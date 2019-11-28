جاريدو عن مواجهة الأهلي: لن نقبل سوى الفوز

تحرير:علي الزيني ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م

جاريدو

أكد خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق النجم الساحلي، أن فريقه يدخل مباراة الأهلي ولا بديل غير الفوز، جاء ذلك خلال حواره مع الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، قائلا: "نمتلك قدرات عالية ومستقبلا كبيرا، خضنا حصصا تدريبية كافية ومستعدون للمواجهة، لن نقبل بأي نتيجة أقل من الفوز، كل مباراة مختلفة ومواجهة الأهلي قصة جديدة مختلفة. نبحث عن الفوز والذهاب بعيدًا في البطولة، دوري الأبطال هي أهم مسابقة في إفريقيا، أفضل الفرق فقط تلعب هنا، ونحن نعمل من أجل هدفنا وهو تحقيق اللقب".

وعن تجربته مع الأندية الإفريقية، أجاب، قائلا: "كنت محظوظا في السنوات الماضية حين عملت مع مجموعة من أفضل الأندية في إفريقيا، وذلك مجموعة من أفضل اللاعبين". واختتم جاريدو، قائلا: "أعرف أن هذا الموقف يتطلب الفوز، هناك شغف كبير في كرة القدم الإفريقية وبين جمهورها والشعور ليس مختلفا في النجم، أنا سعيد للغاية