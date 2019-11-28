الآلاف يتظاهرون في كولومبيا احتجاجا على تردي الأوضاع

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

كولومبيا

تظاهر الآلاف في العاصمة الكولومبية بوجوتا اليوم الخميس، احتجاجا على خطط حكومة الرئيس إيفان دوكي الإصلاحية وتفشي الفساد وتردي الأوضاع الأمنية في البلاد. وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن هذه التظاهرات تتزامن مع اضراب عام في البلاد، وذلك في ظل دخول التظاهرات المناهضة للحكومة يومها الثامن على التوالي. وتأتي التحركات في كولومبيا في مناخ متوتر في أمريكا اللاتينية الغارقة بأزمات عدة من الإكوادور إلى بوليفيا وتشيلي.

ويطالب المحتجون بالتصدي لتهريب المخدرات وأعمال العنف وتحسين أوضاع العمال والتقديمات التقاعدية، كما يطالب البعض أيضا بتقديم دعم للتعليم الرسمي وحماية السكان الأصليين والمدافعين عن الحقوق، واحترام اتفاق السلام الموقع عام 2016 مع تنظيم "فارك" المسلح سابقا، والذي يعتبره دوكي اتفاقا متساهلا جدا.