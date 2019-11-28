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التعليم: جائزة مسابقة بن زايد 6 ملايين درهم

أمين الجائزة: المقابلات ستتم في دولة المشارك وسيتم إعلام المعلم قبل الموعد بوقت كاف عن طريق المنسق الفني في دولته.. تدريب متميز لأفضل 30 دولة في التعليم مشاركة بالمسابقة
تحرير:أمينة محمود ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٤ م
معلم - صورة أرشيفية
معلم - صورة أرشيفية
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التعاون مع دولة الإمارات كبير في مجالات كثيرة والوزارة تعمل منذ فترة مع مؤسسة بن راشد فى مسابقة تحدى القراءة، وهناك مشروع كبير سيتم الإعلان عنه في مؤتمر الشباب المقبل، مضيفا أن الوزارة سعيدة بالتعاون مع دولة الإمارات، إذ أن المعلم صاحب رسالة وأنه لا بد من أن يكون مؤمنا بدوره ورسالته، وهو الأساس في نجاح ما تقوم به الوزارة من تطوير، موضحا أن المسابقة تضم معلمى دول التعاون الخليجى، وشاركت فيها مصر بعد الاستجابة لدعوة وزير التعليم الإماراتي.
وأوضح شوقي، خلال إطلاق جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم في الخليج ومصر، اليوم الخميس، أن المسابقة تهدف إلى الابتكار والتميز في الإنجاز والتطوير والتعليم المستمر والمواطنة، وجوائز المسابقة تبلغ 6 ملايين درهم إماراتي تمنح لـ6 معلمين فائزين، وأن مراحل التقييم للمعلمين تتم من خلال 3 مراحل، أولها التقييم المكتبى
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لماذا وافق وزير التعليم على عقد امتحان أولى ثانوي ورقيا؟

قالت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن موافقة الوزير طارق شوقي على إجراء امتحانات الصف الأول الثانوي العام ورقيا وليست إلكترونيا في يناير المقبل، جاءت بعد مناقشة المذكرة التي عرضها رئيس قطاع التعليم العام الدكتور رضا حجازي، موضحة أن الوزيرر كان يرغب في إلغاء امتحانات الصف الاول الثانوي في يناير المقبل وتأجيلها لشهر مارس التالي عليه، لتعقد إلكترونيا للطلاب بعد أن يتسلموا أجهزة التابلت الخاصة بهم، والتي يتم الانتهاء من توزيعها في ديسمبر المقبل.
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«النواب» يوصي بمراجعة معايير تحديد المباني المميزة

أوصت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، بمراجعة معايير تحديد المبانى ذات الطراز المعمارى المميز، وأساليب تطويرها بالتشريعات واللوائح المختصة، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الخميس، برئاسة النائب عمرو صدقى رئيس اللجنة، لاستعراض المذكرة التى أعدتها اللجنة عن طلب الإحاطة المقدم من الدكتور إبراهيم حمودة، وكيل اللجنة بشأن عدم استغلال فندق شبرد حتى الآن. وأوضح حمودة أن فندق شبرد مغلق منذ عام 2013 وحتى اليوم دون أى استخدام أو استغلال أو تطوير.
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تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره المجري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه ورئيس المجر اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية ومواصلة التشاور وتنسيق مواقف البلدين تجاه كافة القضايا في المحافل الدولية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده ونظيره المجرى يانوش أدير، عقب مباحثاتهما اليوم بقصر الاتحادية, ورحب السيسي بزيارة الرئيس المجري والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن تلك الزيارة تمثل خطوة هامة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين مصر والمجر، وأن زيارة رئيس المجر تعد امتدادا للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.
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رئيس المجر: لا يمكن مكافحة الإرهاب بدون جهود مصر

أكد رئيس المجر يانوش أدير، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب انتهاء مباحثاتهما بقصر الاتحادية، اليوم الخميس، أن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية لا يمكن أن تنجح بدون جهود مصر، وأنه لا يمكن وقف الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية بدون مساعدة مصر، قائلا إن المباحثات ركزت على قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية واستخدامات المياه، مشددًا على أن نجاح مصر في مكافحة الإرهاب يصب في صالح القارة الأوروبية.
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اعتماد جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، اليوم الخميس، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2020 - 2019، وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي من 11 إلى 23 يناير 2020، في الفترة المسائية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية)، حسب ظروف كل مديرية وفقا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020 - 2019.
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التعليم: إطلاق 3 شهادات صلاحية لترقية المدرسين

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن هناك 535 قضية تم إحالتها للنيابة الإدارية من الشكاوى والقضايا والتظلمات المقدمة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من شهر يناير حتى أكتوبر 2019، وتم إصدار توجيهات الإدارات التعليمية للسير في إجراءات فصل 1876 معلما مخالفا، كاشفا أن هناك 3 أنواع من شهادات الصلاحية تم اعتمادهم في آخر قرار للأكاديمية المهنية للمعلمين، وهي شهادات متخصصة يتم تطويرها وفق احتياجات التعليم في مصر لإكساب المعلم مهارات معينة ومحددة، لافتا إلى أنها متاحة من شهر يناير المقبل.
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وزير التعليم: إنهاء خدمة 1876 معلما لعدم انضباطهم

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر إعلان تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والتوظيف الإلكتروني، أنه تم انتهاء خدمة 1876 معلم، موزعين على بعض المحافظات، موضحا أن هناك جهد يتم بذله قبل اتخاذ قرار إنهاء خدمة أي معلم حتى لا يظلم أحد، مشددا على أنه تحقيقا للعدالة وانضباط العمل تم إنشاء قسم لهيئة قضايا الدولة، وهناك 260 ألف قضية تنظر أمام المحاكم، تم البت في 1032 قضية منها تخص المعلمين من يناير حتى أكتوبر الماضيين.
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وزير التعليم: امتحانات أولى وثانية ثانوي «أوبن بوك»

كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر إعلان تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والتوظيف الإلكتروني، أن امتحانات الصفين الأولى ولثاني الثانوي، في يناير المقبل لجميع الطلاب بنظام "الأوبن بوك"، موضحا أن الفصول الذكية متعددة الاستخدامات وفقا لاحتياجات المناطق ويمكن استخدامها سينما ومراكز طبية وتعليمية، لأنه مجهز كفنادق 5 نجوم، ومصر لها ملكية فكرية يمكن الاستفادة منها حال تسويقها تجاريا، لأن الوزارة هي من صممته هندسيا.
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