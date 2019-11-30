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جددي في أصنافك وحضري كفتة القرنبيط والبطاطس

تحرير:فيروز ياسر ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
كفتة القرنبيط والبطاطس
كفتة القرنبيط والبطاطس
القرنبيط من الخضروات التي تنتشر بكثرة في السوق خلال الفترة الحالية، وبما أنكِ ربة منزل تحتاجين إلى تغيير الأصناف كل يومين على الأقل، وتشعرين بالملل من التكرار، لهذا سيكون عليك تحضير طبق لذيذ وجديد مليء بالعناصر الغذائية وفي نفس الوقت يثير إعجاب أسرتك. يمكنك تحضير كفتة القرنبيط والبطاطس المضاف إليهما اللحم المفروم، وذلك لأن القرنبيط من الأكلات المهمة الذي يحافظ على صحة الدماغ، والمعدة، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقوي الجهاز المناعي، وإذا كان أحد أفراد أسرتك مصابا بارتفاع ضغط الدم فإنه يخفضه، لذا حضريه اليوم.
المكونات قرنبيط مسلوق  بصل ملح فلفل أسود كمون ناعم ثوم مفروم بقدونس مفروم بطاطس مسلوقة لحمة مفرومة دقيق بيض بقسماط زيت للقلي  طريقة التحضير - يمكنك وضع اللحمة المفرومة والقرنبيط والبطاطس المسلوقة في الكبة بالإضافة إلى التوابل والبقدونس والثوم. - بعد أن تفرمين الخليط، فيمكنك تشكيله كأصابع
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الماكرون

أضيفي ماكرون جوز الهند إلى لانش بوكس طفلك

جميعنا نحب الحلويات بمختلف أنواعها، ونبحث عن كل ما هو جديد لتطبيقه في المنزل، فبدلا من الذهاب إلى المحلات باهظة الثمن، لشراء الحلوى التي نحبها، يمكنك تنفيذ بعض الأطباق الشهية في المنزل؛ على سبيل المثال، ماكرون جوز الهند لا يوجد فقط في البلاد العربية، بل يحتل مكانة كبيرة في البلاد الأوروبية، كما أنه يعد صحيا بشكل كبير، ويمدك بمعدلات عالية من الطاقة، فيمكنك تناوله في وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى العمل، ويوضع أيضًا في اللانش بوكس للأطفال كأطعمة مفيدة بدلًا من الحلوى المصنعة.
الشكلمة

لسناك صحي بين الوجبات.. حضري الشكلمة بالمنزل

تعتبر شكلمة جوز الهند من الحلويات الخفيفة التي يسهل تحضيرها في المنزل لأطفالك، وتشبه كثيرًا ماكرون جوز الهند، الذي تحدثنا عنه مسبقًا، وجميعها أطعمة صحية يمكن تناولها كاسناك صحي، في منتصف اليوم، وبعد الوجبات الرئيسية، كما يمكن تناولها مع فواكه وخضراوات في العشاء، إضافة إلى ذلك، يقدم لك جوز الهند العديد من الفوائد الصحية، على سبيل المثال الحفاظ على صحة القلب، وعلاج الأنيميا وتقليل خطر الإصابة بالسرطان، والوقاية من آلام المفاصل، لذا عليك بتحضيره في المنزل بطريقة بسيطة.
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الطماطم من الخضروات الأساسية التي لا بد من تواجدها في ثلاجتك، حيث إنها إضافة لذيذة إلى بعض الأطعمة، كما هناك أصناف تعتمد اعتمادا كاملا على الطماطم كالطبيخ. وإذا كنتِ تبحثين عن اصناف جديد لتحضيرها، وخاصة أن الجو اصبح باردا قليلا، فستكون الشوربة من الأطباق الرئيسية على المائدة في وجبة الغداء، فغالبا لم تصنعي من قبل شوربة الطماطم أو حتى سمعتي عنها، لذا استعدي لتحضيرها لعائلتك كصنف جديد لن يختلف عليه شخصان أبدا، خاصة وأن مكوناتها بسيطة وجيمعها من داخل مطبخك دون الحاجة إلى شراء أي منها.
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ممارسة--الرياضة-مرة-أخرى

أين تذهب الدهون التي تفقدها من جسمك؟

يعتقد أخصائي التغذية أنه عند ممارسة التمارين الرياضية وحرق الدهون، يتم استخدام ما تم حرقه كوقود للطاقة أو الحرارة، ولكن يبقى السؤال.. أين يذهب المنتج الثانوي أو يهدر رد الفعل الأيضي؟ كشفت الأبحاث أنه عندما يكسر جسمك الجزيئات التي تشكل خلايا الدهون في جسمك، فإن الذرات الموجودة لا تتوقف عن الوجود، حيث أوضح كل من روبن ميرمان، عالم فيزياء، وأندرو براون، عالم الكيمياء الحيوية المتخصص في الدهون، أن حساباتهم تكشف أن فقدان الوزن يحدث عن طريق التنفس، وذلك حسبما ذكر موقع DailyHealthPost.
المرأة-الحامل-والفجل

دراسة جديدة: ما تأكله الحامل يصيب مولودها بالحساسية

عندما تعرف المرأة بحملها، يجب عليها التوجه إلى الطبيب ليحدد لها بعض الخطوات التي عليها اتباعها مع أخذ قائمة بالأطعمة التي يمكنها تناولها، والأخرى التي من الأفضل تجنبها؛ وذلك لأن كل ما تأكله له تأثير فى الجنين بالإيجاب أو السلب. وخلال الوقت الحالي، يركز الباحثون على معرفة تأثير الحمية التي تتبعها الحامل في صحة الجنين، كما أن هناك دراستين جديدتين تكشفان كيف يمكن أن تأكل المرأة وهي حامل، وكيف تلد، وكيف تطعم طفلها، حيث يمكن أن يكون لها تأثير فى خطر إصابة الطفل بالحساسية.
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مارس رياضة «نط الحبل».. تخلصك من الدهون والأمراض

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البرتقال

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بدأت نفحات فصل الشتاء في الظهور، كالهواء اللطيف صباحا، والنسمات الباردة ليلا، وليس هناك أحلى من تناول البرتقال في الليل أمام التلفاز أو وأنت جالس مع عائلتك في سهرة فى نهاية الأسبوع. ولأن البرتقال من الفاكهة الشعبية وينتمي إلى الحمضيات، فعليك معرفة أنه يزرع في معظم المناطق الدافئة في العالم ويستهلك إما طازجا أو عصيرا. البرتقال مصدر صحي للألياف وفيتامين C والثيامين والفولات ومضادات الأكسدة؛ لذا يمكنك التعرف على فوائده وفقا لما ذكره موقع Health line.
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