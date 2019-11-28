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أسود وأصفر وأبيض.. رحلة تخفيضات الجمعة من يوم كبيس لمهرجان ألوان

تحرير:التحرير ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ م
البلاك فرايدي - أرشيفية
البلاك فرايدي - أرشيفية
?يشهد نهاية شهر نوفمبر من كل عام مهرجانا خاصا بالتخفيضات على أسعار السلع والمنتجات، سواء فى مصر أو جميع بلدان العالم، وهو ما يعرف باسم "البلاك فرايدى" أو "الجمعة السوداء"، وعلى الرغم من شهرته عالميا بهذا المسمى فإن العرب سموه "الجمعة البيضاء"، نظرا لقدسية يوم الجمعة باعتباره عيدا للمسلمين، إذ وجدوا أن مصطلح "السوداء" غير مستحب لوصف هذا اليوم المقدس، واختير اللون الأبيض بدلا منه على سبيل التفاؤل والتشريف.
تعود قصة هذا اليوم إلى القرن الـ19 عندما سادت حالة من الركود الاقتصادى فى أمريكا بسبب أزمة مالية كبيرة، فقامت المحلات التجارية بعمل تخفيضات كبيرة، وخصصوا الجمعة التى تأتى عقب "عيد الشكر" مباشرة، لعمل هذه التخفيضات سنويا، وهو ما تسبب فى حالة من الازدحام والتكدس لذا أطلق عليها "بلاك فرايدى". ومع زيادة
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كارثة مالية في أمريكا.. تحولت إلى "Black Friday"

نردد كل يوم مصطلحات لا نعلم عنها شيء، ولكنها ترتبط بمناسبة محددة، على سبيل المثال "الفالنتين"، كل ما نعلمه، أنه يوم للاحتفال بالحب، وتقديم الهدايا إلى بعضنا البعض، ومع اقتراب انتهاء شهر نوفمبر، يأتي الحدث الأكبر "البلاك فرايدي"، أو ما يعرف ف بعض البلاد بـ"الجمعة البيضاء" أو "الجمعة السوداء"، حيث تستعد جميع المحلات، ومواقع الإنترنت لتجهيز أفضل العروض للعملاء، إضافة إلى خفض الأسعار بشكل كبير، لتنشيط عملية البيع والشراء، ولكن توجد بعض الأسرار الخفية وراء هذا اليوم، وذلك نقلًا عن "telegraph".
التسوق-في-التخفيضات

للتسوق في «البلاك فرايداي» خطوات.. احذر الأخطاء

يستعد العديد من الاشخاص إلى آخر جمعة من شهر نوفمبر من أجل "البلاك فرايداي"، الذي تعلن فيه جميع الاسواق والمحلات عن العروض المتاحة. كما يستخدم تجار التجزئة قنوات اتصال متنوعة مثل البريد الإلكتروني والنصوص والتطبيقات لتجعلك تنفق أموالك التي تم الحصول عليها بشق الأنفس معهم. ولأن الاغراءات متاحة خلال هذا الوقت، فستكون في حاجة إلى مقاومتها قدر الإمكان وتكتفي بشراء ما تحتاجه فقط، لذا اتبع تلك الطرق التي تجنبك ارتكاب الأخطاء خلال البلاك فرايداي، وفقا لما ذكره موقع Reader's Digest.
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300 ألف عرض.. تفاصيل تخفيضات البلاك فرايداي من جوميا

خلال نوفمبر الجاري تقوم شركات التجارة الإلكترونية بتنظيم ما يسمى بالبلاك فرايداي، -الجمعة السوداء- التي تشهد تخفيضات كبيرة على المنتجات، وفي هذا السياق قال هشام صفوت، رئيس شركة جوميا مصر لخدمات التجارة الإلكترونية، إن شركته مستعدة لاستقبال أي عدد من طلبات العملاء خلال تخفيضات البلاك فرايدي، مؤكدًا أن جوميا اتخذت إجراءات احترازية لمنع وصول التجار إلى عروض الحملة من خلال تشجيع المستخدمين على الدفع الإلكتروني، بجانب وضع حد أقصى لقيمة الطلب، وأضاف أن الشركة تقوم بإغلاق المعاملات عن منطقة بعينها إذا رصدت أي تصرف غريب من قبل العملاء.
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بعد البيضاء والسوداء| نون تطلق الجمعة الصفراء في مصر

بعد أقل من عام منذ انطلاقه في مصر، أعلن موقع وتطبيق "نون. كوم" (Noon) للتجارة الإلكترونية عن إطلاق عروض "الجمعة الصفراء"، خلال موسم الخصومات الشهير عالميا باسم "الجمعة السوداء" (Black Friday)، الذي يتزامن مع يوم الجمعة الأخير من شهر نوفمبر كل عام. تبدأ عروض "الجمعة الصفراء" على منصة "نون. كوم" يوم 24 نوفمبر الجاري، وتستمر لمدة أسبوع كامل، أي حتى نهاية الشهر، وتتضمن الجمعة الصفراء تخفيضات تصل إلى 80% على مختلف المنتجات بحسب بيان للشركة، بما في ذلك الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والأزياء ومستلزمات الأطفال والبقالة وغير ذلك.
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