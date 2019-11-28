لماذا وافق وزير التعليم على عقد امتحان أولى ثانوي ورقيا؟

مصادر: الامتحانات التجريبية الإلكترونية التي ستعقد لطلاب الصف الأول الثانوي العام في شهر مارس المقبل ستكون تدريبية دون احتساب درجات نجاح ورسوب
قالت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن موافقة الوزير طارق شوقي على إجراء امتحانات الصف الأول الثانوي العام ورقيا وليست إلكترونيا في يناير المقبل، جاءت بعد مناقشة المذكرة التي عرضها رئيس قطاع التعليم العام الدكتور رضا حجازي، موضحة أن الوزيرر كان يرغب في إلغاء امتحانات الصف الاول الثانوي في يناير المقبل وتأجيلها لشهر مارس التالي عليه، لتعقد إلكترونيا للطلاب بعد أن يتسلموا أجهزة التابلت الخاصة بهم، والتي يتم الانتهاء من توزيعها في ديسمبر المقبل.
ولفتت المصادر، إلى أن دارت مناقشات بين شوقي وحجازي حول تحديد موعد إجراء الامتحانات وكيفية عقدها، إذ أبدى الأخير اعتراضه على فكرة الوزير بتأجيل امتحانات يناير لمارس لتعقد إلكترونيا للطلبة، مؤكدا علي ان مثل هذا القرار سوف يسبب غضبا عارما لأولياء الأمور والطلاب، خاصة مع عدم وجود فرصة لتدريب طلاب أولى ثانوي
ولفتت المصادر، إلى أن دارت مناقشات بين شوقي وحجازي حول تحديد موعد إجراء الامتحانات وكيفية عقدها، إذ أبدى الأخير اعتراضه على فكرة الوزير بتأجيل امتحانات يناير لمارس لتعقد إلكترونيا للطلبة، مؤكدا علي ان مثل هذا القرار سوف يسبب غضبا عارما لأولياء الأمور والطلاب، خاصة مع عدم وجود فرصة لتدريب طلاب أولى ثانوي على الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت التي يستخدمونها للمرة الأولى.
وعرض رئيس قطاع التعليم العام فكرته طبقا للمذكرة التي عرضها على الوزير بأن يطبق الامتحانات ورقيا في يناير المقبل، على أن تعقد امتحانات تجريبية إلكترونيا للطلاب لتدريبهم على الامتحان الإلكتروني عبر أجهزة التابلت على ألا يحسب درجات امتحان مارس ضمن المجموع، ولاقت الفكرة المعروضة استحسان من جانب وزير التعليم فوافق عليها.
وأوضحت المصادر أنه طبقا للمذكرة التي عرضت من قبل رئيس قطاع التعليم العام والتي وافق عليها الوزير، يتم عقد امتحانات أولى ثانوي ورقيا لجميع الطلاب سواء النظامي أو المنازل أو السجون والمستشفيات والبالغ عددهم 650 ألف، وفقا لنظام "البابل شيت" المعمول به في الكليات الجامعية، على أن يكون الامتحان ورقة واحدة لكل مادة، بها اسئلة أمامية وخلفية في الورقة الواحدة، على أن تكون عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد فقط.
وقالت: "إن امتحان البابل شيت يعد امتحانا سهلا للغاية لن يطلب من الطالب سوى كتابة اسمه في الخانة الموضوعة أعلى ورقة الامتحان، واختيار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس"، معلنة أنه لأول مرة ستعقد امتحانات الصف الأول الثانوي وفقا للمذكرة التي وافق عليها الوزير بحسب كل لإدارة تعليمية بحيث تكون المسؤلة عن وضع امتحانات الصف الأول الثانوي بحيث تكون أسئلتها موحدة على مستوى كل إدارة تعليمية.
وتابعت أن كل إدارة تعليمية ستشكل لجنة بمعرفتها بها الموجه الأول للمادة لوضع الامتحان في كل مادة دراسية، بحيث يكون الامتحان موحدا على مستوى كل إدارة تعليمية على حدا، على أن يتم تصحيح امتحان كل مادة من قبل معلمي الإدارة التعليمية، وهذا الإجراء يتم العمل به لأول مرة هذا العام، على عكس ما حدث في امتحانات الصف الأول الثانوي وفقا لنظام التراكمية العام الماضي إذ كانت الامتحانات ورقة أسئلة مختلفة وغير موحدة داخل المدرسة الواحدة.
وأشارت المصادر إلى انه ستعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وفقا لنظام الأوبن بوك، مشيرة إلى أن امتحانات الصف الأول في يناير رسمية يحسب لها درجات نجاح ورسوب، وأن درجة الطالب في امتحانات نصف العام تمثل 50% من الدرجة الإجمالية، وحالة الطالب النهائية تتوقف على مجموع درجات الفصل الدراسيين الأول والثاني، على أن تعقد امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي في الفترة المسائية بينما تعقد امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي في الفترة الصباحية.
وأكدت أن الامتحانات التجريبية الإلكترونية التي ستعقد لطلاب الصف الأول الثانوي العام، في شهر مارس المقبل، ستكون تدريبية دون احتساب درجات نجاح ورسوب، فضلا عن أن الامتحانات ستكون غير موحدة ومختلقة عن بعضها البعض على مستوى كل مدرسة كما حدث بامتحانات العام الماضي الإلكترونية.