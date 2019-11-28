رياضة

فايلر: مواجهة النجم الساحلي صعبة لهذا السبب

تحرير:أحمد محمد ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ م
فايلر
فايلر
قال المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة النجم الساحلي التونسي غدًا في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة للغاية، وخاصة أنها تأتي أمام فريق كبير على المستوى الإفريقي، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد مساء اليوم الخميس، قائلا: "نسعى لتحقيق الفوز غدًا من أجل تحقيق أول ثلاث نقاط في دور المجموعات بدوري الأبطال.. اللاعبون جاهزون لخوض اللقاء بمنتهى القوة".
وأوضح أن الأهلي يتعامل مع كل مباراة على حدة دون الالتفات لأية مباراة سابقة، مؤكدًا أن التركيز بالكامل في الوقت الحالي في مباراة النجم الساحلي التونسي غدًا. وتعرض رامي ربيعة، مدافع فريق الأهلي للإصابة خلال مشاركته في المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء أمس، على ملعب الجامعة التونسية بالمنزة استعدادًا
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كابتن- محمد- صبحي (2)

حارس مرمى الداخلية يتعرض لإصابة قوية (صور)

تعرض محمد صبحي حارس مرمى فريق الداخلية لإصابة قوية، وذلك بعد اصطدامه بعارضة المرمى وهو ما تسبب في جروح في أماكن مختفة بالوجه وتم نقله للمستشفى، وكان الداخيلة قد نجح بالفوز على الترسانة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المظاليم، سجل مصطفى إبراهيم هدف التقدم، وأضاف أحمد عبدالفتاح الهدف الثاني والثالث، ليتذيل الشواكيش جدول ترتيب بنقطتين، في المقابل رفع الداخلية رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس، وخسر الترسانة أمام منتخب السويس في الجولة الأولى.
روما

روما يشعل صراع التأهل وبورتو يخطف الفوز بالدوري الأوروبي

حقق فريق روما الإيطالي فوزًا ثمينًا على نظيره إسطنبول باشاك شهير، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة لبطولة الدوري الأوروبي، سجل فيريتو هدف التقدم للضيوف، وأضاف كلويفرت الهدف الثاني، واختتم دجيكو ثلاثية الضيوف، ليرفع فريق الذئاب رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة المجموعة، في المقابل تجمد رصيد الفريق التركي عند سبع نقاط في المركز الثالث، وجاء بوروسيا مونشنجلادباخ في المركز الثاني بفارق الأهداف عن روما بعدما حقق الفوز على وولفسبرجر، بهدف نظيف.
بشكتاش (1)

التعادل يحسم لقاء وولفز مع براجا.. وفوز بيشكتاش

سقط وولفرهامبتون في فخ التعادل أمام براجا، بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب بدلية براجا، وسجل أهداف الوولفز راؤول خيمينز في الدقيقة الـ13 ودوهيرتي في الدقيقة الـ34 واداما تراوري في الدقيقة لـ35، بينما سجل أهداف الفريق البرتغالي أندريه هورتا في الدقيقة الـ6 ودياش في الدقيقة الـ64 وفرناسريجو في الدقيقة الـ79. وبهذا التعادل يحافظ وولفرهامبتون في المركز الثاني من مجموعته برصيد 10 نقاط، وبراجا في المركز الأول برصيد 11 نقطة.
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جاريدو

جاريدو عن مواجهة الأهلي: لن نقبل سوى الفوز

أكد خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق النجم الساحلي، أن فريقه يدخل مباراة الأهلي ولا بديل غير الفوز، جاء ذلك خلال حواره مع الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، قائلا: "نمتلك قدرات عالية ومستقبلا كبيرا، خضنا حصصا تدريبية كافية ومستعدون للمواجهة، لن نقبل بأي نتيجة أقل من الفوز، كل مباراة مختلفة ومواجهة الأهلي قصة جديدة مختلفة. نبحث عن الفوز والذهاب بعيدًا في البطولة، دوري الأبطال هي أهم مسابقة في إفريقيا، أفضل الفرق فقط تلعب هنا، ونحن نعمل من أجل هدفنا وهو تحقيق اللقب".
حسام-عاشور‎

حسام عاشور: فايلر يمنحنا الثقة ونلعب من أجل الفوز

أكد حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه يتطلع للفوز على النجم الساحلي التونسي، في المبارة التي ستقام في التاسعة مساء غدٍ الجمعة، على الملعب الأولمبي برادس، بدوري أبطال إفريقيا، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة، قائلا: "نتطلع لتحقيق الفوز من أجل قطع خطوة مهمة في مشوار دور المجموعات، هناك حالة من التركيز الشديد من اللاعبين من أجل تحقيق الفوز غدًا وخاصة أن الفوز غدا ثم الفوز على الهلال السوداني في الجولة الثانية يمنحنا 6 نقاط تسهل من مهمتنا في المشوار الإفريقي.
رمضان-صبحي

النجم الساحلي عن تكريم رمضان صبحي: ليس لنا علاقة به

أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي للنجم الساحلي التونسي، أن تكريم رمضان صبحي لاعب فريق النادي الأهلي، وقائد منتخب مصر الأولمبي، مجرد تصرف فردي من مرافق بعثة النادي المصري، وأن إدارة النجم لم تعلم شيئًا عن هذا التكريم، جاء ذلك في تصريحات إذاعية، قائلا: "دائما ما يكون هناك مرافق مع الأندية التي تأتي لتونس لخوض المباريات من أجل تسهيل الأمور لهم، هذا مجرد تصرف فردي وشخصي منه، بالطبع هذا أمر ليس سيئا، لكن النجم الساحلي عندما يكرم لاعبا يكون الأمر داخل مقر النادي، بعد الاتفاق على برتوكولات، فهناك تقاليد في التكريم".
رامي-ربيعة

رامي ربيعة يغادر مران الأهلي في تونس بسبب الإصابة

تعرض رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة خلال مشاركته في المران الجماعي للفريق على ملعب الجامعة التونسية بالمنزة استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي المرتقبة بدوري أبطال إفريقيا، وغادر ربيعة المران الجماعي رفقة طبيب المارد الأحمر، بعد تدخل قوي من زميله مروان محسن، حيث أكد خالد محمود طبيب الفريق أن اللاعب تعرض للإصابة بكدمة أسفل الفخذ، موضحًا أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق، مساء غد لحسم موقفه من المشاركة أمام الفريق التونسي.
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