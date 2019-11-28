مانشستر يونايتد يسقط في فخ الخسارة أمام أستانا
تحرير:محمد جمال
٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م
مانشستر يونايتد
سقط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في فخ الخسارة أمام نظيره أستانا الكازخستاني بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على ملعب أستانا أرينا، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي، وسجل هدف الشياطين الحمر الوحيد جيسي لينجارد في الدقيقة الـ10، قبل أن يقلب أستانا الطاولة على رجال سولشاير بهدفين في الشوط الثاني بأقدام ديميتري شومكو في الدقيقة الـ55 وبيرنارد (بهدف في مرماه).
وبهذا الفوز يحصد الفريق الكازاخستاني أول ثلاث نقاط له على حساب اليونايتد الذي ينفرد بصدارة المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن ألكمار الوصيف.
وفي مواجهات المجموعة الثالثة، خسر بازل السويسري من نظيره كراسنودار الروسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما من نفس الجولة بالمجموعة الثالثة، وسجل هدف الفريق الروسي الوحيد دا سيلفا في الدقيقة الـ72 من ضربة جزاء.
وعلى الرغم من الخسارة إلا أن بازل يستمر في احتلاله للمركز الأول من مجموعته برصيد 10 نقاط،
وفي مواجهات المجموعة الثالثة، خسر بازل السويسري من نظيره كراسنودار الروسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما من نفس الجولة بالمجموعة الثالثة، وسجل هدف الفريق الروسي الوحيد دا سيلفا في الدقيقة الـ72 من ضربة جزاء.
وعلى الرغم من الخسارة إلا أن بازل يستمر في احتلاله للمركز الأول من مجموعته برصيد 10 نقاط، بينما يرتفع رصيد كراسنودار لـ9 نقاط في المركز الثالث.
وفي مباراة أخرى خرج خيتافي الإسباني بفوز مهم أمام طرابزون سبور التركي، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما من مواجهات نفس المجموعة، وسجل هدف خيتافي خايمي ماتا في الدقيقة الـ50 من عمر المباراة، ليمنح الفريق الإسباني، ثلاث نقاط غالية، تضعه في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وتبقى على آماله في التأهل لدور الـ16، بينما تجمد رصيد طرابزون عند نقطة وحيدة فى آخر الجموعة.