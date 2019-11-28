رياضة

مورينو: تصريحات إنريكي لغز.. لكن أشكره

تحرير:محمد جمال ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ م
روبورت مورينو ولويس إنريكي
روبورت مورينو ولويس إنريكي
علق روبورت مورينو المدرب المساعد السابق، للويس إنريكي المدير الفني الحالي للمنتخب الإسباني، على اتهامات الأخير له، حيث أشار مورينو في تصريحات لبرنامج "شرينجيتو" الإسباني، إلى أن تصريحات إنريكي تمثل له لغزا، حيث إنه اتهمه اتهامات ليست فيه. وقال مورينيو عن الرحيل عن تدريب المنتخب الإسباني: "إنها لحظة لا تنسى بالنسبة لي، لكنني لم أرغب في المغادرة لفترة طويلة، وفي البداية أرغب في شكر إنريكي على التسع سنوات التي أمضيتها معه، تعلمت الكثير".
وأكمل عن هجوم إنريكي: "تعرضت بالأمس لهجوم شخصي، ووصفني بالشخص غير الوفي أنا لست كذلك". وأشار مورينو أنه لو لم يفعل ذلك ويحافظ علي مكان مورينو لكان هناك مدرب آخر هنا، موضحًا أنه كان يشعر برغبة إنريكي للعودة للمنتخب الوطني. وأضاف مورينو: "عندما شعرت بأن إنريكي يريد العودة، أوضحت ذلك، وأرسلت رسالة واضحة،
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كابتن- محمد- صبحي (2)

حارس مرمى الداخلية يتعرض لإصابة قوية (صور)

تعرض محمد صبحي حارس مرمى فريق الداخلية لإصابة قوية، وذلك بعد اصطدامه بعارضة المرمى وهو ما تسبب في جروح في أماكن مختفة بالوجه وتم نقله للمستشفى، وكان الداخيلة قد نجح بالفوز على الترسانة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المظاليم، سجل مصطفى إبراهيم هدف التقدم، وأضاف أحمد عبدالفتاح الهدف الثاني والثالث، ليتذيل الشواكيش جدول ترتيب بنقطتين، في المقابل رفع الداخلية رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس، وخسر الترسانة أمام منتخب السويس في الجولة الأولى.
روما

روما يشعل صراع التأهل وبورتو يخطف الفوز بالدوري الأوروبي

حقق فريق روما الإيطالي فوزًا ثمينًا على نظيره إسطنبول باشاك شهير، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة لبطولة الدوري الأوروبي، سجل فيريتو هدف التقدم للضيوف، وأضاف كلويفرت الهدف الثاني، واختتم دجيكو ثلاثية الضيوف، ليرفع فريق الذئاب رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة المجموعة، في المقابل تجمد رصيد الفريق التركي عند سبع نقاط في المركز الثالث، وجاء بوروسيا مونشنجلادباخ في المركز الثاني بفارق الأهداف عن روما بعدما حقق الفوز على وولفسبرجر، بهدف نظيف.
بشكتاش (1)

التعادل يحسم لقاء وولفز مع براجا.. وفوز بيشكتاش

سقط وولفرهامبتون في فخ التعادل أمام براجا، بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب بدلية براجا، وسجل أهداف الوولفز راؤول خيمينز في الدقيقة الـ13 ودوهيرتي في الدقيقة الـ34 واداما تراوري في الدقيقة لـ35، بينما سجل أهداف الفريق البرتغالي أندريه هورتا في الدقيقة الـ6 ودياش في الدقيقة الـ64 وفرناسريجو في الدقيقة الـ79. وبهذا التعادل يحافظ وولفرهامبتون في المركز الثاني من مجموعته برصيد 10 نقاط، وبراجا في المركز الأول برصيد 11 نقطة.
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كريم-بنزيما (1)

رئيس الاتحاد الفرنسي: مغامرة بنزيما مع المنتخب انتهت

كشف نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عن أن كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد لن ينضم لمنتخب الديوك نهائيًّا، وتأتي التصريحات على الرغم من تأكيد لو جريت على موهبة بنزيما. وقال لو جريت في تصريحات لراديو مونت كارلو: "بنزيما لاعب جيد جدًّا، لم أنتقد مستواه أبدًا، هو يثبت ذلك خلال الموسم الحالي مع ريال مدريد، إنه أفضل لاعب فى مركزه، لكن مغامرة بنزيما مع المنتخب انتهت". وعلى الجانب الآخر طالب زين الدين زيدان المدير الفني للملكي ولاعب منتخب فرنسا الأسبق فى تصريحات سابقة بعودة كريم بنزيما لصفوف منتخب الديوك.
رونالدو‎

رونالدو يتطلع للمئوية أمام لوكسمبورج

يتطلع المنتخب البرتغالي غدًا الأحد، لحسم التأهل رسميا إلى يورو 2020، وذلك عندما يحل ضيفًا على منتخب لوكسمبورج، ولكن كريستيانو رونالدو قائد وهداف المنتخب البرتغالي سيكون لديه العديد من الأهداف التي يسعى لتحقيقها رافعا شعار "كل شيء أو لا شيء"، ولكن أهداف رونالدو (34 عاما) من المباراة لن تقتصر على الفوز في المباراة وحسم بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأوروبية 2020 التي يسعى مع فريقه للدفاع عن لقبهما القاري من خلالها بعد الفوز بالنسخة الماضية عام 2016 بفرنسا.
مدرب إسبانيا - روبرتو مورينو (2)

مدرب إسبانيا: نمتلك لاعبين جيدين يفهمون ما نريده

أعرب روبرتو مورينو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن سعادته بالفوز الكبير على مالطا، بنتيجة (7-0)، ضمن الجولة التاسعة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، في معقل الماتادور "رامون دي كارانزا". وحول تصدر المجموعة السادسة في التصفيات، علق مورينو: "الأمر كان مهما للغاية، وكان واجبنا لأننا إسبانيا، وهذا ما كنا نبحث عنه، والتجربة أثبتت لي أننا نملك لاعبين جيدين للغاية ويفهمون ما نريده، حتى لو كان تجمع المنتخب كل شهر، والتجمع المقبل سيكون بعد 4 أشهر".
مدرب إسبانيا - روبرتو مورينو (3)

مورينو يتحدث عن السباعية ومواجهة رومانيا وأداء نافاس

أعرب روبرتو مورينو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن سعادته بالفوز الكبير على مالطا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020). وتابع مورينو: "الأهداف؟ إنها مباراة تاريخية، وكان كل شيء إيجابيا، ومن الجيد مشاركة لاعبين جُدد، وسجل داني أولمو هدفه الأول في أول مشاركة، وذلك أمر رائع، ويدل على أن هناك تجديدا، وآمل أن يجعل الجميع الأمر صعبًا بالنسبة لي عند الاختيار". وأردف مورينو: "مواجهة رومانيا المقبلة؟ سنلعب برغبة في الفوز، وليس لدينا خيار آخر، والاستهتار قد يجعل المنافس أكثر خطورة، لذلك علينا أن نتحلى بالمزيد من الحماس".
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