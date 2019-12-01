5 أخطاء تقومين بها تضر بشعرك في الشتاء

المنشفة العادية التي تتجففين بها شعرك وجسمك قد تكون قاسية على شعرك وتسبب الاحتكاك بشكل سيء في شعرك، لذا يمكنك الحصول على منشفة مصنوعة خصيصا لتجفيف الشعر
تعتبر العناية بالشعر من الأمور الضرورية التي توضع تحت خط التجميل، وخاصة أن الطرق والمنتجات أصبحت شائعة خلال العصر الحالي، كما أن النساء أصبحن اكثر حرصا ودراية بالمنتجات التي يجب استخدامها حسب نوع الشعر.
ومن ضمن العناية التي يجب وضعها في الحسبان، هناك بعض الطرق التي تتبعينها قد تدمر شعرك مثل التعرض لأدوات مفرطة السخونة كالاسشوار والمكواة، بالإضافة إلى الاستخدام المفرط للمواد الكيميائية، لذا عليك معرفة ما تقومين به ويساعد في تدمير شعرك في الشتاء، حسبما ذكرها موقع The Times of India.
1- الاستحمام بالماء الساخن
بالطبع تعرفين أن الاستحمام بالماء الساخن يعطيك الراحة ويعمل على استرخاء العضلات، ولكن ممارسة هذه العادة يوميا تضر بشعرك أكثر مما تتخيلين.
في الحقيقة، الاستحمام بالماء الساخن يمنع الكثير من الزيوت الطبيعية والمغذيات من الوصول إلى شعرك، لذا عندما تضعين الشامبو على شعرك
1- الاستحمام بالماء الساخن
بالطبع تعرفين أن الاستحمام بالماء الساخن يعطيك الراحة ويعمل على استرخاء العضلات، ولكن ممارسة هذه العادة يوميا تضر بشعرك أكثر مما تتخيلين.
في الحقيقة، الاستحمام بالماء الساخن يمنع الكثير من الزيوت الطبيعية والمغذيات من الوصول إلى شعرك، لذا عندما تضعين الشامبو على شعرك تأكدي من خفض درجة الحرارة واغسليه بالماء البارد فهذا يساعد على غلق المسام وتقليل التجاعيد.
2- استخدام المنشفة الخاطئة لتجفيف الشعر
غالبا ما تستخدمين المنشفة من أجل تجفيف شعرك وجسمك معا، ولكن في الحقيقة هذه العادة خاطئة تماما، وخاصة أنك تفركين شعرك بشكل فوضوي لإخراج المياه، وهذا الأمر يكسر الشعر ويجعله مجعدا.
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المنشفة العادية التي تجففين بها شعرك وجسمك قد تكون قاسية على شعرك وتسبب الاحتكاك بشكل سيئ في شعرك، لذا يمكنك الحصول على منشفة مصنوعة خصيصا لتجفيف الشعر أو قماشة قطنية قديمة لسحب الماء بهدوء.
3- الاستخدام المفرط للشامبو الجاف
الشامبو الجاف عبارة عن نوع من أنواع الشامبو التي تقلل الملمس الدهني في الشعر دون الحاجة إلى استخدام الماء، حيث يتوفر في شكل مسحوق، وغالبا ما يكون المكون الأساسي فيه نشا الذرة.
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يجب الاعتراف أن الشامبو الجاف من أكثر منتجات العناية بالشعر المعروفة، وبالرغم أنه من الجيد وجود منتج يعيد الانتعاش إلى الشعر عندما يصاب بفقد لمعانه، ولكن هذا لا يعني الاستخدام المفرط لهذا المنتج، وذلك لأنه قد يسبب انسداد المسام في فروة الرأس، ويسحب جميع المغذيات التي يحتاجها شعرك.
4- استخدام فرشاة شعر ذات جودة سيئة
في الوقت الذي تحاولين فيه تصفيف شعرك بإحدى الفرش للتخلص من العقد تحدث بعض الكسور، لذا سيكون عليك استخدام فرشاة الشعر بشكل آخر يمكن في تصفيفه ببطء لعدم خسارة الكثير من الشعر وتقليل الكسور التي قد تحدث فيه، وفي حالة استخدامك فرشاة كهربائية أو مكواة أو اسشوار يجب اختيار واحدة نوعها معروف لكي لا تؤثر سلبا على شعرك، لذا قبل شراء الفرش الخاصة بالشعر يمكنك اختبارها قبل شرائها للتأكد من جودتها على شعرك.
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5- النوم على غطاء الوسادة الخاطئ
قد لا يأتي على بالك نهائيا أن غطاء الوسادة التي تنامين عليها يمكنها أن تؤثر على شعرك بالسلب، ولكن في الحقيقة نوعية غطاء الوسادة له دور في التأثير على صحة شعرك، وفي الحقيقة فإن أغطية الوسائد القطنية تسبب مزيدًا من الاحتكاك الذي يعمل على زيادة تجاعيد الشعر، مما يسبب العقد والكسور وتساقط الشعر أيضا.
عليك معرفة أنه كلما كان غطاء الوسادة ناعما فإنها لا تسبب الفوضى في شعرك خلال نومك، وتقلل من الكسور والتساقط الذي تحصلين عليه كل يوم.
إذا كنتِ تقومين بجميع العادات السابقة، فعليك إعادة النظر قبل أن يزداد الأمر سوءا ولا تستطيعين السيطرة على شعرك إلا بعد الذهاب إلى الطبيب، لذا قبل اتخاذ هذه الخطوة سيكون تحسين عاداتك الأفضل.