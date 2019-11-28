رياضة

الترسانة يواصل السقوط في المظاليم وفوز بلدية المحلة

تحرير:علي الزيني ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٨ م
الترسانة
الترسانة
واصل فريق الترسانة سلسلة نتائجه السلبية في دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة، بالخسارة أمام الداخلية بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المظاليم، سجل مصطفى إبراهيم هدف القدم، وأضاف أحمد عبدالفتاح الهدف الثاني والثالث، ليتذيل الشواكيش جدول ترتيب بنقطتين، في المقابل رفع الداخلية رصيده إلى سبع نقاط المركز الخامس. وخسر الترسانة أمام منتخب السويس في الجولة الأولى، ليستقيل علاء ميهوب المدير الفني، ثم التعادل مع النجوم والمريخ، ليرحل مؤمن عبدالغفار، ويتم تعيين كشري الذي تعرض للهزيمة في مباراتين.
وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة سيراميكا كليوباترا ونظيره القناة، سجل عبدالله بيكا هدف سيراميكا، وأدرك شريف أشرف هدف التعادل، لأصحاب الأرض، ليواصل كليوباترا في الصدارة برصيد 13 نقطة، وجاء القناة في المركز الثالث برصيد 9 نقاط. وحقق فريق النصر الفوز على النجوم، بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط
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مانشستر يونايتد‎

مانشستر يونايتد يسقط في فخ الخسارة أمام أستانا

سقط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في فخ الخسارة أمام نظيره أستانا الكازخستاني بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على ملعب أستانا أرينا، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي، وسجل هدف الشياطين الحمر الوحيد جيسي لينجارد في الدقيقة الـ10، قبل أن يقلب أستانا الطاولة على رجال سولشاير بهدفين في الشوط الثاني بأقدام ديميتري شومكو في الدقيقة الـ55 وبيرنارد (بهدف في مرماه). وبهذا الفوز يحصد الفريق الكازاخستاني أول ثلاث نقاط له على حساب اليونايتد الذي ينفرد بصدارة المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن ألكمار الوصيف.
نادى-الانتاج-الحربى (2)

التعادل يحسم مواجهة الإنتاج الحربى وطلائع الجيش

حسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش ونظيره الإنتاج الحربي، التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب «استاد جهاز الرياضة العسكرى»، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع أبناء طارق يحيى رصيدهم إلى أربع نقاط، ويرتقي إلى المركز السابع عشر في جدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل رفع أبنا مختار مختار رصيدهم إلى سبع نقاط وظل في المركز التاسع، بفارق الأهداف عن المصري البورسعيدي الذي يحتل المركز السادس.
جواو فيلكس

بعد تعافيه من الإصابة.. فيلكس مستعد لمواجهة برشلونة

كشفت تقارير إسبانية، اليوم الخميس، عن عودة البرتغالي جواو فيلكس نجم فريق أتليتكو مدريد من الإصابة التي كان يعاني منها. وجاء في تقرير لصحيفة "موندو ديبورتيفو" أن جواو فيلكس، تعافى بشكل كامل من إصابتة بالتواء في الكاحل، كما أنه استعاد لياقته البدنية، وجاهز لخوض مباراة كاملة وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اللاعب صاحب الـ20 عامًا، مستعد لمباراة فريقه أمام برشلونة، بعد معاناة أبناء دييجو سيميوني من أزمة في الهجوم عقب إصابة دييجو كوستا مهاجم أتليتكو مدريد.
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تريزيجية (1)

رضا عبد العال يهاجم تريزيجيه ويطالب بعودة الجماهير

انتقد رضا عبد العال، مدرب بلدية المحلة، محمود حسن (تريزيجيه) نجم أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني، مؤكدًا أنه لا يستحق اللعب باسم الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال عبد العال، إن المنتخب الوطني الأول كان بحاجة للاعب قادر على صناعة الفارق أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا في غياب محمد صلاح نجم ليفربول، وتريزيجيه لم يستطع أداء هذا الدور. وأضاف: "تريزيجيه أضاع فرصة ذهبية لتعويض غياب محمد صلاح، ولا يستحق الانضمام كأحد اللاعبين الثلاثة فوق السن في قائمة المنتخب التي تخوض أولمبياد طوكيو".
فاركو

المظاليم.. المنصورة يواصل الترنح وفاركو يتصدر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، فوزًا ثمينًا على نظيره الحمام، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في قمة مجموعة بحرى بالدرجة الثانية، سجل رباعية فاركو، أحمد زغلول، وعلي بهيج من ركلة جزاء وهشام فتح الله ومحمود عبدالله. في المقابل أحرز للحمام محمود أبو زيد ووليد إبراهيم، الفوز رفع رصيد رصيد فاركو إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن دكرنس الثاني، بينما تجمد رصيد الحمام عند 4 نقاط في المركز السابع.
ابو-تريكة-فى-الاهلى (4)

في ميلاده الـ41.. كيف قست الكرة على «ماجيكو الأهلي»؟

«هو ليس ذلك النوع من اللاعبين الذين يمرون مرور الكرام سواء داخل الملعب أو خارجه، فشخصه الخلوق وتواضعه لدرجة تناطح السحاب من عوامل نجاحه، ليس هذا فقط، بل إن ذلك هو ما صنع له قاعدة جماهيرية كبيرة في جميع أرجاء إفريقيا والوطن العربي. هو ليس فقط لاعبَ كرة أسطوريا، بل هو رمز للنادي الأهلي والكرة المصرية». إنه أمير القلوب والماجيكو، محمد محمد محمد أبو تريكة، الذي يحتفل اليوم، الخميس، بعيد ميلاده الـ41، إذ إنه من مواليد السابع من نوفمبر لعام 1978، في قرية ناهيا، إحدى قرى محافظة الجيزة.
غزل المحلة

غزل المحلة يفوز على المنصورة في ديربي الدلتا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، فوزًا ثمينًا على نظيره المنصورة، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد غزل المحلة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لمنافسات دوري الدرجة الثانية، سجل هاني عادل الهدف الأول، وأضاف عبده يحيى الهدف الثاني، ليرفع أبناء خالد عيد رصيدهم إلى 7 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن فاركو الثاني، وألعاب دمنهور الذي يحتل المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد المنصورة عند نقطتين فقط في المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة.
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