ما تبقى منها ميدالية بدون مفاتيح.. كواليس اختفاء «بسنت» طالبة المرج
تحرير:محمد أبو زيد
٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ م
بسنت ممدوح
ما زالت تداعيات اختفاء الطالبة بسنت مممدوح الجمل، 21 عامًا، التي تدرس بالفرقة الرابعة في كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، تلقي بظلالها الحزينة على أسرتها منذ اختفائها الغامض مساء الإثنين الماضي، عقب عودتها من الجامعة واستقلالها ميكروباص من خارج محطة مترو عزبة النخل، متجهة إلى منزلها بشارع الشيخ منصور.. يقول أحمد علاء الجمل ابن عم بسنت لـ"التحرير"، إنها ركبت المترو ونزلت بمحطة مترو عزبة النخل، واتصلت بوالدها، مؤكدة له أنها "هتركب العربية وجاية، وبعدين أختها كلمتها من تليفون والدتها، وكان ردها: انا على الكوبري 5 دقايق وهاجي.. سخنوا الأكل".
ويوضح ابن عم بسنت أن هذه المكالمة كانت الأخيرة، وبعدها أغلق هاتفها واختفت صورتها من على تطبيق "الواتساب"، مشيرا إلى أن صاحب أحد المحلات بالمنطقة تعاطف معهم أثناء البحث عن بسنت، وسمح لهم بتفريغ الكاميرات الخاصة به، والتي ترصد الشارع من أول خروجها من عزبة النخل حتى استقلالها الميكروباص في طريقها للبيت
ويوضح ابن عم بسنت أن هذه المكالمة كانت الأخيرة، وبعدها أغلق هاتفها واختفت صورتها من على تطبيق "الواتساب"، مشيرا إلى أن صاحب أحد المحلات بالمنطقة تعاطف معهم أثناء البحث عن بسنت، وسمح لهم بتفريغ الكاميرات الخاصة به، والتي ترصد الشارع من أول خروجها من عزبة النخل حتى استقلالها الميكروباص في طريقها للبيت بشارع الشيخ منصور بالمرج.
ويضيف علاء: "تاني يوم لقينا الميكروباص اللي ركبت فيه ومسكنا السواق بمساعدة الأهالي، ولقينا الميدالية بتاعتها من غير مفاتيح، واكتشفنا إن العربية من غير لوحات معدنية ولا كشافات، وإنه كان فيه اتنين ستات راكبين معاه في العربية"، لافتا إلى أنهم حرروا محضر تغيب حمل رقم 156.
وتابع: "بسنت من يوم الاتنين مش عارفين عنها حاجة، وهي مش متعودة تخرج كتير ولا كانت بتتأخر كده".
وكشف محمد الجمل شقيق والد بسنت، في تصريح لـ"التحرير"، أن سائق الميكروباص قال أكتر من رواية "في الأول أنكر إنه كان شغال في اليوم ده اللي اختفت فيه بسنت، وبعدها قال إنه افتكرها وهي ركبت معاه ونزلت، وكانت متجهة لشارع الشيخ منصور"، مضيفا: "هي اختفت في اللحظة ديه، لأن المسافة من عزبة النخل للشيخ منصور دقيقتين يا دوب بتعدي الكوبري بس".
وأضاف الجمل أن "المحامي العام بدأ في التحقيق، وقام بإرسال وكيل نيابة لمكان الواقعة لفحص ومعاينة الكاميرات في الشارع".