جريمة

«بسنت راحت فين».. لغز اختفاء «طالبة المرج»

٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م
قسم شرطة - أرشيفية
قسم شرطة - أرشيفية
72 ساعة لم تجف خلالها دموع أفراد أسرة "بسنت"، بحثوا عنها في رحلات مكوكية طوال الأيام الثلاثة الماضية دون أن يتسرب اليأس إليهم، كابوس مفزع استيقظ عليه والدا الطالبة بكلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان بعد تغيبها عن المنزل في ظروف غامضة، توجست الأسرة خيفة من أن تلقى ابنتهم نفس مصير الطالبة شهد التي عُثر على جثتها بنهر النيل بدائرة مركز الوراق شمال محافظة الجيزة بعدما أقدمت على الانتحار إثر إصابتها بمرض الوسواس القهري منذ فسخ خطبتها، ليبادر أفراد أسرة "بسنت" بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أملا في التوصل إليها.
السابعة مساء الإثنين الماضي، استقلت ذات الـ21 ربيعا سيارة أجرة "ميكروباص" من أمام محطة مترو عزبة النخل بمحافظة القاهرة، هكذا رصدت كاميرات المراقبة المُثبتة بمحيط المحطة. حسب والدة الطالبة الجامعية، أجرت بسنت اتصالا هاتفيا بها أخبرتها "5 دقائق وأوصل" لكنها تأخرت عن الحضور إلى مسكنها بمنطقة الشيخ منصور،
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«بابا فين؟»..المشهد الأخير لضحية قرص «الفيل الأزرق»

مفاجآت من العيار الثقيل حملتها أوراق التحقيق في مقتل طفلة على يد والدتها الصيدلانية في منطقة النزهة، إذ ضعت لها قرصا مخدرا "الفيل الأزرق" في كوب عصير للتخلص منها؛ لمرورها بأزمة نفسية منذ طلاقها، وكثرة سؤال الطفلة عن والدها، الأمر الذي دفعها للتخلص منها بتلك الطريقة البشعة ظنا أنها ستضع نهاية لمسلسل سؤال ابنتها المتكرر عن أبيها، ليتم التحفظ على الأم بعد عرضها على النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الواقعة، وطلبت سرعة تحريات المباحث وتقرير مصلحة الطب الشرعي.
تحرش (4)

14 ثانية أشعلت «فيسبوك».. شاب يتحرش بفتاة ويصفعها

14 ثانية مصورة التقطتها كاميرا مراقبة أحد المحلات التجارية أثارت موجة غصب عارمة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" تظهر فتاة في مقتبل العمر ترتدي حقيبة ظهر تسير بشكل معتدل قاصدة وجهتها، يعترض طريقها أحد الشباب ليبدأ في عرض هزلي لمضايقتها، أفعال لم تلق قبولا لدى الفتاة التي حاولت استكمال طريقها لكن الأخير منعها محاولا التحرش الجسدي بها على مرأى ومسمع من المارة مما دفعها لمنعه فكان الجزاء تعرضها للتعنيف والضرب على وجهها لينصرف بعيدا عنها عقب تجمع الأهالي.
جثة- شخص -أسفل -عجلات -قطار

مصرع شخص أسفل عجلات قطار أبو قير بالإسكندرية

لقى شخص مصرعه، بعد أن فقد توازنه ليسقط أسفل عجلات قطار أبو قير بمنطقة الظاهرية شرق مدينة الإسكندرية. تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الرمل يفيد بورود بلاغ بوفاة شخص لقى مصرعه دهسا أسفل عجلات قطار أبو قير بمحطة الظاهرية دائرة القسم.
اقراص-مخدرة

أم تنهي حياة طفلتها بـ«الحبة القاتلة» في النزهة

صدمة ممزوجة بحسرة وألم سيطرت على كثيرين لدى تداول خبر بشأن القبض على صيدلانية؛ لاتهامها بالتسبب في وفاة طفلتها، وأنها منحتها أقراصا مخدرا فارقت على أثرها الحياة في الوقت الذي تباشر فيه النيابة العامة التحقيقات في الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة. البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة النزهة بمديرية امن القاهرة، بلاغ ن ربة منزل أفادت بوفاة طفلتها التي تبلغ من العمر 6 سنوات، وأرجعت السبب إلى تناولها أقراص مخدرة بطريق الخطأ مما تسبب في وفاة ابنتها.
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جثة

«36 طعنة وجثتان».. كواليس يوم الدم في كفر الشرفاء

بيوت هشة، وقلوب تلاشت منها الرحمة، وتصدرت القسوة والغل المشهد، بينما لعب الشيطان دور السنيد أدوار البطولة للبشر، ذات ليلة نظرت في المرآة بوجه عابس فوجدت شخصا غير«سحر» التي تعرفها، عيون ملت من البكاء، وسواد عرف طريقه أسفلها، ملامح باهتة، جسد نحيل لم يعد قادرا على العذاب، سقطت دموعها ليكتمل مشهد الحزن، اتخذت قرارها بالانفصال عن «صلاح» شيطان الإنس الذي حول حياتها لجحيم، وسرق منها أجمل أيام العمر، انتزعت منه حريتها، فسلب منها روحها وسار على أشلاء جثتها، بعدما استبدل الحب بالسكين، والدم بعشرة السنين، إذ دق الحزن الباب وبات الفرح خارج "الكادر" في مشهد دموي يعجز كاتب أفلام رعب عن تجسيده على الشاشة.
طعن-بالسكين

حكاية جملة دفعت موظفا لقتل طليقته وذبح شقيقها بالمرج

دقات قلبه سريعة، توتر يسيطر عليه، الحدث ليس بالهين، لقاء سيجمعه بطليقته حال حضورها للاطمئنان على ابنها الذي يمكث مع والده عقب انفصالهما، أفكار عدة تدور في عقل موظف بشركة وادي النيل للمقاولات، كيف ستكون الجلسة؟ ماذا سيخبرها حال وقوع عينيه عليها؟ لكن لم يدُر فى خلده أن الأمر سينتهي بجريمة قتل ستزج به خلف القضبان لينتظر مصيره الذي سيكتبه القدر على لسان القاضي بتهمة القتل، في جريمة بشعة أضحت حديث الساعة، يتناقل تفاصيلها أهالي منطقة المرج في محافظة القاهرة.
المتهم

بـ36 طعنة وذبح الرقبة.. ماذا فعل موظف بطليقته وشقيقها بالمرج؟

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، من القبض على المتهم بقتل طليقته وشقيقها بمنطقة المرج. تلقى اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المرج يفيد باستقبال مستشفى السلام "سحر. أ" 48 سنة، ربة منزل، متوفية إثر إصابتها بعدد 11 طعنة متفرقة بالجسم، و"حسام. أ" 25 سنة، عاطل، شقيق الأولى، متوفى إثر إصابته بـ25 طعنة متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرقبة.
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