخل

تناول الثوم يعزز صحة الأمعاء ويساعد على العيش طويلا

كشف الباحثون أن تناول الثوم هو المفتاح الرئيسي لتعزيز صحة الأمعاء وعيش حياة أطول، كما أنه مكون شائع في الخبز والشُّربة، وهذه الأصناف تحتوي على مستويات عالية من الألياف التي تعزز البكتيريا الجيدة. يعمل الثوم على طرد بكتيريا الأمعاء الضارة التي تسبب مشكلات صحية؛ كالسرطان والخرف، بالإضافة إلى السمنة والأمراض العقلية. كما أوضح إيريك جلاسين، مؤلف مشارك في الدراسة، أن تناول مستويات عالية من الخضراوات والقليل من السكر وسيلة جيدة لصحة الأمعاء، وذلك وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
وجبات-الفطار

أفضل وأسوأ الأطعمة التي يمكنك تناولها في الإفطار

وجبة الإفطار ليست فقط أساسية لتتمكن من قضاء يومك بنشاط وتركيز، بل إنها مهمة لصحتك، فنظرا إلى أن تلك الوجبة هى أول ما يدخل جسمك في الصباح، فعليك التركيز على تناول أصناف سهلة وغنية بالعناصر الغذائية، بالإضافة إلى أن تكون سهلة الهضم. نظرا لأسلوب الحياة الخاطئ الذي يتبعه العديد من الأشخاص، كان لا بد من الحصول على قائمة بأفضل الأطعمة التي يتم إدراجها في الوجبة الصباحية، وأخرى من المهم تجنبها تماما لكي لا تسبب مشكلات للمعدة على وجه الخصوص، وللصحة عموما؛ لذا تعرف على الأفضل والأسوأ وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
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المرأة-الحامل-والفجل

دراسة جديدة: ما تأكله الحامل يصيب مولودها بالحساسية

عندما تعرف المرأة بحملها، يجب عليها التوجه إلى الطبيب ليحدد لها بعض الخطوات التي عليها اتباعها مع أخذ قائمة بالأطعمة التي يمكنها تناولها، والأخرى التي من الأفضل تجنبها؛ وذلك لأن كل ما تأكله له تأثير فى الجنين بالإيجاب أو السلب. وخلال الوقت الحالي، يركز الباحثون على معرفة تأثير الحمية التي تتبعها الحامل في صحة الجنين، كما أن هناك دراستين جديدتين تكشفان كيف يمكن أن تأكل المرأة وهي حامل، وكيف تلد، وكيف تطعم طفلها، حيث يمكن أن يكون لها تأثير فى خطر إصابة الطفل بالحساسية.
نط الحبل

مارس رياضة «نط الحبل».. تخلصك من الدهون والأمراض

خلال الفترة الأخيرة، ركزت الأبحاث على أهمية ممارسة التمارين الرياضية من أجل محاربة الأمراض المميتة، ونط الحبل من أنواع الكارديو التي تساعد على حرق الدهون في الجسم وفقدان الوزن، كما أنه تمرين بسيط وفعال، ويستخدمه البعض للإحماء، لكن في الحقيقة يحمل الكثير من الفوائد التي يمكن أن يقدمها، والتي لا تقتصر على نشاط العضلات. تمرين نط الحبل من التمارين التي تحرك الجسم بالكامل، كما يركز عليه الرياضيون، وعلى الرغم من أنك قد تشعر بالتعب عند ممارسته، فإن عليك معرفة فوائده، حسبما ذكرها موقع Style craze.
البرتقال

البرتقال.. يحميك من أمراض القلب ويجنبك الإمساك

بدأت نفحات فصل الشتاء في الظهور، كالهواء اللطيف صباحا، والنسمات الباردة ليلا، وليس هناك أحلى من تناول البرتقال في الليل أمام التلفاز أو وأنت جالس مع عائلتك في سهرة فى نهاية الأسبوع. ولأن البرتقال من الفاكهة الشعبية وينتمي إلى الحمضيات، فعليك معرفة أنه يزرع في معظم المناطق الدافئة في العالم ويستهلك إما طازجا أو عصيرا. البرتقال مصدر صحي للألياف وفيتامين C والثيامين والفولات ومضادات الأكسدة؛ لذا يمكنك التعرف على فوائده وفقا لما ذكره موقع Health line.
فيتامين د

حارب نقص فيتامين D قبل الشتاء.. ركز على الأسماك

الشتاء على وشك الاقتراب، والشمس أصبحت تغيب باكرا، ولا تظهر كثيرا خلال النهار، ولأنها مصدر الطاقة وسبب في إنتاج الجسم لفيتامين D، فقد يواجه بعض الأشخاص نقصا في هذا الفيتامين المهم لصحة العظام والأسنان والجسم عموما. ومن أعراض نقص فيتامين D، الإصابة بالإعياء، ألم العظام والظهر، الاكتئاب، بطء التئام الجروح، تساقط الشعر، وألم العضلات، وإذا استمر نقصانه بالجسم لفترات طويلة من الوقت، فقد ينتج عنه الإصابة بالبدانة، مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، الاكتئاب، متلازمة التعب المزمن، هشاشة العظام، والأمراض العصبية التنكسية، وتطور أنواع مختلفة من السرطان.
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