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الآلاف يتظاهرون في كولومبيا احتجاجا على تردي الأوضاع

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
كولومبيا
كولومبيا
تظاهر الآلاف في العاصمة الكولومبية بوجوتا اليوم الخميس، احتجاجا على خطط حكومة الرئيس إيفان دوكي الإصلاحية وتفشي الفساد وتردي الأوضاع الأمنية في البلاد. وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن هذه التظاهرات تتزامن مع اضراب عام في البلاد، وذلك في ظل دخول التظاهرات المناهضة للحكومة يومها الثامن على التوالي. وتأتي التحركات في كولومبيا في مناخ متوتر في أمريكا اللاتينية الغارقة بأزمات عدة من الإكوادور إلى بوليفيا وتشيلي.
ويطالب المحتجون بالتصدي لتهريب المخدرات وأعمال العنف وتحسين أوضاع العمال والتقديمات التقاعدية، كما يطالب البعض أيضا بتقديم دعم للتعليم الرسمي وحماية السكان الأصليين والمدافعين عن الحقوق، واحترام اتفاق السلام الموقع عام 2016 مع تنظيم "فارك" المسلح سابقا، والذي يعتبره دوكي اتفاقا متساهلا جدا.
فيضانات

الأمم المتحدة: ربع مليون شخص تضرروا من الأمطار في جيبوتي

أعلنت جيبوتي والأمم المتحدة، في بيان مشترك اليوم الخميس، أن قرابة ربع مليون شخص قد تضرروا بفعل الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد خلال الأيام القليلة الماضية. وأوضح البيان -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن ما يعادل منسوب سنتين من مياه الأمطار هطلت في يوم واحد على البلاد، لافتة إلى أن عدد المتضررين قد يتزايد بالنظر إلى توقعات هطول الأمطار حتى نهاية الشهر الجاري.
قتلى ومصابين ومفقودين بالمئات جراء زلزال عنيف بللمكسيك-2

ارتفاع عدد ضحايا زلزال ألبانيا إلى 39 قتيلًا و650 مصابًا

أعلن رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل يومين إلى 39 قتيلا. كما أعلنت السلطات، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، انتهاء عمليات البحث والإنقاذ ببلدة "ثومين" إذ لا يعتقد بوجود المزيد من المفقودين تحت الأنقاض فيما تستمر ببلدة "دوريس"، وتعد البلدتان هما الأكثر تضررا جراء الزلزال الذي ضرب البلاد أمس الأول الثلاثاء بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر وأسفر أيضا عن إصابة أكثر من 650 شخصا.
مظاهرات-في-إيران-

إيران: اعتقال 8 أشخاص مرتبطين بوكالة الاستخبارات الأمريكية

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن احتجاز 8 أشخاص مرتبطين بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، إذ كشف المدير العام لشؤون مكافحة التجسس بالوزارة، اليوم الأربعاء، أن «عددا من العناصر التي كانت تعمل على جمع المعلومات حول أعمال الشغب ونقلها إلى خارج البلاد ووضعها في متناول يد الأجانب، تم رصدهم وإلقاء القبض عليهم قبل قيامهم بهذا الأمر»، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم.
الكرملين

الكرملين: اتهامات أمريكا لنا بزعزعة الاستقرار في ليبيا زائفة

نفى المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف مساهمة بلاده في زعزعة الاستقرار في ليبيا من خلال نشر شركات أمنية عسكرية خاصة هناك، واصفًا اتهامات الخارجية الأمريكية في هذا الشأن بأنها أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة . وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "إن هناك تصريحات أمريكية تزعم أن بعض الشركات الأمنية العسكرية الروسية الخاصة تزعزع الاستقرار في ليبيا، وهنا يمكن القول بكل بساطة إن العديد من الدول ليس لها حق معنوي أصلًا في الحديث عن زعزعة الاستقرار الليبي، خاصة بعد أن دمروا هذه الدولة عمليًا عبر ممارساتهم المخالفات للقانون الدولي".
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