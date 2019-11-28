3 أسباب جعلت شقيق هيثم أحمد زكي وريثه الوحيد

تحرير:محمد أبو زيد ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م

هيثم أحمد زكي

أصدرت الدائرة 23 بمحكمة شمال الجيزة الكلية لشئون الأسرة، شهادة وفاة ووراثة عن الراحل الفنان هيثم أحمد زكي، بناء على طلب تقدم به شقيقه من الأم رامي عز الدين عبد الله، وقالت المحكمة، إنه تحقق من وفاة المرحوم هيثم بتاريخ 6 نوفمبر 2019، وانحصار إرثه الشرعي في شقيقه لأمه رامي، موضحة أن الاخير يستحق سدس تركة المتوفي فرضا والباقي تعصبيا لعدم وجود وارث "ضبط دون شريك" ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبه سوى من ذكر،

وتوفى هيثم أحمد زكي، عن عمر يناهز الـ35 عامًا، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وقالت خطيبته في التحقيقات، إنها انتابها قلق شديد عليه، خاصة حينما كررت اتصالاتها عليه دون استجابة، وأنها قصدت خالة خطيبها واتصلتا معًا بالشرطة، وحضرت قوة لكسر الباب وتبين العثور على "هيثم" مفارقًا الحياة داخل مسكنه. كانت