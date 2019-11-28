مورينو: تصريحات إنريكي لغز.. لكن أشكره

تحرير:محمد جمال ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ م

روبورت مورينو ولويس إنريكي

علق روبورت مورينو المدرب المساعد السابق، للويس إنريكي المدير الفني الحالي للمنتخب الإسباني، على اتهامات الأخير له، حيث أشار مورينو في تصريحات لبرنامج "شرينجيتو" الإسباني، إلى أن تصريحات إنريكي تمثل له لغزا، حيث إنه اتهمه اتهامات ليست فيه. وقال مورينيو عن الرحيل عن تدريب المنتخب الإسباني: "إنها لحظة لا تنسى بالنسبة لي، لكنني لم أرغب في المغادرة لفترة طويلة، وفي البداية أرغب في شكر إنريكي على التسع سنوات التي أمضيتها معه، تعلمت الكثير".

وأكمل عن هجوم إنريكي: "تعرضت بالأمس لهجوم شخصي، ووصفني بالشخص غير الوفي أنا لست كذلك". وأشار مورينو أنه لو لم يفعل ذلك ويحافظ علي مكان مورينو لكان هناك مدرب آخر هنا، موضحًا أنه كان يشعر برغبة إنريكي للعودة للمنتخب الوطني. وأضاف مورينو: "عندما شعرت بأن إنريكي يريد العودة، أوضحت ذلك، وأرسلت رسالة واضحة،