التعليم: جائزة مسابقة بن زايد 6 ملايين درهم

أمين الجائزة: المقابلات ستتم في دولة المشارك وسيتم إعلام المعلم قبل الموعد بوقت كاف عن طريق المنسق الفني في دولته.. تدريب متميز لأفضل 30 دولة في التعليم مشاركة بالمسابقة

تحرير:أمينة محمود ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٤ م

معلم - صورة أرشيفية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التعاون مع دولة الإمارات كبير في مجالات كثيرة والوزارة تعمل منذ فترة مع مؤسسة بن راشد فى مسابقة تحدى القراءة، وهناك مشروع كبير سيتم الإعلان عنه في مؤتمر الشباب المقبل، مضيفا أن الوزارة سعيدة بالتعاون مع دولة الإمارات، إذ أن المعلم صاحب رسالة وأنه لا بد من أن يكون مؤمنا بدوره ورسالته، وهو الأساس في نجاح ما تقوم به الوزارة من تطوير، موضحا أن المسابقة تضم معلمى دول التعاون الخليجى، وشاركت فيها مصر بعد الاستجابة لدعوة وزير التعليم الإماراتي.

وأوضح شوقي، خلال إطلاق جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم في الخليج ومصر، اليوم الخميس، أن المسابقة تهدف إلى الابتكار والتميز في الإنجاز والتطوير والتعليم المستمر والمواطنة، وجوائز المسابقة تبلغ 6 ملايين درهم إماراتي تمنح لـ6 معلمين فائزين، وأن مراحل التقييم للمعلمين تتم من خلال 3 مراحل، أولها التقييم المكتبى