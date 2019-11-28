«بابا فين؟»..المشهد الأخير لضحية قرص «الفيل الأزرق»

٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م

أقراص مخدرة

مفاجآت من العيار الثقيل حملتها أوراق التحقيق في مقتل طفلة على يد والدتها الصيدلانية في منطقة النزهة، إذ ضعت لها قرصا مخدرا "الفيل الأزرق" في كوب عصير للتخلص منها؛ لمرورها بأزمة نفسية منذ طلاقها، وكثرة سؤال الطفلة عن والدها، الأمر الذي دفعها للتخلص منها بتلك الطريقة البشعة ظنا أنها ستضع نهاية لمسلسل سؤال ابنتها المتكرر عن أبيها، ليتم التحفظ على الأم بعد عرضها على النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الواقعة، وطلبت سرعة تحريات المباحث وتقرير مصلحة الطب الشرعي.

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة النزهة بمديرية امن القاهرة، بلاغ ن ربة منزل أفادت بوفاة طفلتها التي تبلغ من العمر 6 سنوات، وأرجعت السبب إلى تناولها أقراص مخدرة بطريق الخطأ مما تسبب في وفاة ابنتها. ثمة شكوك راودت رجال المباحث نقلوها بالتبعية إلى جهات التحقيق بالنيابة العامة، وجرى تطوير مناقشة



البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة النزهة بمديرية امن القاهرة، بلاغ ن ربة منزل أفادت بوفاة طفلتها التي تبلغ من العمر 6 سنوات، وأرجعت السبب إلى تناولها أقراص مخدرة بطريق الخطأ مما تسبب في وفاة ابنتها.



ثمة شكوك راودت رجال المباحث نقلوها بالتبعية إلى جهات التحقيق بالنيابة العامة، وجرى تطوير مناقشة الأم بشأن روايتها حتى كشفت المستور ووجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن الأم وراء وفاة طفلتها ذات الست سنوات بخلاف روايتها الأولى.



وقالت المتهمة إنها تتعاطى الحبوب المخدرة هربا من مشكلاتها الأسرية منذ طلاقها من والد الطفلة، وسؤالها المستمر عنه، مشيرة إلى أنها وضعت لها قرصا مخدرا في كوب العصير، بعدها دخلت في فقدان للوعى، انتهى بوفاتها.



