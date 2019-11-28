وزير المالية: نجحنا في تحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال العام الماضي

٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٤ م

وزير المالية محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن مصر نجحت في تحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال العام المالي الماضي، رغم كل التحديات التي تم مواجهتها في انعكاس إيجابي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إلى أن ذلك جاء خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر السنوي للجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، إذ أضاف معيط أن مصر سجلت أعلى معدل نمو منذ 10 سنوات بنسبة 5.6%، وأصبح هيكل النمو أكثر تنوعا وتوازنا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز.

وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، مما أسهم في توفير فرص عمل جديدة، ودفع معدل البطالة إلى الانخفاض ليصل إلى7.5% في يونيو الماضي، بعد أن كان 12% في العام المالي 2017/2016. وأوضح أن موازنة العام المالي الماضي، سجلت فائضا أوليا بنسبة 2% لأول مرة منذ أكثر من 15 عاما، وتراجعت نسبة