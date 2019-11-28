فايلر: مواجهة النجم الساحلي صعبة لهذا السبب

تحرير:أحمد محمد ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ م

فايلر

قال المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة النجم الساحلي التونسي غدًا في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة للغاية، وخاصة أنها تأتي أمام فريق كبير على المستوى الإفريقي، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد مساء اليوم الخميس، قائلا: "نسعى لتحقيق الفوز غدًا من أجل تحقيق أول ثلاث نقاط في دور المجموعات بدوري الأبطال.. اللاعبون جاهزون لخوض اللقاء بمنتهى القوة".

وأوضح أن الأهلي يتعامل مع كل مباراة على حدة دون الالتفات لأية مباراة سابقة، مؤكدًا أن التركيز بالكامل في الوقت الحالي في مباراة النجم الساحلي التونسي غدًا. وتعرض رامي ربيعة، مدافع فريق الأهلي للإصابة خلال مشاركته في المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء أمس، على ملعب الجامعة التونسية بالمنزة استعدادًا