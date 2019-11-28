رياضة

مران الزمالك.. تأهيل طارق حامد وميتشو يجتمع باللاعبين

تحرير:علي الزيني ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٢ م
الزمالك
الزمالك
واصل فريق الزمالك استعداداته لمواجهة مازيمبي الكونغولي، مساء السبت المقبل، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وشهد المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب مازيمبي في مدينة لوبومباشي، تواجد المنسق العام للمباراة وهو من مدغشقر ومدير نادي مازيمبي قبل مران الفريق، حيث التقيا هانى زادة عضو مجلس إدارة الزمالك وحمادة أنور رئيس بعثة الفريق، في الكونغو، وذلك للاطمئنان على عدم وجود أي مشاكل تواجه الفارس الأبيض.
وأدى طارق حامد لاعب وسط الزمالك، برنامجا تأهيليا من أجل اللحاق بمباراة مازيمبي، وعقد ميتشو جلسة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم لتقديم أداء جيد أمام مازيمبي، متحدثًا عن أهمية تحقيق انطلاقة قوية في دور المجموعات والفوز بالمباراة، وانتهت الجلسة بقراءة الفاتحة. واختتم المران بتقسيمة في منتصف الملعب شارك فيها
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مانشستر يونايتد‎

مانشستر يونايتد يسقط في فخ الخسارة أمام أستانا

سقط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في فخ الخسارة أمام نظيره أستانا الكازخستاني بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على ملعب أستانا أرينا، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي، وسجل هدف الشياطين الحمر الوحيد جيسي لينجارد في الدقيقة الـ10، قبل أن يقلب أستانا الطاولة على رجال سولشاير بهدفين في الشوط الثاني بأقدام ديميتري شومكو في الدقيقة الـ55 وبيرنارد (بهدف في مرماه). وبهذا الفوز يحصد الفريق الكازاخستاني أول ثلاث نقاط له على حساب اليونايتد الذي ينفرد بصدارة المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن ألكمار الوصيف.
نادى-الانتاج-الحربى (2)

التعادل يحسم مواجهة الإنتاج الحربى وطلائع الجيش

حسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش ونظيره الإنتاج الحربي، التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب «استاد جهاز الرياضة العسكرى»، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع أبناء طارق يحيى رصيدهم إلى أربع نقاط، ويرتقي إلى المركز السابع عشر في جدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل رفع أبنا مختار مختار رصيدهم إلى سبع نقاط وظل في المركز التاسع، بفارق الأهداف عن المصري البورسعيدي الذي يحتل المركز السادس.
جواو فيلكس

بعد تعافيه من الإصابة.. فيلكس مستعد لمواجهة برشلونة

كشفت تقارير إسبانية، اليوم الخميس، عن عودة البرتغالي جواو فيلكس نجم فريق أتليتكو مدريد من الإصابة التي كان يعاني منها. وجاء في تقرير لصحيفة "موندو ديبورتيفو" أن جواو فيلكس، تعافى بشكل كامل من إصابتة بالتواء في الكاحل، كما أنه استعاد لياقته البدنية، وجاهز لخوض مباراة كاملة وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اللاعب صاحب الـ20 عامًا، مستعد لمباراة فريقه أمام برشلونة، بعد معاناة أبناء دييجو سيميوني من أزمة في الهجوم عقب إصابة دييجو كوستا مهاجم أتليتكو مدريد.
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انفانتينو - احمد احمد

قبل مواجهة الزمالك.. انفانتينو وأحمد أحمد في مازيمبي

تواجد السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، العاصمة الكونغولية لوبمبابشي، لزيارة استثنائية لنادي مازيمبي الكونغولي، احتفالا بمرور 80 عامًا على تأسيس النادي، يأتي ذلك قبل مواجهة فريق الزمالك يوم السبت المقبل، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وكرم نادي مازيمبي خلال الحفل بعض النجوم الأفارقة في تاريخ كرة القدم على رأسهم الكاميروني صامويل إيتو والزامبي كالوشا بواليا.
خالد-الغندور (1)

أول تعليق من خالد الغندور على هجوم رئيس الزمالك

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق ومقدم البرامج الرياضية، حقيقة التصريحات التي أدلى بها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة. جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "الحمد لله، أنا مضيت في قناة نادي الزمالك من قبل ماتش إنبي، والمفروض كان تصوير البرومو اليوم، والقناة خلال أسابيع". وكان مرتضى منصور قال إن الغندور اعترض على راتبه في قناة الزمالك، ورفض الظهور الأسبوع الماضي في قناة الحدث إلى حين الاتفاق على الراتب الذي سيتقاضاه في قناة الزمالك.
مران الزمالك

مران الزمالك.. عودة النقاز وتدريبات خاصة لزيزو

استأنف فريق الزمالك تدريباته، مساء اليوم الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي في ميت عقبة، استعدادًا لخوض مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة. وشهد المران انتظام الدولي التونسي حمدي النقاز، بعد عودته من المشاركة مع نسور قرطاج خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر، وحرص الصربي ميتشو، المدير الفني للفارس الأبيض، على الاطمئنان على اللاعب والتأكد من جاهزيته قبل مواجهة نظيره إنبي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، يوم الإثنين المقبل.
الزمالك

مران الزمالك| جلسة ميتشو مع الدوليين وعودة عبد الغني

انتظم الرباعي محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمود علاء وأحمد سيد "زيزو"، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم، وذلك بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأول الذي خاض مباراتين أمام منتخبي كينيا وجزر القمر في تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، بينما اكتفى طارق حامد بأداء تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم الخاصة بالفريق؛ بسبب معاناته من الإجهاد بعد المشاركة مع الفراعنة في المباريات الإفريقية.
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