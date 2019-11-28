رياضة

حكاية صدفة جعلت حمادة إمام «ثعلب الزمالك»

والده يحيى إمام حارس مرمى منتخب مصر وله، ولدان أشرف وهو طيار بمصر للطيران وقدم للملاعب موهبة فذة هي نجله حازم الذي يعتبر واحدًا من أبرز نجوم مصر والزمالك.. هو حمادة إمام
تحرير:كريم مليم ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م
حمادة إمام
حمادة إمام
تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الراحل حمادة يحيى الحرية إمام والمعروف بحمادة إمام والشهير بـ«الثعلب»، حيث إنه من مواليد حي المنيرة المجاور لشارع قصر العينى في الثامن والعشرين من نوفمبر لعام 1943، والتحق بالكلية الحربية وتخرج فيها ضابطًا عام 1963، وخدم في القوات المسلحة حتى وصل إلى رتبة العميد، وكان من رجال المخابرات، وتوفى «الثعلب» في التاسع من يناير عام 2016، بعد رحلة قصيرة مع المرض، بأحد مستشفيات القوات المُسلحة، ليترك الحياة في عمر الـ72 عامًا مُكتفيًا بتاريخ كتبه بحروف من نور، وأخلاق كتبت له المجد بين العظماء.
نشأ ثعلب الزمالك في أسرة عسكرية منذ صغره، فقد كان والده اللواء يحيى إمام، هو حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر في الأربعينيات، إلا أن حمادة إمام انضم لأشبال الزمالك بالصدفة عندما شاهده الكابتن علي شرف الملقب بـ«أبو الأشبال»، مدرب الناشئين بالقلعة البيضاء، عام 1957، وضمه لفريق الناشئين تحت 16
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منتخب- مصر- يتوج -ببطولة- كأس -الأمم -الأفريقية -للشباب (14)

لماذا صلاح والشناوى وحجازى الأصلح للفراعنة فى طوكيو؟

منذ تأهل المنتخب الوطنى تحت 23 عامًا لأوليمبياد طوكيو 2020، فى الأيام الماضية بالصعود لنهائى كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت فى مصر ثم الفوز باللقب تحت قيادة المدير الفنى شوقى غريب، بدأ الترويج لفكرة الاستعانة بخدمات نجوم الفراعنة الكبار، للمشاركة فى الأوليمبياد، حيث تسمح اللوائح بضم 3 لاعبين فوق السن خلال منافسات كرة القدم التى تقام فى الفترة بين 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين. وحصد منتخب مصر الأوليمبى لقب كأس الأمم للمرة الأولى فى تاريخه بعد التغلب على كوت ديفوار بنتيجة (2-1)، على استاد القاهرة فى اللقاء النهائى للبطولة القارية.
سباستيان-ديسابر (1)

ديسابر يحشد أسلحته لإسقاط إينوجو رينجرز

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن قائمة الفريق للسفر إلى نيجيريا اليوم الخميس، استعدادًا للقاء إينوجو رينجرز النيجيري، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى بمجموعات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2019-2020. وشهدت القائمة التي تضم 22 لاعبًا، غياب محمود حماد وأحمد علي لأسباب فنية، والنجم عبد الله السعيد بسبب الإصابة، بينما محمد عطوة وإبراهيم عادل وأحمد حمودي غير مقيدين في قائمة بيراميدز الإفريقية.
مصر- وكينيا‎ (1)

مصر تتراجع في تصنيف فيفا.. الفراعنة 51 دوليا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهري عن المنتخبات لشهر نوفمبر، والذي شهد تراجع المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني الجديد حسام البدري، الذي كان يحتل الشهر الماضي الترتيب رقم 49 عالميًا، لكن بعد التعادل أمام منتخبي كينيا (1-1) على استاد برج العرب وجزر القمر (0-0) ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 الشهر الجاري، أصبح ترتيب "الفراعنة" 51 دوليا، برصيد 1420 نقطة بأقل من 13 نقطة عن الشهر الماضي، لتحتل المرتبة السابعة إفريقيا والرابعة عربيا (خلف كل من تونس والجزائر والمغرب).
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فرجاني -ساسي‎

ساسي والنقاز ينتظمان في مران الزمالك اليوم

يعود ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الدولي التونسي فرجاني ساسي وزميله حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق، إلى القاهرة اليوم الخميس للانتظام في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة فريق إنبي في إطار مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث كانت المسابقة قد توقفت بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عامًا في مصر، والتي بدأت يوم 8 من شهر نوفمبر على أن تنتهي غدًا الجمعة، علمًا بأن الثنائي كانا مع المنتخب التونسي لخوض مباراة غينيا الإستوائية بتصفيات كأس الأمم 2021.
الزمالك- والاتحاد‎ (4)

الزمالك يتعاقد مع شركة «كتابولت» للتحليل الفني

أنهى نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور الاتفاق مع شركة كتابولت العالمية- Catapult على تزويد فرق النادي بأحدث منظومة للتحليل البدني والفني للاعبين كأول ناد خارج قارة أوروبا يستخدم هذه المنظومة المتطورة في القياسات والتحليل البدني والفني والتي تعد الأحدث لدى الشركة العالمية، حيث توفر هذه المنظومة الترابط بين أحدث منتجات الشركة من: 1- أجهزة تحليل الأداء البدني للاعبي الميدان (S7). 2- أجهزة تحليل الأداء البدني والفني لحراس المرمى (G7). 3- أحدث برامج تحليل الفيديو (Vision) 4- أحدث منصات إدارة شئون اللاعبين AMS).
ميتشو

ميتشو يمنح لاعبي الزمالك راحة 48 ساعة

قرر الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو» المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة يومين، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم السبت المقبل وذلك بعد تحقيق الفوز اليوم الأربعاء على منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي بهدفين دون رد وديًّا في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف بطولة الدوري الممتاز، سجلها المغربي أشرف بن شرقي وكريم بامبو استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز وخوض مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
الزمالك -وجينيراسيون (4)

الزمالك يفوز على منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي وديًّا

فاز فريق نادي الزمالك على ضيفه منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، حيث شهدت الدقائق العشر الأولى من انطلاق المباراة إهدار عمر السعيد هجمة محققة في الدقيقة الثالثة من هجمة من الجانب الأيمن يتصدي لها الحارس. وفي الدقيقة السادسة تسديدة قوية على مرمى أبوجبل يتصدى لها وتعود ويخرجها الدفاع وتألق محمد حسن بصورة لافتة للنظر بعد شفائه من الإصابه وفي الدقيقة العاشرة عرضية خطيرة لمنتخب جنوب إفريقيا يخرجها النقاز بعيدا عن منطقة الخطورة.
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