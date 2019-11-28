التعادل يحسم مواجهة الإنتاج الحربى وطلائع الجيش

تحرير:علي الزيني ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م

الإنتاج الحربى

حسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش ونظيره الإنتاج الحربي، التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب «استاد جهاز الرياضة العسكرى»، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع أبناء طارق يحيى رصيدهم إلى أربع نقاط، ويرتقي إلى المركز السابع عشر في جدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل رفع أبنا مختار مختار رصيدهم إلى سبع نقاط وظل في المركز التاسع، بفارق الأهداف عن المصري البورسعيدي الذي يحتل المركز السادس.

بداية المباراة جاءت هادئة، وانحصر اللعب في وسط الملعب، وسط سيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين، الذين فشلوا في تشكيل أي خطورة على أي من المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. بداية الشوط الثاني، لم تختلف عن الأول، وظل اللعب منحصرًا في وسط الملعب، مع تبادل السيطرة بين الفريقين، لكن دون وجود أي