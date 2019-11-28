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المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي يعلن دعمه للسيسي

٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أعلن المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي الأول الذي نظمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اليوم الخميس، دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي، لتعميق التعاون بين الدول الأفريقية والعربية والتعاون بين الشباب الأفريقي من خلال الدورات التدريبية والتعليمية التي تعقد في مصر، وكذلك المؤتمرات الاستثمارية، وشدد المؤتمر في بيانه الختامي، على تأييد الرئيس السيسي في إصراره على تحفيز الدول الأوروبية والصين وروسيا والمستثمرين في كل الدول لتوجيه استثماراتهم إلى أفريقيا وتأهيل العنصر البشري الأفريقي.
وأعرب المؤتمر عن تأييده لحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحقه في العودة إلى أراضيه، مناشدا الدول الأفريقية وباقي دول العالم الوقوف مع حقوق الفلسطينيين الشرعية.وأشار إلى أهمية الانطلاق نحو ما هو أعمق من مجرد اتفاق لتأسيس منطقة تجارة حرة أفريقية للاستفادة من
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البلاك فرايدي.. عروض مغرية وألاعيب لا تنتهي (ملف)

قرب نهاية شهر نوفمبر، تبدأ جميع المحلات ومواقع التسوق عبر الإنترنت فى تجهيز أفضل العروض للعملاء بجانب خفض الأسعار بشكل كبير لتنشيط عملية البيع والشراء، استعدادا للحدث الأكبر "البلاك فرايدى"، لكن هذا اليوم يمتلئ بأسرار خفية وألاعيب جعلته محل شكوك لدى كثير من المستهلكين حول العروض، وما إذا كانت التخفيضات حقيقية أم وهمية، وسط محاولات مستميتة من جانب بعض التجار والشركات الإلكترونية لمحو الصورة السيئة التى تراكمت فى الأذهان خلال سنوات قليلة من معرفة المصريين بهذا اليوم، تصاحبها تحركات حكومية ورقابية لحماية المستهلكين، ونصائح من متخصصين وأصحاب خبرات لتجنب التعرض للنصب.. إلا أن المخاوف لا تزال موجودة والألاعيب فى تطور مستمر.
الجمعة -السوداء

نصب البلاك فرايدي.. تحرك برلماني عاجل ونصائح من «حماية المستهلك»

حذر جهاز حماية المستهلك جميع الشركات والمحلات التجارية المشاركة فى موسم البلاك فرايدى هذا العام، من عدم الالتزام بالضوابط القانونية وسياسة الاستبدال والاسترجاع للمواطن، مشددا على ضرورة أن تكون العروض حقيقية وبعيدا عن خداع المستهلكين، مؤكدا أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
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مواقع ومحلات وصيدليات.. تنافس شرس في البلاك فرايدي

بدأ الحدث فى مصر منذ عام 2014، حيث تم تنظيم البلاك فرايدى لمدة يوم واحد فقط خلال عامى 2014 و2015، وفى 2016 استمرت التخفيضات لمدة وصلت إلى 12 يوما، وحقق نجاحًا كبيرًا فى العديد من المحلات التجارية. وتصل نسبة التخفيضات والخصومات المعلنة فى البلاك فرايدى، بالمحلات والمتاجر الإلكترونية إلى 90% على منتجات الماركات العالمية والمحلية، ومن أهم المنتجات التى يوجد عليها عروض: السلع الغذائية، والأجهزة الإلكترونية، والملابس، والأحذية، والعديد من السلع المتنوعة، بينما تتنافس كبرى الشركات فى مصر على تقديم أفضل العروض لعملائها، كما تقوم شركات أخرى باستغلال هذه المناسبة والترويج لمنتجاتها بخصومات وهمية.
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تضارب آراء المواطنين عن الجمعة السوداء.. تجارب عملية وانعدام ثقة

شهد الشارع المصرى حالة من الجدل حول تخفيضات "الجمعة البيضاء"، ففى الوقت الذى لا يعرف فيه العديد من المواطنين ما هذا اليوم وما قصته، ينتظره الكثيرون بحثا عن تخفيضات الأسعار التى تعلن عنها آلاف المحلات التجارية، ولكن غالبا ما تحدث صدمة عند النزول إلى أرض الواقع.
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: مصر تسعى لتوفير فرص تعليمية للمرأة الإفريقية

تطلق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمعهد القومي للإدارة والذراع التدريبي للوزارة "برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية" في ديسمبر القادم، والذي يستهدف تدريب 100 متدربة من الدول الأفريقية. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن البرنامج يأتي في إطار التعاون المشترك بين مصر والدول الأفريقية كافة، فضلاً عن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لهذا العام، مشيرة إلى حرص مصر علي دعم أشقائها من الدول الأفريقية، فضلًا عن إيمانها بضرورة دعم المرأة الأفريقية.
حرائق-الغابات-في-امريكا

إغلاق 600 مدرسة بسبب حرائق الغابات في أستراليا

أغلقت السلطات الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أكثر من 600 مدرسة، فيما تستعد سيدني والمناطق المجاورة في ولاية نيو ساوث ويلز بشرقي أستراليا لما يطلق عليه المسؤولون "حرائق كارثية". وأعلنت ولاية نيو ساوث ويلز، التي شهدت عشرات من حرائق الغابات منذ الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ، حيث تستعد السلطات لظروف كارثية اليوم في ظل الطقس الحار والجفاف ودرجات حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية ورياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة. وتم الإعلان عن خطر "حرائق كارثية" لأول مرة في نيو ساوث ويلز، بما في ذلك منطقة سيدني الكبرى وبعض ضواحيها الداخلية.
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هيئة تعليم الكبار: لدينا 18 مليون أمي في مصر (فيديو)

كشف رئيس الجهاز التنفيذ للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، عاشور عمري، اليوم الإثنين، عن نسبة الأمية في مصر، قائلًا، لدينا حوالي 18 مليون أمي في الشريحة العمرية 15 سنة فأكثر، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت عملها منذ 1991، ومازال لدينا رقم كبير من الأميين، والهيئة العامة لتعليم الكبار منوط بها محاربة الأمية وتخفيض الأعداد وسد منابع الأمية والتي تتلخص في عدم التحاق نسبة كبيرة من الأطفال بالتعليم ومحاربة التسرب من التعليم.
الاعلامي-نشأت-الديهى

نشأت الديهي:مصر بها أفضل منظومة حقوق الإنسان بالعالم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تخوض تجربة رائدة في إقامة وحدات سكنية للمواطنين، وتنشأ فيلل وقصور ووحدات سكنية لمحدودي الدخل، لتحقيق أول حق من حقوق الإنسان، وهو حق الإنسان في المسكن، مشيرًا إلى أن هناك 50 مليون مواطن يستفيد من بطاقات التموين وهذا حق الإنسان في المأكل، إلى جانب أن الدولة تعمل على إنشاء محطات لتحلية المياه لتوفير حق المواطن في الملبس، كما أن مبادرة 100 مليون صحة وما تبعه من مبادرات تنم عن إعطاء المواطنين الحق في الصحة، وما يتم في مجال تطوير التعليم جهود لتقديم حق الإنسان في التعليم.
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