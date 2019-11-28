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3 أسباب جعلت شقيق هيثم أحمد زكي وريثه الوحيد

تحرير:محمد أبو زيد ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م
هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
أصدرت الدائرة 23 بمحكمة شمال الجيزة الكلية لشئون الأسرة، شهادة وفاة ووراثة عن الراحل الفنان هيثم أحمد زكي، بناء على طلب تقدم به شقيقه من الأم رامي عز الدين عبد الله، وقالت المحكمة، إنه تحقق من وفاة المرحوم هيثم بتاريخ 6 نوفمبر 2019، وانحصار إرثه الشرعي في شقيقه لأمه رامي، موضحة أن الاخير يستحق سدس تركة المتوفي فرضا والباقي تعصبيا لعدم وجود وارث "ضبط دون شريك" ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبه سوى من ذكر،
وتوفى هيثم أحمد زكي، عن عمر يناهز الـ35 عامًا، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وقالت خطيبته في التحقيقات، إنها انتابها قلق شديد عليه، خاصة حينما كررت اتصالاتها عليه دون استجابة، وأنها قصدت خالة خطيبها واتصلتا معًا بالشرطة، وحضرت قوة لكسر الباب وتبين العثور على "هيثم" مفارقًا الحياة داخل مسكنه. كانت
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مادلين طبر

برنامج ومسلسل رعب.. مفاجآت مادلين طبر في عام 2020

قالت الفنانة مادلين طبر إنها ستعود لتقديم البرامج التليفزيونية بعد غياب 20 عاما، موضحة في تصريحات لـ"التحرير"، اليوم السبت، أنها بدأت كمذيعة ثم غرقت في التمثيل، لكنها الآن متشوقة للعودة إلى الجمهور مرة أخرى من خلال التقديم عبر الشاشة الصغيرة، لافتة إلى أنها تعمل على تحضير برنامج منذ فترة، وأن مدته ستكون 60 دقيقة، متمنية أن ينال البرنامج إعجاب الجمهور، مشيرة إلى أنها تشارك حاليا في فيلم قصير، وتستعد أيضا لموسم رمضان بمسلسل رعب رفضت الإفصاح عن كواليسه.
عادل -شكل

عادل شكل لـ«ياسمين صبري»: «أنا لايق عليكي بس أقرع»

أثارت التصريحات التى أدلت بها الفنانة ياسمين صبري للحديث عن مواصفات فتى أحلامها والشخص الذى تود الارتباط به والزواج منه خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس فى برنامج "صاحبة السعادة"، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما رد عليها عادل شكل كبير مشجع نادي الاتحاد السكندري، المُلقب بـ"الزعامة" من خلال فيديو على موقع "يوتيوب" للرد على المواصفات التى حددتها الفنانة الشابة، قائلاً: "أنا بحبك يا ياسمين وأنا وأنتي على بعض لايقين، وفيا كل المواصفات اللى إنتى عاوزاها باستثناء شيء واحد فقط.. أنا أقرع ومعنديش شعر".
دينا-الشربينى

هؤلاء النجوم يقدمون حفل افتتاح «القاهرة السينمائي»

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، فعاليات دورته الـ41، مساء الأربعاء المقبل، بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي. الحفل الذي يخرجه هشام فتحي، ويقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يشترك في تقديمه ثلاثة من نجوم الفن المصري، هم؛ خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأحمد داوود، ويشهد العديد من الفعاليات.
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هيثم- أحمد- زكي

القاهرة السينمائي يحتفي بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي

احتفى مهرجان القاهرة السينمائي في افتتاح دورته 41، اليوم الأربعاء، بعدد من النجوم الراحلين، ومنهم: عزت أبو عوف، وعرض له فيديو خلال إحدى الدورات مع الفنان محمود عبدالعزيز، كما احتفى المهرجان بالفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، وبدا التأثر واضحا على الفنانة دينا الشربيني أثناء حديثها عنه. وافتتحت فعاليات المهرجان وسط حضور كبير من النجوم المصريين والعرب، وعبرت دينا الشربيني عن سعادتها بتقديم حفل الافتتاح، وتحدثت عن دور النساء في السينما، واحتفاء المهرجان هذا العام بالمرأة.
نهال- عنبر

نهال عنبر: هيثم أحمد زكي كان طيب القلب ولا يكره أحدا

قالت الفنانة نهال عنبر، إن علاقتها بالفنان أحمد زكي قديمًة وكانت ممتدة ومتصلة إلى الأبناء، مشيرة إلى أن الفنان هيثم أحمد زكي، كان مثل الطفل الصغير يملك براءة ليس لها مثيلا، موضحة: «أنه كان طيب القلب، لا يكره أحدًا ولا يعرف للكره طريق، شخصية غايه في الاحترام والطيبة، كان حنين جدًا جدًا، وأنا أعرف هيثم من وقت ماكان طفل صغير». وأشارت إلى أن ابنها حسام كان صديقه ويلازمة على الدوام، متابعة: «كانوا دايما مع بعض وحسام بيطمني عليه»، مشيرة إلى أنها وعائلتها لم تترك هيثم زكي بمفرده، لوجود علاقه دائمة بينه وبين إبني لا تنقطع.
عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (16)

عفاف شعيب عن هيثم أحمد زكي: كان عنده إحساس أنه هيبقى زي باباه

قالت الفنانة عفاف شعيب، على هامش تأديتها واجب العزاء الفنان هيثم أحمد زكى، فى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، إن الفنان الراحل "كان طيب وفي حاله على طول، وكنا بنشرب الشاى والقهوة في اللوكيشن قبل التصوير، وعمرنا ما سمعنا من فمه العيب، وكان بيجي في حاله ويمشي في حاله"، مضيفة "لما كنا بنقوله ألحق فلان أو علان بيقلد أبوك، كان يرد ويقولنا وماله، بيحب بابا وبيقلده، وأن بحب كل اللي بيحب بابا"، متابعة: "كان إنسان مسالم، وكان عنده إحساس أنه هيبقى نجم كبير زي باباه بالظبط".
هيثم- زكي- كف - قمر

بعد وفاة ثالث أبنائها في «كف القمر».. ماذا قالت وفاء عامر عن هيثم زكي؟

"قمر" سيدة صعيدية لها 5 أبناء بالنسبة لها خمسة أصابع مثل "كف" يدها، تسعى بكل ما تمتلك أن تجعلهم كالعقد المربوط لا ينفصلوا بعد موت والدهم، "ولاد قمر" اضطرتهم قسوة الحياة والفقر للسفر من الصعيد إلى القاهرة، لكنهم ضلوا الطريق وتاهت الخطاوي، لتبدأ رحلة "ذكري" الابن الأكبر في البحث عن "أخوته" مرة أخرى، كما وعد قمر: "زي ما استلمت أخواتي هرجعهملك في كفك"، والتقى أبناء قمر حول النعش في الوداع الاخير لتنتهي أحداث الفيلم بمشهد بناء البيت تنفيذا لوصية قمر لذكري: "البيت محتاج أخوات مفيش يد واحدة هتعرف تبنيه".
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