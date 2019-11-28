الترسانة يواصل السقوط في المظاليم وفوز بلدية المحلة

تحرير:علي الزيني ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٨ م

الترسانة

واصل فريق الترسانة سلسلة نتائجه السلبية في دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة، بالخسارة أمام الداخلية بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المظاليم، سجل مصطفى إبراهيم هدف القدم، وأضاف أحمد عبدالفتاح الهدف الثاني والثالث، ليتذيل الشواكيش جدول ترتيب بنقطتين، في المقابل رفع الداخلية رصيده إلى سبع نقاط المركز الخامس. وخسر الترسانة أمام منتخب السويس في الجولة الأولى، ليستقيل علاء ميهوب المدير الفني، ثم التعادل مع النجوم والمريخ، ليرحل مؤمن عبدالغفار، ويتم تعيين كشري الذي تعرض للهزيمة في مباراتين.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة سيراميكا كليوباترا ونظيره القناة، سجل عبدالله بيكا هدف سيراميكا، وأدرك شريف أشرف هدف التعادل، لأصحاب الأرض، ليواصل كليوباترا في الصدارة برصيد 13 نقطة، وجاء القناة في المركز الثالث برصيد 9 نقاط. وحقق فريق النصر الفوز على النجوم، بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة سيراميكا كليوباترا ونظيره القناة، سجل عبدالله بيكا هدف سيراميكا، وأدرك شريف أشرف هدف التعادل، لأصحاب الأرض، ليواصل كليوباترا في الصدارة برصيد 13 نقطة، وجاء القناة في المركز الثالث برصيد 9 نقاط.



وحقق فريق النصر الفوز على النجوم، بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن، وتوقف رصيد النجوم عند 8 نقاط، في المركز الرابع.



وتعادل منتخب السويس مع المريخ بدون أهداف، وبنفس النتيجة تعادل كوكاكولا مع جمهورية شبين، والزرقا وبتروجيت.



وفي المجموعة الثالثة، حقق بلدية المحلة الفوز على الأولمبي، بهدف نظيف، محققًا فوزه الثاني على التوالي تحت قيادة رضا عبدالعال، ليرفع فريق البلدية رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السابع، بينما توقف رصيد الأوليمبي عند أربع نقاط في المركز التاسع.