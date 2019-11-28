رياضة

بعد تعافيه من الإصابة.. فيلكس مستعد لمواجهة برشلونة

تحرير:محمد جمال ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٩ م
جواو فيلكس
جواو فيلكس
كشفت تقارير إسبانية، اليوم الخميس، عن عودة البرتغالي جواو فيلكس نجم فريق أتليتكو مدريد من الإصابة التي كان يعاني منها. وجاء في تقرير لصحيفة "موندو ديبورتيفو" أن جواو فيلكس، تعافى بشكل كامل من إصابتة بالتواء في الكاحل، كما أنه استعاد لياقته البدنية، وجاهز لخوض مباراة كاملة وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اللاعب صاحب الـ20 عامًا، مستعد لمباراة فريقه أمام برشلونة، بعد معاناة أبناء دييجو سيميوني من أزمة في الهجوم عقب إصابة دييجو كوستا مهاجم أتليتكو مدريد.
ويدخل الدولي البرتغالي، مباراة فريقه القادمة منتشيًا بتتويجه بلقب الفتي الذهبي، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الأربعاء، أنه أفضل لاعب تحت 21 عامًا. ويلتقي برشلونة نظيره أتليتكو مدريد يوم الأحد المقبل بالجولة الـ15 من عمر الدوري الإسباني (الليجا)، والتي من المقرر إقامتها على ملعب واندا
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مانشستر يونايتد يسقط في فخ الخسارة أمام أستانا

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التعادل يحسم مواجهة الإنتاج الحربى وطلائع الجيش

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الغضب يسيطر على راكيتيش بسبب فالفيردي

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أكد الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، أن الهدف الذي سجله زميله سيرخيو راموس في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2014، الذي قاده الملكي للفوز على أتلتيكو مدريد في الوقت الإضافي، والتتويج باللقب القاري، أحدث تغييرا في تاريخ كرة القدم في أوروبا. جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، قائلا: "ربما غير ذلك الهدف تاريخ الكرة في أوروبا بعض الشيء، قبل ذلك فاز الريال بالكثير، ولكنه لم يكن آنذاك قد فاز بدوري أبطال أوروبا منذ 12 عامًا، ذلك الهدف غير البطولة".
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