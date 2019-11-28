«النواب» يوصي بمراجعة معايير تحديد المباني المميزة

تحرير:أحمد جاد ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

أوصت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، بمراجعة معايير تحديد المبانى ذات الطراز المعمارى المميز، وأساليب تطويرها بالتشريعات واللوائح المختصة، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الخميس، برئاسة النائب عمرو صدقى رئيس اللجنة، لاستعراض المذكرة التى أعدتها اللجنة عن طلب الإحاطة المقدم من الدكتور إبراهيم حمودة، وكيل اللجنة بشأن عدم استغلال فندق شبرد حتى الآن. وأوضح حمودة أن فندق شبرد مغلق منذ عام 2013 وحتى اليوم دون أى استخدام أو استغلال أو تطوير.

وقال: "الأمر مريب ورد الحكومة غير مقنع، ويجب تحديد معايير واضحة لاختيار المبانى ذات الطراز المعمارى المميز حتى لا يتم إساءة استخدام هذا المصطلح". ومن جانبه، لفت النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، إلى أنه بعد إغلاق الفندق عام 2013، كان هناك العديد من العروض المقدمة من شركات أجنبية لتطوير