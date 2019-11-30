جددي في أصنافك وحضري كفتة القرنبيط والبطاطس

تحرير:فيروز ياسر ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

كفتة القرنبيط والبطاطس

القرنبيط من الخضروات التي تنتشر بكثرة في السوق خلال الفترة الحالية، وبما أنكِ ربة منزل تحتاجين إلى تغيير الأصناف كل يومين على الأقل، وتشعرين بالملل من التكرار، لهذا سيكون عليك تحضير طبق لذيذ وجديد مليء بالعناصر الغذائية وفي نفس الوقت يثير إعجاب أسرتك. يمكنك تحضير كفتة القرنبيط والبطاطس المضاف إليهما اللحم المفروم، وذلك لأن القرنبيط من الأكلات المهمة الذي يحافظ على صحة الدماغ، والمعدة، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقوي الجهاز المناعي، وإذا كان أحد أفراد أسرتك مصابا بارتفاع ضغط الدم فإنه يخفضه، لذا حضريه اليوم.

المكونات قرنبيط مسلوق بصل ملح فلفل أسود كمون ناعم ثوم مفروم بقدونس مفروم بطاطس مسلوقة لحمة مفرومة دقيق بيض بقسماط زيت للقلي طريقة التحضير - يمكنك وضع اللحمة المفرومة والقرنبيط والبطاطس المسلوقة في الكبة بالإضافة إلى التوابل والبقدونس والثوم. - بعد أن تفرمين الخليط، فيمكنك تشكيله كأصابع