تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره المجري

٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه ورئيس المجر اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية ومواصلة التشاور وتنسيق مواقف البلدين تجاه كافة القضايا في المحافل الدولية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده ونظيره المجرى يانوش أدير، عقب مباحثاتهما اليوم بقصر الاتحادية, ورحب السيسي بزيارة الرئيس المجري والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن تلك الزيارة تمثل خطوة هامة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين مصر والمجر، وأن زيارة رئيس المجر تعد امتدادا للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.

ووصف السيسي المباحثات بأنها مثمرة حيث أكد الزعيمان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، قائلا الرئيس إنه ونظيره المجري أشادا بالنتائج التي أسفرت عنها اجتماعات منتدى الأعمال المشترك، وإنه اطلع رئيس المجر على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.وأضاف أنه ونظيره المجرى اتفقا على أهمية مواصلة