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«النواب» يوصي بمراجعة معايير تحديد المباني المميزة

تحرير:أحمد جاد ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
أوصت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، بمراجعة معايير تحديد المبانى ذات الطراز المعمارى المميز، وأساليب تطويرها بالتشريعات واللوائح المختصة، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الخميس، برئاسة النائب عمرو صدقى رئيس اللجنة، لاستعراض المذكرة التى أعدتها اللجنة عن طلب الإحاطة المقدم من الدكتور إبراهيم حمودة، وكيل اللجنة بشأن عدم استغلال فندق شبرد حتى الآن. وأوضح حمودة أن فندق شبرد مغلق منذ عام 2013 وحتى اليوم دون أى استخدام أو استغلال أو تطوير.
وقال: "الأمر مريب ورد الحكومة غير مقنع، ويجب تحديد معايير واضحة لاختيار المبانى ذات الطراز المعمارى المميز حتى لا يتم إساءة استخدام هذا المصطلح". ومن جانبه، لفت النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، إلى أنه بعد إغلاق الفندق عام 2013، كان هناك العديد من العروض المقدمة من شركات أجنبية لتطوير
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التعليم: جائزة مسابقة بن زايد 6 ملايين درهم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التعاون مع دولة الإمارات كبير في مجالات كثيرة والوزارة تعمل منذ فترة مع مؤسسة بن راشد فى مسابقة تحدى القراءة، وهناك مشروع كبير سيتم الإعلان عنه في مؤتمر الشباب المقبل، مضيفا أن الوزارة سعيدة بالتعاون مع دولة الإمارات، إذ أن المعلم صاحب رسالة وأنه لا بد من أن يكون مؤمنا بدوره ورسالته، وهو الأساس في نجاح ما تقوم به الوزارة من تطوير، موضحا أن المسابقة تضم معلمى دول التعاون الخليجى، وشاركت فيها مصر بعد الاستجابة لدعوة وزير التعليم الإماراتي.
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لماذا وافق وزير التعليم على عقد امتحان أولى ثانوي ورقيا؟

قالت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن موافقة الوزير طارق شوقي على إجراء امتحانات الصف الأول الثانوي العام ورقيا وليست إلكترونيا في يناير المقبل، جاءت بعد مناقشة المذكرة التي عرضها رئيس قطاع التعليم العام الدكتور رضا حجازي، موضحة أن الوزيرر كان يرغب في إلغاء امتحانات الصف الاول الثانوي في يناير المقبل وتأجيلها لشهر مارس التالي عليه، لتعقد إلكترونيا للطلاب بعد أن يتسلموا أجهزة التابلت الخاصة بهم، والتي يتم الانتهاء من توزيعها في ديسمبر المقبل.
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تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره المجري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه ورئيس المجر اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية ومواصلة التشاور وتنسيق مواقف البلدين تجاه كافة القضايا في المحافل الدولية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده ونظيره المجرى يانوش أدير، عقب مباحثاتهما اليوم بقصر الاتحادية, ورحب السيسي بزيارة الرئيس المجري والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن تلك الزيارة تمثل خطوة هامة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين مصر والمجر، وأن زيارة رئيس المجر تعد امتدادا للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.
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رئيس المجر: لا يمكن مكافحة الإرهاب بدون جهود مصر

أكد رئيس المجر يانوش أدير، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب انتهاء مباحثاتهما بقصر الاتحادية، اليوم الخميس، أن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية لا يمكن أن تنجح بدون جهود مصر، وأنه لا يمكن وقف الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية بدون مساعدة مصر، قائلا إن المباحثات ركزت على قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية واستخدامات المياه، مشددًا على أن نجاح مصر في مكافحة الإرهاب يصب في صالح القارة الأوروبية.
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استبدال تراخيص سيارات الربع نقل بميكروباص في المنيا

وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة موسعة للتشاور حول استبدال تراخيص سيارات الربع نقل الحالية بسيارات أجرة (ميكروباص)، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبالتنسيق مع إدارة المرور ومجالس المدن، مع تذليل كافة العقبات من خلال توفير قروض ميسرة بفائدة بسيطة لأصحاب تلك السيارات، جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدوري بعددٍ من نواب مراكز "المنيا وملوس ومغاغة، والعدوة"؛ لبحث ومتابعة عدد من القضايا الهامة التي تمس المواطنين، وكيفية إيجاد حلول عملية لها.
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برلماني يطالب بتقييم تجربة المدارس الرسمية الدولية

طالب النائب محمد فؤاد، الحكومة، فى سؤال تقدم به، اليوم الأربعاء، بتقييم تجربة المدارس الرسمية الدولية، وخطة الوزارة فى حال تعميم التجربة، وذلك بناء على تقييم واقعى لهذه التجربة، والوقوف على أبرز المشكلات التى واجهتها، وما يمكن أن تقدمه للمنظومة التعليمية، موضحا أن إعلان المدارس الرسمية عن فتحها باب القبول للطلاب بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني والصف الأول الابتدائي، وذلك للعام 2019 - 2020 بعدد من المدن، مطالبا بتقييم التجربة، والوقوف على أبرز ما واجهها من معوقات على أرض الواقع.
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طلب إحاطة لوزير الكهرباء بشأن الإعارات والإجازات

تقدم ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، بشأن إعادة النظر في قرار إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للمصريين العاملين بالخارج، حتى يمكن تدبير احتياجات الهيئات والجهات التابعة لوزارة الكهرباء عن طريق التعاقد المؤقت في حال وجود عجز، وفقا لخطاب وزيرة الدولة للهجرة وكذلك مقترح وزارة المالية بتعيين عمالة مؤقتة وتمديد إجازات العاملين بالخارج.
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برلماني للحكومة: ما مصير مبنى الأورام السياحي؟

وجه محمد المسعود عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، سؤالا عاجلا للحكومة، يقول فيه: "ما مصير مستشفى الأورام الملاصق لمعهد ناصر على كورنيش النيل، والذي يطلق عليه المستشفى السياحي لعلاج الأورام، والذي توقف العمل به وتعثر استكماله حتى الآن، وتم بناؤه منذ قرابة 15 عاما وترك أمره محلك سر، وأصبح مبنى مهجور في الوقت الذي تسعى فيه الدولة للنهوض بقطاع الصحة؟"، مضيفا: "هل ترك هذا المبنى دون استكماله لم يعد إهدارا للمال العام؟ وأين الحكومة من هذا المبنى الذي يطلق عليه المبنى الكويتي للسياحة العلاجية".
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