مران الزمالك.. تأهيل طارق حامد وميتشو يجتمع باللاعبين

تحرير:علي الزيني ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٢ م

الزمالك

واصل فريق الزمالك استعداداته لمواجهة مازيمبي الكونغولي، مساء السبت المقبل، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وشهد المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب مازيمبي في مدينة لوبومباشي، تواجد المنسق العام للمباراة وهو من مدغشقر ومدير نادي مازيمبي قبل مران الفريق، حيث التقيا هانى زادة عضو مجلس إدارة الزمالك وحمادة أنور رئيس بعثة الفريق، في الكونغو، وذلك للاطمئنان على عدم وجود أي مشاكل تواجه الفارس الأبيض.

وأدى طارق حامد لاعب وسط الزمالك، برنامجا تأهيليا من أجل اللحاق بمباراة مازيمبي، وعقد ميتشو جلسة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم لتقديم أداء جيد أمام مازيمبي، متحدثًا عن أهمية تحقيق انطلاقة قوية في دور المجموعات والفوز بالمباراة، وانتهت الجلسة بقراءة الفاتحة. واختتم المران بتقسيمة في منتصف الملعب شارك فيها