لماذا وافق وزير التعليم على عقد امتحان أولى ثانوي ورقيا؟

مصادر: الامتحانات التجريبية الإلكترونية التي ستعقد لطلاب الصف الأول الثانوي العام في شهر مارس المقبل ستكون تدريبية دون احتساب درجات نجاح ورسوب

تحرير:أمينة محمود ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م

طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية

قالت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن موافقة الوزير طارق شوقي على إجراء امتحانات الصف الأول الثانوي العام ورقيا وليست إلكترونيا في يناير المقبل، جاءت بعد مناقشة المذكرة التي عرضها رئيس قطاع التعليم العام الدكتور رضا حجازي، موضحة أن الوزيرر كان يرغب في إلغاء امتحانات الصف الاول الثانوي في يناير المقبل وتأجيلها لشهر مارس التالي عليه، لتعقد إلكترونيا للطلاب بعد أن يتسلموا أجهزة التابلت الخاصة بهم، والتي يتم الانتهاء من توزيعها في ديسمبر المقبل.

ولفتت المصادر، إلى أن دارت مناقشات بين شوقي وحجازي حول تحديد موعد إجراء الامتحانات وكيفية عقدها، إذ أبدى الأخير اعتراضه على فكرة الوزير بتأجيل امتحانات يناير لمارس لتعقد إلكترونيا للطلبة، مؤكدا علي ان مثل هذا القرار سوف يسبب غضبا عارما لأولياء الأمور والطلاب، خاصة مع عدم وجود فرصة لتدريب طلاب أولى ثانوي