رياضة

مانشستر يونايتد يسقط في فخ الخسارة أمام أستانا

تحرير:محمد جمال ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
سقط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في فخ الخسارة أمام نظيره أستانا الكازخستاني بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على ملعب أستانا أرينا، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي، وسجل هدف الشياطين الحمر الوحيد جيسي لينجارد في الدقيقة الـ10، قبل أن يقلب أستانا الطاولة على رجال سولشاير بهدفين في الشوط الثاني بأقدام ديميتري شومكو في الدقيقة الـ55 وبيرنارد (بهدف في مرماه). وبهذا الفوز يحصد الفريق الكازاخستاني أول ثلاث نقاط له على حساب اليونايتد الذي ينفرد بصدارة المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن ألكمار الوصيف.
وفي مواجهات المجموعة الثالثة، خسر بازل السويسري من نظيره كراسنودار الروسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما من نفس الجولة بالمجموعة الثالثة، وسجل هدف الفريق الروسي الوحيد دا سيلفا في الدقيقة الـ72 من ضربة جزاء. وعلى الرغم من الخسارة إلا أن بازل يستمر في احتلاله للمركز الأول من مجموعته برصيد 10 نقاط،
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نادى-الانتاج-الحربى (2)

التعادل يحسم مواجهة الإنتاج الحربى وطلائع الجيش

حسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش ونظيره الإنتاج الحربي، التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب «استاد جهاز الرياضة العسكرى»، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع أبناء طارق يحيى رصيدهم إلى أربع نقاط، ويرتقي إلى المركز السابع عشر في جدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل رفع أبنا مختار مختار رصيدهم إلى سبع نقاط وظل في المركز التاسع، بفارق الأهداف عن المصري البورسعيدي الذي يحتل المركز السادس.
جواو فيلكس

بعد تعافيه من الإصابة.. فيلكس مستعد لمواجهة برشلونة

كشفت تقارير إسبانية، اليوم الخميس، عن عودة البرتغالي جواو فيلكس نجم فريق أتليتكو مدريد من الإصابة التي كان يعاني منها. وجاء في تقرير لصحيفة "موندو ديبورتيفو" أن جواو فيلكس، تعافى بشكل كامل من إصابتة بالتواء في الكاحل، كما أنه استعاد لياقته البدنية، وجاهز لخوض مباراة كاملة وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اللاعب صاحب الـ20 عامًا، مستعد لمباراة فريقه أمام برشلونة، بعد معاناة أبناء دييجو سيميوني من أزمة في الهجوم عقب إصابة دييجو كوستا مهاجم أتليتكو مدريد.
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مران الزمالك.. تأهيل طارق حامد وميتشو يجتمع باللاعبين

واصل فريق الزمالك استعداداته لمواجهة مازيمبي الكونغولي، مساء السبت المقبل، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وشهد المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب مازيمبي في مدينة لوبومباشي، تواجد المنسق العام للمباراة وهو من مدغشقر ومدير نادي مازيمبي قبل مران الفريق، حيث التقيا هانى زادة عضو مجلس إدارة الزمالك وحمادة أنور رئيس بعثة الفريق، في الكونغو، وذلك للاطمئنان على عدم وجود أي مشاكل تواجه الفارس الأبيض.
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مانشستر يونايتد‎

اليونايتد يفوز على برايتون.. وولفز يتخطى أستون فيلا

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على نظيره برايتون بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل أهداف الشياطين الحمر أندرياس بيريرا فى الدقيقة الـ17، وديفي بروبر (هدف فى مرماه) فى الدقيقة الـ19، وماركوس راشفورد فى الدقيقة الـ66، بينما سجل هدف برايتون الوحيد لويس دينك فى الدقيقة الـ64 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 16 نقطة، بينما يظل برايتون فى المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.
مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (2)

ليفربول يجدد الصراع مع السيتي في قمة «البريميرليج»

يستقبل ليفربول اليوم الأحد، نظيره مانشستر سيتي، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 6:30 مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، وهذه هي المواجهة رقم 44 بين الفريقين في عصر «البريميرليج، وحقق ليفربول خلال تلك اللقاءات الانتصار في 19 مباراة وخسر 9 مواجهات وتعادل في 16 لقاء، وسجل لاعبو الريدز في تلك المواجهات 69 هدفًا واستقبلت شباكهم 54 هدفًا.
مانشستر يونايتد‎

السعادة تغمر سولسكاير بعد ثلاثية بارتيزان

أعرب أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، عن سعادته الكبيرة بالتغلب على بارتيزان بلجراد الصربي أمس الخميس بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى دور الـ32 في مسابقة الدوري الأوروبي. وقال سولسكاير: "أنا سعيد بكل الأهداف. الأهداف الثلاثة كانت على أعلى مستوى، ميسون أظهر هدوءًا. هدف أنطوني ربما كان الأكثر مهارة ثم أنا سعيد للغاية بهدف راشفورد بالقدم اليسرى"، وأضاف: "إنه (مارسيال) بحاجة لتسجيل المزيد من الأهداف بقدمه اليسرى لأنه يكون في هذا الموقف كثيرا، هذا الأداء يشبه الذي نريد تقديمه. بالتأكيد هوية المنافس تسمح لك باللعب بهذا الشكل أيضا".
كوكا

«خميسك أوروبي».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم الخميس، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في الدوري الأوروبي، أبرزها المواجهة المصرية الخالصة التي ستجمع بين بيشكتاش التركي الذي يضم محمد النني وسبورتينج براجا البرتغالي الذي يقوده هجوميا أحمد حسن (كوكا) في تمام الساعة العاشرة، ضمن مباريات إياب الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي، كما يواجه مانشستر يونايتد نظيره بارتيزان بلجراد، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ومن المقرر إذاعة المباراة على قناة beIN SPORT HD 2، كما سيواجه فريق ديدلانجي نظيره إشبيلية، في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق، وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم:
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