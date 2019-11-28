بعد تعافيه من الإصابة.. فيلكس مستعد لمواجهة برشلونة

تحرير:محمد جمال ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٩ م

جواو فيلكس

كشفت تقارير إسبانية، اليوم الخميس، عن عودة البرتغالي جواو فيلكس نجم فريق أتليتكو مدريد من الإصابة التي كان يعاني منها. وجاء في تقرير لصحيفة "موندو ديبورتيفو" أن جواو فيلكس، تعافى بشكل كامل من إصابتة بالتواء في الكاحل، كما أنه استعاد لياقته البدنية، وجاهز لخوض مباراة كاملة وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اللاعب صاحب الـ20 عامًا، مستعد لمباراة فريقه أمام برشلونة، بعد معاناة أبناء دييجو سيميوني من أزمة في الهجوم عقب إصابة دييجو كوستا مهاجم أتليتكو مدريد.

ويدخل الدولي البرتغالي، مباراة فريقه القادمة منتشيًا بتتويجه بلقب الفتي الذهبي، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الأربعاء، أنه أفضل لاعب تحت 21 عامًا. ويلتقي برشلونة نظيره أتليتكو مدريد يوم الأحد المقبل بالجولة الـ15 من عمر الدوري الإسباني (الليجا)، والتي من المقرر إقامتها على ملعب واندا

ويدخل الدولي البرتغالي، مباراة فريقه القادمة منتشيًا بتتويجه بلقب الفتي الذهبي، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الأربعاء، أنه أفضل لاعب تحت 21 عامًا.

ويلتقي برشلونة نظيره أتليتكو مدريد يوم الأحد المقبل بالجولة الـ15 من عمر الدوري الإسباني (الليجا)، والتي من المقرر إقامتها على ملعب واندا ميترو بوليتانو.



ويدخل الروخي بلانكوس باحثًا عن تقليل الفارق بينه وبين برشلونة المتصدر، حيث يحتل أتليتكو مدريد المركز الرابع من جدول الدوري برصيد 25 نقطة، بينما يتصدر برشلونة جدول الليجا برصيد 28 نقطة، متساويًا مع ريال مدريد الوصيف في عدد النقاط.