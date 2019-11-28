برشلونة يحقق رقمًا قياسيًّا جديدًا في دوري الأبطال

تحرير:محمد جمال ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م

برشلونة

حجز فريق برشلونة الإسباني مقعدًا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح الفريق الكتالوني في الخروج بفوز مهم أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الأربعاء، على ملعب كامب نو، بالجولة الخامسة من دور المجموعات، حيث تأهل البلوجرانا كمتصدر لمجموعته برصيد 11 نقطة، ويعد هذ الموسم الثالث عشر على التوالي الذي يتأهل فيه فريق برشلونة كمتصدر لمجموعته من دور المجموعات بدوري الأبطال. كما لم يفشل رفقاء ميسي في بلوغ دور الـ16 من البطولة القارية منذ موسم 2007-2008، كمتصدر لمجموعة.

ويعد أفضل مواسم برشلونة بين 2007 إلى 2013 حيث تأهل لنصف النهائي 6 مرات، وحصد اللقب في مرتين منها. ولا يزال ينتظر برشلونة مواجهة أمام إنتر ميلان الإيطالي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والتي من المقرر لها يوم 10 من الشهر المقبل على ملعب سان سيرو، كما تعد المباراة تحصيل حاصل، بعدما حسم برشلونة