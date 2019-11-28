مانشستر يونايتد يسقط في فخ الخسارة أمام أستانا

تحرير:محمد جمال ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م

مانشستر يونايتد

سقط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في فخ الخسارة أمام نظيره أستانا الكازخستاني بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على ملعب أستانا أرينا، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي، وسجل هدف الشياطين الحمر الوحيد جيسي لينجارد في الدقيقة الـ10، قبل أن يقلب أستانا الطاولة على رجال سولشاير بهدفين في الشوط الثاني بأقدام ديميتري شومكو في الدقيقة الـ55 وبيرنارد (بهدف في مرماه). وبهذا الفوز يحصد الفريق الكازاخستاني أول ثلاث نقاط له على حساب اليونايتد الذي ينفرد بصدارة المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن ألكمار الوصيف.

وفي مواجهات المجموعة الثالثة، خسر بازل السويسري من نظيره كراسنودار الروسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما من نفس الجولة بالمجموعة الثالثة، وسجل هدف الفريق الروسي الوحيد دا سيلفا في الدقيقة الـ72 من ضربة جزاء. وعلى الرغم من الخسارة إلا أن بازل يستمر في احتلاله للمركز الأول من مجموعته برصيد 10 نقاط،