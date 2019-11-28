رياضة

برشلونة يحقق رقمًا قياسيًّا جديدًا في دوري الأبطال

تحرير:محمد جمال ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م
برشلونة
برشلونة
حجز فريق برشلونة الإسباني مقعدًا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح الفريق الكتالوني في الخروج بفوز مهم أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الأربعاء، على ملعب كامب نو، بالجولة الخامسة من دور المجموعات، حيث تأهل البلوجرانا كمتصدر لمجموعته برصيد 11 نقطة، ويعد هذ الموسم الثالث عشر على التوالي الذي يتأهل فيه فريق برشلونة كمتصدر لمجموعته من دور المجموعات بدوري الأبطال. كما لم يفشل رفقاء ميسي في بلوغ دور الـ16 من البطولة القارية منذ موسم 2007-2008، كمتصدر لمجموعة.
ويعد أفضل مواسم برشلونة بين 2007 إلى 2013 حيث تأهل لنصف النهائي 6 مرات، وحصد اللقب في مرتين منها. ولا يزال ينتظر برشلونة مواجهة أمام إنتر ميلان الإيطالي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والتي من المقرر لها يوم 10 من الشهر المقبل على ملعب سان سيرو، كما تعد المباراة تحصيل حاصل، بعدما حسم برشلونة
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مانشستر يونايتد‎

مانشستر يونايتد يسقط في فخ الخسارة أمام أستانا

سقط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في فخ الخسارة أمام نظيره أستانا الكازخستاني بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على ملعب أستانا أرينا، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي، وسجل هدف الشياطين الحمر الوحيد جيسي لينجارد في الدقيقة الـ10، قبل أن يقلب أستانا الطاولة على رجال سولشاير بهدفين في الشوط الثاني بأقدام ديميتري شومكو في الدقيقة الـ55 وبيرنارد (بهدف في مرماه). وبهذا الفوز يحصد الفريق الكازاخستاني أول ثلاث نقاط له على حساب اليونايتد الذي ينفرد بصدارة المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن ألكمار الوصيف.
نادى-الانتاج-الحربى (2)

التعادل يحسم مواجهة الإنتاج الحربى وطلائع الجيش

حسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش ونظيره الإنتاج الحربي، التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب «استاد جهاز الرياضة العسكرى»، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع أبناء طارق يحيى رصيدهم إلى أربع نقاط، ويرتقي إلى المركز السابع عشر في جدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل رفع أبنا مختار مختار رصيدهم إلى سبع نقاط وظل في المركز التاسع، بفارق الأهداف عن المصري البورسعيدي الذي يحتل المركز السادس.
جواو فيلكس

بعد تعافيه من الإصابة.. فيلكس مستعد لمواجهة برشلونة

كشفت تقارير إسبانية، اليوم الخميس، عن عودة البرتغالي جواو فيلكس نجم فريق أتليتكو مدريد من الإصابة التي كان يعاني منها. وجاء في تقرير لصحيفة "موندو ديبورتيفو" أن جواو فيلكس، تعافى بشكل كامل من إصابتة بالتواء في الكاحل، كما أنه استعاد لياقته البدنية، وجاهز لخوض مباراة كاملة وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اللاعب صاحب الـ20 عامًا، مستعد لمباراة فريقه أمام برشلونة، بعد معاناة أبناء دييجو سيميوني من أزمة في الهجوم عقب إصابة دييجو كوستا مهاجم أتليتكو مدريد.
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برشلونة

برشلونة يصطدم بدورتموند في دوري أبطال أوروبا

تتواصل مساء اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ويحتضن ملعب الأنفيلد واحدة من قمم اليوم في المجموعة الخامسة عندما يستقبل ليفربول الإنجليزي المتصدر برصيد 9 نقاط، نظيره نابولي الإيطالي الوصيف برصيد 8 نقاط وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء، وضمن مباريات نفس المجموعة يستقبل جينك البلجيكي متذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة، نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي الثالث برصيد 4 نقاط، وذلك في تمام الساعة 10:00 مساء على ملعب لومينوس أرينا.
فالفيردي‎

فالفيردي: البعض لا يرى سوى سلبيات برشلونة

تحدث إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن الانتقادات الموجهة للفريق الكتالوني، مشيرا إلى أن الجميع ينظر فقط للسلبيات، لا للإيجابيات التي يحققها فريقه. وجاءت تصريحات فالفيردي، في المؤتمر الصحفي التحضيري لمباراة البلوجرانا، التي يلتقي فيها مع بروسيا دورتموند، والتي تقام على ملعب كامب نو مساء غدٍ، في تمام العاشرة مساءً. وقال فالفيردي: "البعض يتحدث عن مستوى برشلونة، وبالطبع هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى تحسينها، لكن هناك بعضا آخر لا يرى سوى النقاط السلبية فقط، آخر مباراة عدنا في النتيجة وفزنا خارج الملعب".
ليفربول - برشلونة (4)

سواريز يستعيد ذكريات رباعية ليفربول

استعاد المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، ذكريات خسارة برشلونة أمام ليفربول برباعية نظيفة، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، وقال سواريز في تصريحات لصحيفة سبورت: "في الموسم الحالي تعرضت للإصابة مرتين، وكان الأمر مبالغًا فيه خلال المرة الثانية"، وأضاف: "لقد كانوا يتحدثون عن أنني لن أستطيع لعب مباراة سيلتا فيجو أو السفر مع منتخب أوروجواي، ولكني كنت جاهزًا وسمحوا لي بالسفر"، وتابع سواريز: "من المؤلم أن يتم توجيه اللوم لي بسبب الغياب عن نهائي كأس ملك إسبانيا في الموسم السابق رغم أنني كنت أعاني من إصابة".
نيمار‎ (1)

راتب نيمار يعيق عودته إلى برشلونة من جديد

يبدو أن عودة النجم البرازيلي نيمار لصفوف برشلونة من جديد تتعقد كل يوم أكثر، حيث كان يمني نيمار النفس بالانتقال إلى العملاق الكتالوني الصيف المقبل قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان، وكان إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، قد أكد مؤخرًا أن نيمار لا يزال خيارًا مطروحًا على طاولة البارسا هذا الموسم، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لا يملك الأموال الكافية لدفع قيمة صفقة نيمار أو منحه راتبًا مناسبًا للعودة إلى "كامب نو"، وأشارت إلى أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 200 مليون يورو وهذا الأموال ليست متوفرة في برشلونة الآن.
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