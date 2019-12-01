5 أخطاء تقومين بها تضر بشعرك في الشتاء

المنشفة العادية التي تتجففين بها شعرك وجسمك قد تكون قاسية على شعرك وتسبب الاحتكاك بشكل سيء في شعرك، لذا يمكنك الحصول على منشفة مصنوعة خصيصا لتجفيف الشعر

تحرير:فيروز ياسر ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

أخطاء الشعر

تعتبر العناية بالشعر من الأمور الضرورية التي توضع تحت خط التجميل، وخاصة أن الطرق والمنتجات أصبحت شائعة خلال العصر الحالي، كما أن النساء أصبحن اكثر حرصا ودراية بالمنتجات التي يجب استخدامها حسب نوع الشعر. ومن ضمن العناية التي يجب وضعها في الحسبان، هناك بعض الطرق التي تتبعينها قد تدمر شعرك مثل التعرض لأدوات مفرطة السخونة كالاسشوار والمكواة، بالإضافة إلى الاستخدام المفرط للمواد الكيميائية، لذا عليك معرفة ما تقومين به ويساعد في تدمير شعرك في الشتاء، حسبما ذكرها موقع The Times of India.

1- الاستحمام بالماء الساخن بالطبع تعرفين أن الاستحمام بالماء الساخن يعطيك الراحة ويعمل على استرخاء العضلات، ولكن ممارسة هذه العادة يوميا تضر بشعرك أكثر مما تتخيلين. في الحقيقة، الاستحمام بالماء الساخن يمنع الكثير من الزيوت الطبيعية والمغذيات من الوصول إلى شعرك، لذا عندما تضعين الشامبو على شعرك