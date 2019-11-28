رياضة

لماذا صلاح والشناوى وحجازى الأصلح للفراعنة فى طوكيو؟

عقب تتويج رجال شوقى غريب باللقب والتأهل للمشاركة فى الأوليمبياد، لا صوت يعلو فى الشارع الرياضى فوق صوت الثلاثى المقرر ضمهم للمشاركة فى طوكيو 2020
تحرير:كريم مليم ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م
المنتخب الوطنى تحت 23 عامًا
المنتخب الوطنى تحت 23 عامًا
منذ تأهل المنتخب الوطنى تحت 23 عامًا لأوليمبياد طوكيو 2020، فى الأيام الماضية بالصعود لنهائى كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت فى مصر ثم الفوز باللقب تحت قيادة المدير الفنى شوقى غريب، بدأ الترويج لفكرة الاستعانة بخدمات نجوم الفراعنة الكبار، للمشاركة فى الأوليمبياد، حيث تسمح اللوائح بضم 3 لاعبين فوق السن خلال منافسات كرة القدم التى تقام فى الفترة بين 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين. وحصد منتخب مصر الأوليمبى لقب كأس الأمم للمرة الأولى فى تاريخه بعد التغلب على كوت ديفوار بنتيجة (2-1)، على استاد القاهرة فى اللقاء النهائى للبطولة القارية.
وتوج رمضان صبحى، نجم الأهلى المعار من صفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزى، وقائد الفراعنة، بلقب أفضل لاعب فى البطولة، بعد أن تألق وقدم مستويات كبيرة، توجها بهدف الفوز على الأفيال فى الوقت الإضافى، كما حصل مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، على لقب هداف البطولة برصيد 4 أهداف. وفاز محمد صبحى، حارس مرمى منتخب مصر، بلقب
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حمادة-امام (12)

حكاية صدفة جعلت حمادة إمام «ثعلب الزمالك»

تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الراحل حمادة يحيى الحرية إمام والمعروف بحمادة إمام والشهير بـ«الثعلب»، حيث إنه من مواليد حي المنيرة المجاور لشارع قصر العينى في الثامن والعشرين من نوفمبر لعام 1943، والتحق بالكلية الحربية وتخرج فيها ضابطًا عام 1963، وخدم في القوات المسلحة حتى وصل إلى رتبة العميد، وكان من رجال المخابرات، وتوفى «الثعلب» في التاسع من يناير عام 2016، بعد رحلة قصيرة مع المرض، بأحد مستشفيات القوات المُسلحة، ليترك الحياة في عمر الـ72 عامًا مُكتفيًا بتاريخ كتبه بحروف من نور، وأخلاق كتبت له المجد بين العظماء.
سباستيان-ديسابر (1)

ديسابر يحشد أسلحته لإسقاط إينوجو رينجرز

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن قائمة الفريق للسفر إلى نيجيريا اليوم الخميس، استعدادًا للقاء إينوجو رينجرز النيجيري، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى بمجموعات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2019-2020. وشهدت القائمة التي تضم 22 لاعبًا، غياب محمود حماد وأحمد علي لأسباب فنية، والنجم عبد الله السعيد بسبب الإصابة، بينما محمد عطوة وإبراهيم عادل وأحمد حمودي غير مقيدين في قائمة بيراميدز الإفريقية.
مصر- وكينيا‎ (1)

مصر تتراجع في تصنيف فيفا.. الفراعنة 51 دوليا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهري عن المنتخبات لشهر نوفمبر، والذي شهد تراجع المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني الجديد حسام البدري، الذي كان يحتل الشهر الماضي الترتيب رقم 49 عالميًا، لكن بعد التعادل أمام منتخبي كينيا (1-1) على استاد برج العرب وجزر القمر (0-0) ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 الشهر الجاري، أصبح ترتيب "الفراعنة" 51 دوليا، برصيد 1420 نقطة بأقل من 13 نقطة عن الشهر الماضي، لتحتل المرتبة السابعة إفريقيا والرابعة عربيا (خلف كل من تونس والجزائر والمغرب).
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رمضان صبحي (3)

رمضان صبحي عن ضم صلاح: «امنحوا 21 رجلا حقهم أولا»

قال رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، إنه تلقى مكالمة من الدولي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وطالبه بأن يبارك للمنتخب بالكامل على التأهل لأولمبياد طوكيو. ورد رمضان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة غدٍ أمام كوت ديفوار، على الحديث عن الاحتياج لضم محمد صلاح، مؤكدا: «مع احترامي للجميع، هذه القائمة ضمت 21 رجلا كافحوا طوال البطولة لتحقيق التأهل للأولمبياد ونجحنا في ذلك، بالإضافة إلى المصابين الذين كانوا بجانبنا منذ البداية ومنهم من لم يرحل حتى بعد الإصابة».
منتخب مصر الأولمبي

المنتخب الأولمبي في مهمة حسم الصدارة ضد الكاميرون

يدخل منتخب مصر الأولمبي، في مواجهة قوية أمام نظيره منتخب الكاميرون، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 (تحت 23 عامًا)، التي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020، ويبحث المدرب شوقي غريب، المدير الفني عن الفوز لضمان تصدر المجموعة الأولى ومواجهة ثاني المجموعة الثانية في دور الأربعة التي تحدد الفريق المتأهل لأوليمبياد طوكيو حيث تنص اللوائح على تأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى مباشرة إلى الأولمبياد.
ناصر ماهر

التقرير الطبي للمنتخب: ناصر ماهر خارج أمم إفريقيا

تسلم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، بقيادة المدرب شوقي غريب، تقريرًا طبيًا شاملًا من الدكتور أيمن زين، طبيب الفراعنة، عن حالة اللاعب ناصر ماهر، نجم سموحة السكندري والمنتخب الوطني الأولمبي، الذي تعرض لإصابه في لقاء المنتخب المصري أمام مالي، والتي أُقيمت بينهما الجمعة الماضي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقيه للشباب تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر، والتي فازت فيها مصر بهدف دون رد على استاد القاهرة، حيث خرج صانع ألعاب سموحة وهو مصابًا في الكتف.
نيجيريا - كوت ديفوار

كوت ديفوار تفوز على نيجيريا في بطولة إفريقيا

حقق منتخب كوت ديفوار الأولمبي فوزا ثمينا على المنتخب النيجيري، بهدف نظيف، جاء عن طريق سيلاس جناكا من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، بقيادة الحكم الدولي المصري محمد معروف، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي تقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ليرفع منتخب الأفيال رصيده إلى ثلاث نقاط، في الصدارة، إلى حين انتهاء المباراة الأخرى في المجموعة، والتي تجمع بين زامبيا وجنوب إفريقيا.
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