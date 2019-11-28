رياضة

التعادل يحسم مواجهة الإنتاج الحربى وطلائع الجيش

تحرير:علي الزيني ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م
الإنتاج الحربى
الإنتاج الحربى
حسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش ونظيره الإنتاج الحربي، التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب «استاد جهاز الرياضة العسكرى»، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع أبناء طارق يحيى رصيدهم إلى أربع نقاط، ويرتقي إلى المركز السابع عشر في جدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل رفع أبنا مختار مختار رصيدهم إلى سبع نقاط وظل في المركز التاسع، بفارق الأهداف عن المصري البورسعيدي الذي يحتل المركز السادس.
بداية المباراة جاءت هادئة، وانحصر اللعب في وسط الملعب، وسط سيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين، الذين فشلوا في تشكيل أي خطورة على أي من المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. بداية الشوط الثاني، لم تختلف عن الأول، وظل اللعب منحصرًا في وسط الملعب، مع تبادل السيطرة بين الفريقين، لكن دون وجود أي
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مانشستر يونايتد‎

مانشستر يونايتد يسقط في فخ الخسارة أمام أستانا

سقط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في فخ الخسارة أمام نظيره أستانا الكازخستاني بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على ملعب أستانا أرينا، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي، وسجل هدف الشياطين الحمر الوحيد جيسي لينجارد في الدقيقة الـ10، قبل أن يقلب أستانا الطاولة على رجال سولشاير بهدفين في الشوط الثاني بأقدام ديميتري شومكو في الدقيقة الـ55 وبيرنارد (بهدف في مرماه). وبهذا الفوز يحصد الفريق الكازاخستاني أول ثلاث نقاط له على حساب اليونايتد الذي ينفرد بصدارة المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن ألكمار الوصيف.
جواو فيلكس

بعد تعافيه من الإصابة.. فيلكس مستعد لمواجهة برشلونة

كشفت تقارير إسبانية، اليوم الخميس، عن عودة البرتغالي جواو فيلكس نجم فريق أتليتكو مدريد من الإصابة التي كان يعاني منها. وجاء في تقرير لصحيفة "موندو ديبورتيفو" أن جواو فيلكس، تعافى بشكل كامل من إصابتة بالتواء في الكاحل، كما أنه استعاد لياقته البدنية، وجاهز لخوض مباراة كاملة وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اللاعب صاحب الـ20 عامًا، مستعد لمباراة فريقه أمام برشلونة، بعد معاناة أبناء دييجو سيميوني من أزمة في الهجوم عقب إصابة دييجو كوستا مهاجم أتليتكو مدريد.
الزمالك -وجينيراسيون (17)

مران الزمالك.. تأهيل طارق حامد وميتشو يجتمع باللاعبين

واصل فريق الزمالك استعداداته لمواجهة مازيمبي الكونغولي، مساء السبت المقبل، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وشهد المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب مازيمبي في مدينة لوبومباشي، تواجد المنسق العام للمباراة وهو من مدغشقر ومدير نادي مازيمبي قبل مران الفريق، حيث التقيا هانى زادة عضو مجلس إدارة الزمالك وحمادة أنور رئيس بعثة الفريق، في الكونغو، وذلك للاطمئنان على عدم وجود أي مشاكل تواجه الفارس الأبيض.
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الزمالك- والاتحاد‎ (2)

مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نظيره إنبي، في السابعة والنصف من مساء غد الإثنين على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة في منافسات بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة تواجد مصطفى محمد بعد أيام من تتويجه بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا مع منتخب مصر الأولمبي، وحصده جائزة هداف البطولة، كما شهدت غياب طارق حامد بسبب آلام في الظهر، وعبدالله جمعة غاب عن التدريبات الأخيرة بإذن من الجهاز الفني لظروف خاصة.
الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون العرب يفوز على أسوان في الدوري

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا ثمينًا على نظيره أسوان، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب ذئاب الجبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل محمود عطوة هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك أوميد أوكري هدف التعادل للضيوف، وخطف محمد سمير هدف الفوز لأبناء عماد النحاس. الفوز رفع رصيد المقاولون إلى 10 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.
وادي -دجلة- و طنطا ‎ (2)

التعادل يحسم مواجهة طنطا وطلائع الجيش في الدوري

حسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ونظيره طلائع الجيش، التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب أبناء السيد البدوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع طنطا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل رفع الجيش رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر. وفشل فريق طلائع الجيش في تحقيق أي فوز له في مسابقة بطولة الدوري هذا الموسم، حيث خسر في 3 مباريات وتعادل في مباراة.
طلائع-الجيش‎

الطلائع يتسلح بالتاريخ لإسقاط طنطا في الدوري

يعاود الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، في نسخته الـ61، نشاطه من جديد، اليوم السبت، بعد غياب لمدة شهر، نظرًا لخوض المنتخب الوطني الأول بقيادة مديره الفني حسام البدري، غمار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون، ومشاركة المنتخب الأولمبي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي أقيمت في مصر وتوج بها الفراعنة على حساب كوت ديفوار (2-1)، كما تأهل رجال شوقي غريب، مدرب المنتخب الأولمبي، إلى أولمبياد طوكيو 2020، برفقة منتخبي كوت ديفوار وجنوب إفريقيا، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.
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